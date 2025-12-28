«Καλή και παραγωγική» συνομιλία Τραμπ–Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «καλή και πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Τραμπ».

Η συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής, στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς. Έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντατικών διπλωματικών επαφών, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και σε διαπραγματεύσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί ένα σχέδιο 20 σημείων που επεξεργάστηκε η ουκρανική πλευρά σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το Κίεβο θέλει να παρουσιάσει ως βάση προς τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ένταση των επαφών, μιλώντας για «τις πιο δραστήριες διπλωματικές ημέρες της χρονιάς».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, συνεργάτες του Ουκρανού προέδρου εκτιμούν ότι η Ρωσία δύσκολα θα εγκαταλείψει τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις ή θα αποδεχθεί τις προτάσεις που προωθεί το Κίεβο. Σύμφωνα με πληροφορίες από συνομιλίες που είχε ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, ο ίδιος φέρεται να έχει πει ότι δεν περιμένει αλλαγή στάσης από τη Μόσχα και ότι επιθυμεί η αμερικανική πλευρά να μετατοπίσει το βάρος της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η στήριξή του στο νέο σχέδιο δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ενώ η ρωσική πλευρά έχει ήδη σηματοδοτήσει ότι δεν προτίθεται να δεχθεί αλλαγές σε προηγούμενο αμερικανικό πλαίσιο που είχε διατυπωθεί το φθινόπωρο και στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μόσχα είχε συμβάλει ουσιαστικά.

Το κλίμα σκλήρυνε και με δημόσιες τοποθετήσεις από τη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την Ευρώπη «το βασικό εμπόδιο» για την ειρήνη, ενώ σε νέα δήλωση υποστήριξε ότι το Κίεβο επιχειρεί να αποφύγει «εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις» για τη λήξη του πολέμου. Οι αναφορές αυτές έρχονται να προστεθούν στο ήδη συγκρουσιακό πλαίσιο των τελευταίων ημερών, καθώς οι συνομιλίες μπαίνουν σε πιο κρίσιμη φάση.

Με πληροφορίες από Financial Times