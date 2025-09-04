ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ένας από τους φτερωτούς λέοντες του Αγίου Μάρκου στη Βενετία έχει φτιαχτεί εν μέρει στην Κίνα

Η ισοτοπική ανάλυση διαπιστώνει ότι το μετάλλευμα χαλκού προήλθε από τη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ, ενώ το άγαλμα θα μπορούσε να είναι ένας επαναχρησιμοποιημένος φύλακας τάφου της δυναστείας των Τανγκ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ένας από τους φτερωτούς λέοντες του Αγίου Μάρκου στη Βενετία έχει φτιαχτεί εν μέρει στην Κίνα Facebook Twitter
φωτ.: Scarfì
0

Το μεγάλο χάλκινο άγαλμα ενός φτερωτού λιονταριού που βρίσκεται στην κορυφή ενός από τους δύο γρανιτένιους κίονες στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας παρακολουθεί την πόλη εδώ και αιώνες.

Όμως Ιταλοί επιστήμονες βρήκαν τώρα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το εμβληματικό άγαλμα κατασκευάστηκε τουλάχιστον εν μέρει στην Κίνα και πιθανώς κατέληξε στη Βενετία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, αφού το έφεραν ο πατέρας και ο θείος του εμπόρου και εξερευνητή Μάρκο Πόλο.

Σε έρευνα που πρόκειται να δημοσιευθεί στο περιοδικό Antiquity, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα διαπίστωσαν ότι το μετάλλευμα χαλκού που χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του βενετσιάνικου φτερωτού λιονταριού εξορύχτηκε στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ στην Κίνα.

Η προηγμένη ανάλυση ισοτόπων μολύβδου σε δείγματα του λιονταριού έδειξε ότι ο χαλκός που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προερχόταν από την περιοχή του κατώτερου τμήματος του Γιανγκτσέ στη νοτιοανατολική Κίνα. "Τα ισότοπα μολύβδου παρέχουν ένα αξιόπιστο μέσο για τη σύνδεση των μετάλλων με τα αρχικά κοιτάσματα μεταλλευμάτων τους", έγραψαν οι επιστήμονες.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το λιοντάρι έχει ομοιότητες με το είδος του αγάλματος που θα μπορούσε να φυλάει έναν τάφο κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας των Τανγκ, η οποία κυβέρνησε την Κίνα από το 618 έως το 907 μ.Χ.

Οι επιστήμονες πρότειναν ότι ολόκληρο το άγαλμα θα μπορούσε να είχε μεταφερθεί στη Βενετία αφού το συνάντησαν ο Νικολό και ο Μαφφέο Πόλο κατά την επίσκεψή τους στη μογγολική αυλή του Χανμπαλίκ, του σημερινού Πεκίνου. Μόλις έφτασε στη Βενετία, πιθανότατα τροποποιήθηκε ώστε να μοιάζει με το έμβλημα της Δημοκρατίας - το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Μια οπτική εξέταση του αγάλματος έδειξε ότι είχε κέρατα, πράγμα που σήμαινε ότι έμοιαζε περισσότερο με ένα zhènmùshòu, ένα λιοντάρι φύλακα που απέτρεπε τα κακά πνεύματα από τους τάφους κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τανγκ. Πιστεύεται ότι τα κέρατα αφαιρέθηκαν αργότερα και τα αυτιά κοντύνθηκαν για να προσαρμοστεί περισσότερο στο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Το σύμβολο είναι πανταχού παρόν στη Βενετία, σε κτίρια και νομίσματα. Είναι επίσης το έμβλημα του κορυφαίου βραβείου του φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, του Χρυσού Λέοντα.

Ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για την ιστορία του αγάλματος. "Δεν ξέρουμε πότε έφτασε το γλυπτό στη Βενετία, πού ανακατασκευάστηκε, ποιος το έκανε ή πότε στήθηκε στη στήλη όπου είναι ορατό μέχρι σήμερα", δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Massimo Vidale. Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι η μελέτη τους δείχνει όντως τη γεωγραφική εμβέλεια της Βενετικής Δημοκρατίας, μιας από τις μεγάλες εμπορικές δυνάμεις της μεσαιωνικής Ευρώπης, και τη διασύνδεση του κόσμου της.

Οι μελετητές είχαν προηγουμένως προτείνει ότι το γλυπτό προερχόταν από τη Μεσοποταμία (σημερινό Ιράκ), την αρχαία Περσία ή την αρχαία Ελλάδα.

"Η Βενετία είναι μια πόλη γεμάτη μυστήρια, αλλά ένα έχει λυθεί: το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου είναι κινέζικο και περπάτησε στο δρόμο του μεταξιού", δήλωσε ο Vidale.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Πολιτισμός / Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Η «Χαμένη Πόλη» εξακολουθεί να γοητεύει τους ερευνητές και έχει πολλά ακόμη να δώσει μέσα από τη μεγαλύτερη ανασκαφή που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία 70 χρόνια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Πολιτισμός / Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της αρχαίας ουζμπεκικής πόλης, η φωνή του Ιταλού τενόρου αντήχησε μπροστά στην πλατεία Ρεγκιστάν – έναν χώρο που εδώ και αιώνες αποτελεί την καρδιά του πολιτισμού του Δρόμου του Μεταξιού
LIFO NEWSROOM
Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Πολιτισμός / Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την έκθεση «Ραφαήλ: Υψηλή Ποίηση», τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τον δάσκαλο της Αναγέννησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Αρονόφσκι, Στίβεν Κινγκ και Κουρόσαβα από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Αρονόφσκι, Στίβεν Κινγκ και Κουροσάβα από αύριο στους κινηματογράφους

Η αναδρομή στην crime κωμωδία των ‘90s του «Caught Stealing», το φιλμικό ανάλογο μιας ζεστής αγκαλιάς που λέγεται «Life of Chuck», το γουντιαλενικής ιδιοσυγκρασίας «Trois Amies» και το αξεπέραστο «Ran» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Ένα από τα πιο θρυλικά στέκια της Ευρώπης, με 250 χρόνια ιστορίας και θαμώνες από τον Γκαίτε και τον Σοπενχάουερ μέχρι τον Σταντάλ και τον Ίψεν, κινδυνεύει με λουκέτο καθώς οι ιδιοκτήτες απαιτούν ενοίκιο πολλαπλάσιο από το προηγούμενο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Πολιτισμός / Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Η «Χαμένη Πόλη» εξακολουθεί να γοητεύει τους ερευνητές και έχει πολλά ακόμη να δώσει μέσα από τη μεγαλύτερη ανασκαφή που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία 70 χρόνια
LIFO NEWSROOM
 
 