Βαρδούσια: Από ασφυξία πέθαναν οι 4 ορειβάτες

Από ασφυξία έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών ήταν ασφυκτικός, καθώς θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αναπνοής ή διαφυγής.

Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις στις σορούς, γεγονός που αποκλείει τον θάνατο από πτώση ή τραυματισμό πριν την χιονοστιβάδα.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους μετά την πλήρη κάλυψή τους από τη χιονοστιβάδα.

Οι τρεις ορειβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, γεγονός που αποδίδεται στη δυναμική της χιονοστιβάδας τη στιγμή που τους παρέσυρε.

Το πόρισμα καταλήγει ότι η χιονοστιβάδα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας του θανάτου τους, χωρίς ενδείξεις προγενέστερης βίας ή τραυματισμού.

