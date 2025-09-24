The Bride: Το trailer της νέας ταινίας με την Τζέσι Μπάκλεϊ ως «Νύφη του Φρανκενστάιν»

Η Τζέσι Μπάκλεϊ είναι η ξανθιά νύφη του Φρανκενστάιν στην δεύτερη ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ, «The Bride».

Το τρέιλερ κυκλοφόρησε από τη Warner Bros και δίνει στο κοινό μία γεύση από το νέο «σκοτεινό» φιλμ.

Η ταινία «The Bride», που διαδραματίζεται στο Σικάγο του Μεγάλου Κραχ του 1929, ακολουθεί τον Φρανκ (Κρίστιαν Μπέιλ), ο οποίος προσλαμβάνει τη Dr. Euphronius (Ανέτ Μπένινγκ) για να δημιουργήσει μια αθάνατη σύντροφο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον Φρανκενστάιν (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να του φτιάξει μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), κι έτσι γεννιέται η Νύφη. Όμως η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάρτιο.

Με χρώματα που θυμίζουν το Χάλογουιν και ένα σκοτεινό synthy soundtrack, το teaser υποδηλώνει μια τολμηρή ανατροπή του μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλλεϋ «Φρανκενστάιν» του 1818 και της ταινίας του Τζέιμς Γουέιλ «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» του 1935, με μια υπερμεγέθη πορτοκαλί επιγραφή που αναβοσβήνει σε ένα σημείο: «Here comes the mother f- bride» (Έρχεται η γαμημένη νύφη).

«Είμαι ενθουσιασμένη (και λίγο τρομοκρατημένη) που σας δίνω μια γεύση από το νέο μου μωρό», έγραψε η Τζίλενχαλ στην ανάρτησή της. «Εδώ είμαστε. Είστε έτοιμοι;».

Η Τζίλενχαλ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2021 με την ταινία «The Lost Daughter», μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Elena Ferrante από το 2006. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Μπάκλεϊ, κέρδισε μια σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στα Gotham Awards. Επίσης, χάρισε στην Γκίλενχαλ τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για το διασκευασμένο σενάριο.

Το «The Bride» είναι η δεύτερη διασκευή του Φρανκενστάιν που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους έξι μήνες, μετά το «Frankenstein» του Γκιγέρμο ντελ Τόρο, το οποίο θα βγει στις αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και θα προβληθεί στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου. Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα πρωταγωνιστήσει ως το τέρας του Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν.

Ο μύθος του Φρανκενστάιν έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αρκετές ταινίες τα τελευταία χρόνια, όπως το «Lisa Frankenstein» (2024) της Ζέλντα Ουίλιαμς και το «Poor Things» (2023) του Γιώργου Λάνθιμου, που χάρισε στην Emma Stone ένα Όσκαρ.