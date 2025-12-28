Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: «Χάσαμε το παιδί μας» - Τα μηνύματα από συγγενείς και φίλους

Σπαρακτικά είναι τα μηνύματα συγγενών, φίλων και όσων ήξεραν τους τέσσερις ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν κάτω από χιονοστιβάδα λίγο πριν από την κορυφή του βουνού. Πρόκειται για ένα σημείο με απότομα περάσματα και κάθετες πλαγιές. Έμπειροι ορειβάτες και διασώστες εξηγούν ότι ακόμα και ένας μικρός θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη χιονοστιβάδα, όταν το χιόνι είναι φρέσκο και ασταθές.

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς, ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο Mega διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ο Θανάσης Κολοτούρος, ένας εκ των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια στο αφιέρωμα της ΕΡΤ, όταν είχε διασχίσει την Κρήτη σε 16 μέρες. «Είναι ωραία να τελειώνεις μια διαδρομή με τόσο γαλήνια και άγρια, καταπράσινα και άγονα μέρη – σημεία της κρητικής γης και ψυχής. Για να αρχίσει μια άλλη» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, και έκανε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. «Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή» ανέφερε ο πατέρας της.

O τέταρτος της παρέας, ήταν ο 35χρονος Κωνσταντίνος Πατίκας από την Κοζάνη. Ζούσε στο εξωτερικό, εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με λαμπρές σπουδές.

Στην αποστολή θα συμμετείχε και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο Παναγιώτης Καπώνης, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα μηνύματα από συγγενείς και φίλους

Συγγενείς και φίλοι τους αναζητούσαν στα κινητά τηλέφωνα επί ώρες, χωρίς να καταφέρνουν να τους εντοπίσουν.

«Φαίνεται ότι είχαν αρκετοί εμπειρία σε αυτό, τώρα για τις ειδικές συνθήκες που επικρατήσαν, ξέρετε συνήθως τι γίνεται μετά από περίοδο που έχουμε λιακάδα, που έχουμε παγωνιά και όταν πέφτει φρέσκο χιόνι, ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως», είπε ο δήμαρχος του Δήμου Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

«Μου έλεγε όταν γύριζε για να μην στενοχωριέμαι. Δεν ήξερα πού ήταν, δεν είχα μάθει από το πρωί. Έπαιρνα τηλέφωνο δύο ημέρες και δεν μου το σήκωνε» είπε η μητέρα της κοπέλας που σκοτώθηκε.

«Με πήραν ο πατέρας του και η μητέρα του τηλέφωνο να πάω στο σπίτι του Γιώργου να δω αν έχει γίνει κάτι γιατί δεν τον έβρισκαν. Έφυγε, λέει, ο παππούς του, να τον ενημερώσουν ήθελαν. Και πάω σπίτι και βλέπω ότι λείπει το αμάξι» είπε φίλος του στον ΑΝΤ1.

«Την προηγούμενη Παρασκευή πήγαμε και φάγαμε μαζί. Είχε έρθει για τα Χριστούγεννα και μου είπε ότι θα πήγαινε. Τώρα πώς ξεγλίστρησε και πήγε εκεί; Δεν ήξερε τα μέρη αυτά το παιδί, το χάσαμε το παιδί μας...» ανέφερε ο θείος άλλου θύματος.

«Ο Κωνσταντίνος όχι δεν είχε εμπειρία στην ορειβασία. Ο Γιώργος είχε μεγάλη εμπειρία και ο Θανάσης είχε μεγάλη εμπειρία» δήλωσε φίλος θύματος.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι, τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε φίλος των ορειβατών.

«Χάσαμε το παιδί μας, δεν μπορώ να μιλήσω. Η μάνα η καμένη, αυτή η μάνα», είπε συγγενής της κοπέλας που συμμετείχε και έχασε τη ζωή τους.