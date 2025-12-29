Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Πιθανολογείται ότι δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα

Αναπάντητα μένουν μέχρι σήμερα τα ερωτήματα, σχετικά με το πως προκλήθηκε η τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη ανήμερα των Χριστουγέννων.

Την ώρα που εντός της ημέρας θα δοθούν στη δημοσιότητα από τον ιατροδικαστή και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, για τις αιτίες θανάτου των ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, πληθαίνουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις, αποδίδουν τον θάνατο τους σε ασφυξία, υποθερμία ή θανατηφόρες κακώσεις.

Ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ανέφερε πως ένα από τα πιο πιθανά σενάρια, είναι ότι οι τέσσερις ορειβάτες δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, κι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας στα 2.495 μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής, τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα. Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν (σ.σ.: χιονοστιβάδα) τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» ανέφερε αρχικά.

«Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω. Για να πας στη συγκεκριμένη κορυφή έχεις πολλές επιλογές. Δυστυχώς, τα παιδιά επέλεξαν το "λάθος" μονοπάτι. Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν το απόγευμα, οπότε δεν είχαμε και πολλές πιθανότητες να τους βρούμε άμεσα, ενώ και την επομένη ήταν πολύ κλειστός ο καιρός, είχε πολλή ομίχλη», συνέχισε.

«Απ' ό,τι έμαθα από την ιατροδικαστική, πιθανότατα πέθαναν από ασφυξία. Έπεσε το χιόνι πάνω τους, τους μετακίνησε κάποια μέτρα και τους έθαψε. Η άνοδος από το σημείο όπου άφησαν το αμάξι για να πάνε στην κορυφή είναι περίπου τρεις ώρες κι άλλο τόσο περίπου για να το κατέβεις», κατέληξε.