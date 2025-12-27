ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πάγωσαν» οι λογαριασμοί δεύτερου αγροτοσυνδικαλιστή για υπόθεση επιδοτήσεων

Μετά την υπόθεση του Κώστα Ανεστίδη, ένας ακόμη αγροτοσυνδικαλιστής από τη βόρεια Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπος με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με πληρωμές επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ενέργεια έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση προς τον ίδιο και τη χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη.

Η δέσμευση εντάσσεται στην έρευνα για παράνομες εισπράξεις αγροτικών ενισχύσεων. Ο Γιώργος Μπότας, που συμμετέχει στο συντονιστικό του μπλόκου των Μαλγάρων, ανέφερε ότι το έμαθε τυχαία και, όταν επικοινώνησε με την τράπεζα, ενημερώθηκε πως η κατάσχεση έγινε με βάση τη διάταξη 6772 περί οικονομικού εγκλήματος, έπειτα από ενέργεια της Οικονομικής Αστυνομίας.

Ο ίδιος μιλά για «απαράδεκτη» κίνηση, την οποία συνδέει με προσπάθεια φίμωσης των αγροτών, ζητώντας διαφάνεια και ίση μεταχείριση. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το πώς είναι δυνατόν, όπως λέει, να έχουν προηγηθεί ενισχυμένοι έλεγχοι λόγω της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές και λίγες ημέρες αργότερα να εμφανίζεται ως ύποπτος.

Στο ίδιο πλαίσιο ερευνάται και ο Κώστας Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής και επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι λογαριασμοί του οποίου «πάγωσαν» τη Δευτέρα. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα μελετήσει τη δικογραφία με τους δικηγόρους του και επιμένει ότι δεν έχει διαπιστώσει παρατυπία, καθώς, όπως λέει, όλα είναι νόμιμα.

Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει δηλώσεις του για την περίοδο 2019-2024, κατά την οποία φέρεται να έλαβε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Αν στοιχειοθετηθεί υπεξαίρεση, η υπόθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί σε βαθμό κακουργήματος.

Ο Κώστας Ανεστίδης αποδίδει το πρόβλημα σε όσους, όπως υποστηρίζει, δήλωναν ανύπαρκτες εκτάσεις για να αντλούν δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα, ενώ επιμένει ότι στις δικές του εκτάσεις υπάρχει πραγματική καλλιέργεια και στοιχεία που μπορούν να το αποδείξουν, όπως καταγραφές μέσω δορυφόρου, ανεξαρτήτως τεχνικών κωδικών (ΑΤΑΚ/ΚΑΕΚ).

Συνολικά, η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τρεις αγρότες. Η εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και για τους τρεις δόθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εκείνη που θα κρίνει αν τα δεδομένα επαρκούν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία άσκησης ποινικών διώξεων.

