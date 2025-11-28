Πέθανε ο γνωστός γλύπτης Ευάγγελος Μουστάκας, ο δημιουργός του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Ευάγγελος Μουστάκας, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες της μεταπολεμικής γενιάς και δημιουργός εμβληματικών μνημείων που έχουν σημαδέψει τον δημόσιο χώρο, όπως το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Γεννημένος στον Πειραιά, έδειξε από μικρός την καλλιτεχνική του κλίση, ξεκινώντας επαγγελματικά στον «Κεραμικό» όπου δημιουργούσε πορσελάνες. Σπούδασε γλυπτική στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Μιχάλη Τόμπρο και συνέχισε στη Φλωρεντία με υποτροφία, εμβαθύνοντας αργότερα στη χαρακτική και τη χαλκοχύτευση.

Πολλά από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του «γεννήθηκαν από προσωπικές εμπειρίες και τραύματα», έκανε γνωστό το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών στο ίδιο Δελτίο Τύπου.

Ευάγγελος Μουστάκας: Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών

«Ο θάνατος του αδελφού του σε πτώση μαχητικού αεροσκάφους, η βία της Κατοχής και η μνήμη των εκτελέσεων στην Τρίπολη, αλλά και το επάγγελμα του πατέρα του στον σιδηρόδρομο. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε δημιουργίες όπως ο Ίκαρος και το Βαγόνι Σαρκοφάγος.

Η διεθνής του παρουσία ήταν έντονη: συμμετείχε σε εκθέσεις σε Μόσχα, Βραζιλία, Λονδίνο, Παρίσι, Γιουγκοσλαβία και ΗΠΑ, ενώ το 1968 απέσπασε χρυσό μετάλλιο στη Biennale της Αλεξάνδρειας. Τιμήθηκε επίσης με το Α΄ Βραβείο για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Μοσχάτο και διακρίσεις από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Στον ελληνικό δημόσιο χώρο, το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο: το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στη Θεσσαλονίκη, έργα σε Καρπενήσι, Παλλήνη, Τρίπολη, Τανάγρα, Ηράκλειο και Κεφαλονιά, αλλά και δημιουργίες που βρίσκονται σε μουσεία και συλλογές σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Ιαπωνία και Κύπρο.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την εικονογράφηση βιβλίων, τη δημιουργία μεταλλίων, τη συντήρηση έργων τέχνης και δίδαξε για σύντομο διάστημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έδωσε διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και συμμετείχε σε διεθνή συμπόσια γλυπτικής.

Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 1955 και συμμετείχε σε πολλές επιτροπές κρίσης για δημόσιους διαγωνισμούς μνημείων.

Ο Ευάγγελος Μουστάκας αφήνει πίσω του μια σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά που συνέδεσε την ιστορική μνήμη με τη μνημειακή τέχνη».