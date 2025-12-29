Μπλόκα αγροτών: Κλειστός ο Προμαχώνας για φορτηγά - Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Τον επ' αόριστον αποκλεισμό, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά, αποφάσισαν στις 12:15 το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12) οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα.

Οι αγρότες προτίθενται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, την ώρα που χθες, Κυριακή, ο Προμαχώνας παρέμεινε κλειστός για δεκα ώρες μέχρι τις 23:00 το βράδυ.

Ωστόσο, σήμερα η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη, δεδομένου των παραδόσεων που πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των φορτηγών εν όψει Πρωτοχρονιάς. Μάλιστα, στο μπλόκο του Προμαχώνα έσπευσαν αγρότες από όλο τον νομό Σερρών, αποφασίζοντας έτσι κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Μπλόκα αγροτών: Οι αποφάσεις στη Νίκαια

Την ίδια ώρα, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, απέκλεισαν και τους παραδρόμους, που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές. Λίγο μετά τις 04:00 το απόγευμα παραγωγοί από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ.

Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, αποφασίστηκε και το επ’ αόριστον κλείσιμο της εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μιας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της Δυτικής Ελλάδας.

Αύριο Τρίτη και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται κινητοποίηση στο κέντρο του Αγρινίου και οι αγρότες σκοπεύουν να αποκλείσουν το κτίριο της εφορίας και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Στην Καρδίτσα, οι αγρότες άνοιξαν και πάλι τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, το πλάνο των αγροτών αφορά το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι των κινητοποιήσεων στη Μεσσηνία, προχώρησαν νωρίτερα σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα. Στις 11:00 περίπου το πρωί, σχεδόν δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΑΑΔΕ.

Στις 14:00 το μεσημέρι, οι αγρότες του Μπράλου προχωρούν για δύο ώρες στο κλείσιμο του παράδρομου της ΠΑΘΕ. Τόνισαν, ωστόσο, πως θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Το ίδιο θα κάνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας στις 16:00, κλείνοντας παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχουν κλείσει την Περιμετρική της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.

Κρίσιμη θα είναι η απόφαση που θα λάβει το Σάββατο, το πανελλαδικό συντονιστικό όργανο των αγροτών.