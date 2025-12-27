Καιρός-Αρναούτογλου: Τέσσερις περιοχές στο επίκεντρο του κρύου - Πού θα εκδηλωθούν ισχυροί άνεμοι

Κρύο και ισχυροί βόρειοι άνεμοι αναμένονται την Κυριακή (28.12.2025) και τη Δευτέρα (29.12.2025), σύμφωνα με την πρόβλεψη καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Οι ριπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 10 μποφόρ, ενώ οι περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, οι Σέρρες και η Χαλκιδική.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα θύελλας και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα 28/29 Δεκεμβρίου σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική!

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές (9 -10 και πρόσκαιρα ίσως και 11 Μποφόρ), κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοικτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα.

Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή το πολύ στους 7 το μεσημέρι, και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή.

Το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία.

Συμπερασματικά, Κυριακή και Δευτέρα θέλουν προσοχή στους ανέμους. Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, περιορίστε μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ντυθείτε καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο “τσουχτερό” από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο. Μέχρι το βράδυ θα προσπαθήσω να βγάλω και το δελτίο καιρού στο youtube και την υπόλοιπη Ελλάδα και για μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και θα το ανεβάσω κι εδώ! Χρόνια πολλά και καλά σε όλους! Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου».

