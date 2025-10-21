Διονύσης Σαββόπουλος: Το «αντίο» της οικογένειάς του - «Ο πολυαγαπημένος μας έφυγε»

Με μία λιτή ανακοίνωση, η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού αποχαιρέτησε -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- τον Διονύση Σαββόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025» έγραψε αρχικά η σύζυγος, Άσπα Σαββοπούλου, τα τρία του παιδιά, Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλα, και τα δύο του εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας.

Η οικογένεια του «φάρου» του ελληνικού τραγουδιού έγραψε παράλληλα, πως περισσότερες λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό και την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας».

Πέθανε μόλις ο μέγιστος των Ελλήνων τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που θεωρείται ο κορυφαίος της Τέχνης του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ενώ καταγόταν από Κωνσταντινούπολη και Φιλιππούπολη.

Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι, καταφέρνοντας να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και σύντομα να γίνει πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964, και υπήρξε πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μεταξύ άλλων με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο, ενώ κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ (γνωστή στο κοινό του με το χαϊδευτικό της, Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του) και απέκτησαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό, και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις έξι συναυλιών και παραστάσεών του. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα το 1967. Έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Έγραψε µουσική για παραστάσεις σε θέατρα της Αθήνας και στην Επίδαυρο, και για τον κινηµατογράφο.