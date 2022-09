Φάντασμα της Όπερας: Αυλαία για τη μακροβιότερη παράσταση του Μπρόντγουεϊ μετά από 35 χρόνια

Το Φάντασμα της Όπερας (The Phantom of the Opera), η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του Μπρόντγουεϊ και για πολλούς το έμβλημα των μιούζικαλ, «κατεβαίνει» τον Φεβρουάριο του 2023.

Η ιστορική παράσταση ρίχνει αυλαία τον Φεβρουάριο, ως το τελευταίο θέαμα - «θύμα» των μειωμένων κοινών και λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

Το «Φάντασμα της Όπερας» θεωρείτο από πολλούς ως ένα μόνιμο έργο στο νεοϋορκέζικο θεατρικό τοπίο και ως εκ τούτου καλλιτεχνική ατραξιόν για ταξιδιώτες και ντόπιους και θεατρική σταθερά κόντρα στα εμπορικά σκαμπανεβάσματα του χώρου.

Παρότι η αυλαία αναμενόταν εδώ και καιρό, η επαναφορά των θεαμάτων μετά τα ολέθρια lockdown δεν προσέλκυσε επαρκές κοινό, με αποτέλεσμα η παράσταση να μην καλύπτει τα εβδομαδιαία κόστη της.

Τον Ιανουάριο το ιστορικό μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ Βέμπερ γιορτάζει τα 35 χρόνια του και λίγες ημέρες μετά, στις 18 Φεβρουαρίου σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου της εταιρείας παραγωγής, αναμένεται και η τελευταία παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.

Οι ηθοποιοί, οι εργαζόμενοι και οι ορχήστρα ενημερώθηκαν για τη θλιβερή αυτή εξέλιξη μόλις χθες, Παρασκευή.

Παράσταση θρύλος

To μιούζικαλ πρωτοπαρουσιάστηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1986 στο θέατρο Her Majesty's Theatre στο West End του Λονδίνου, με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Κρόφορντ και Σάρα Μπράιντμαν.

Έκτοτε, ακολούθησαν δεκάδες παραγωγές σε 183 πόλεις σε όλο τον κόσμο και με πάνω από 145 εκατομμύρια θεατές. Έχει ανέβει σε 17 γλώσσες - που θα γίνουν 18 καθώς μέσα στον επόμενο χρόνο θα παρουσιαστεί και στα μανταρινέζικα.

Η παράσταση στο Μπρόντγουέι άνοιξε στις 26 Ιανουαρίου του 1988, με τον κριτικό των New York Times να στηλιτεύει πολλά σημεία της.

Στο Μπρόντγουεϊ το θρυλικό μιούζικαλ παρακολούθησαν 19.8 εκατομμύρια άνθρωπο, ενώ τα έσοδά του εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 1,3 δισ. δολάρια.

Με πληροφορίες από New York Times