Διακόσιες χιλιάδες δολάρια για μια πόρτα αυτοκινήτου ζωγραφισμένη από τον Banksy

Μια πόρτα αυτοκινήτου, κάποτε μέρος μιας μεγαλύτερης τοιχογραφίας με τον τίτλο Crazy Horse του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη Banksy, εμφανίζεται σε διαδικτυακή δημοπρασία του οίκου Julien*s.

Φτιαγμένο με σπρέι, σε μια πόρτα αυτοκινήτου, το έργο προέρχεται από την εγκατάσταση του καλλιτέχνη το 2013 στο Lower East Side της Νέας Υόρκης.

Το Crazy Horse ήταν ένα κεντρικό μέρος της εγκατάστασης του Banksy κοντά στις οδούς Ludlow και Stanton. Η εγκατάσταση περιελάμβανε δύο οχήματα, που απεικόνιζαν μια έντονη σκηνή με αφηνιασμένα άλογα να επιτίθενται σε μια ομάδα τρομοκρατημένων ανθρώπων. Την εγκατάσταση συμπλήρωνε ένα ηχητικό κομμάτι, που έπαιζε αποσπάσματα από μια αεροπορική επιδρομή των Apache το 2007 στη Βαγδάτη. Η συγκεκριμένη αεροπορική επιδρομή, η οποία οδήγησε τραγικά στο θάνατο δύο ανταποκριτών του Reuters, πραγματοποιήθηκε από ένα ελικόπτερο με το διακριτικό κλήσης «Crazy Horse 18», που έδωσε στο έργο τέχνης τον οδυνηρό του τίτλο.

Τα ηχητικά αποσπάσματα, που δημοσιεύθηκαν από τα Wikileaks το 2010 με τον τίτλο "Παράπλευρη δολοφονία", ανέδειξαν την ανατριχιαστική αδιαφορία των στρατιωτών που συμμετείχαν στην αεροπορική επιδρομή. Η ανησυχητική φύση του διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης ενός στρατιώτη, "Ωραία. Λοιπόν, αυτοί φταίνε που έφεραν τα παιδιά τους σε μια μάχη", προσθέτει ένα στρώμα σκληρής πραγματικότητας στο έργο τέχνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 9 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο της πολυδιαφημισμένης παραμονής του καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη με τίτλο Better Out Than In. Ο τίτλος που δόθηκε στην παραμονή του είναι μια αναφορά σε μια φράση που αποδίδεται στον ιμπρεσιονιστή ζωγράφο του 19ου αιώνα Paul Cezanne, η οποία εν μέρει λέει "...όλες οι εικόνες μέσα, στο στούντιο, δεν θα είναι ποτέ τόσο καλές όσο αυτές που ζωγραφίζονται έξω".

Με πληροφορίες από Julien*s