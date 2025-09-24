ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

The Bride: Το trailer της νέας ταινίας με την Τζέσι Μπάκλεϊ ως «Νύφη του Φρανκενστάιν»

Με χρώματα που θυμίζουν Χάλογουιν και ένα σκοτεινό synthy soundtrack, το κλιπ υποδηλώνει μια τολμηρή ανατροπή του μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλλεϋ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
The Bride: Το trailer της νέας ταινίας με την Τζέσι Μπάκλεϊ ως «Νύφη του Φρανκενστάιν» Facebook Twitter
Η Τζέσι Μπάκλεϊ είναι η νέα «νύφη του Φρανκενστάιν» στην δεύτερη ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ, «The Bride»
0

Η Τζέσι Μπάκλεϊ είναι η ξανθιά νύφη του Φρανκενστάιν στην δεύτερη ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ, «The Bride».

Το τρέιλερ κυκλοφόρησε από τη Warner Bros και δίνει στο κοινό μία γεύση από το νέο «σκοτεινό» φιλμ.

Η ταινία «The Bride», που διαδραματίζεται στο Σικάγο του Μεγάλου Κραχ του 1929, ακολουθεί τον Φρανκ (Κρίστιαν Μπέιλ), ο οποίος προσλαμβάνει τη Dr. Euphronius (Ανέτ Μπένινγκ) για να δημιουργήσει μια αθάνατη σύντροφο.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον Φρανκενστάιν (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να του φτιάξει μια σύντροφο. Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), κι έτσι γεννιέται η Νύφη. Όμως η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Μάρτιο.

Με χρώματα που θυμίζουν το Χάλογουιν και ένα σκοτεινό synthy soundtrack, το teaser υποδηλώνει μια τολμηρή ανατροπή του μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλλεϋ «Φρανκενστάιν» του 1818 και της ταινίας του Τζέιμς Γουέιλ «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» του 1935, με μια υπερμεγέθη πορτοκαλί επιγραφή που αναβοσβήνει σε ένα σημείο: «Here comes the mother f- bride» (Έρχεται η γαμημένη νύφη).

«Είμαι ενθουσιασμένη (και λίγο τρομοκρατημένη) που σας δίνω μια γεύση από το νέο μου μωρό», έγραψε η Τζίλενχαλ στην ανάρτησή της. «Εδώ είμαστε. Είστε έτοιμοι;».

Η Τζίλενχαλ έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2021 με την ταινία «The Lost Daughter», μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Elena Ferrante από το 2006. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσε και η Μπάκλεϊ, κέρδισε μια σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη στα Gotham Awards. Επίσης, χάρισε στην Γκίλενχαλ τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για το διασκευασμένο σενάριο.

Το «The Bride» είναι η δεύτερη διασκευή του Φρανκενστάιν που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους έξι μήνες, μετά το «Frankenstein» του Γκιγέρμο ντελ Τόρο, το οποίο θα βγει στις αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου και θα προβληθεί στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου. Ο Τζέικομπ Ελόρντι θα πρωταγωνιστήσει ως το τέρας του Δρ. Βίκτορ Φρανκενστάιν.

Ο μύθος του Φρανκενστάιν έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για αρκετές ταινίες τα τελευταία χρόνια, όπως το «Lisa Frankenstein» (2024) της Ζέλντα Ουίλιαμς και το «Poor Things» (2023) του Γιώργου Λάνθιμου, που χάρισε στην Emma Stone ένα Όσκαρ.

 
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φρανκενστάιν: Ένα θεσπέσιο μελόδραμα που σε παρασύρει και σε ματώνει

Ανταπόκριση από τη Βενετία / Φρανκενστάιν: Ένα θεσπέσιο μελόδραμα που σε παρασύρει και σε ματώνει

O Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο θα έκανε την Μέρι Σέλεϊ περήφανη. Ο δικός του Φρανκενστάιν κατορθώνει να μην προδώσει το πνεύμα του πολυδιασκευασμένου μυθιστορήματός της.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσικα Τσαστέιν και Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Πολιτισμός / Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Έντεκα ημέρες απομένουν μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με την ίδια να ετοιμάζει ένα πάρτι κυκλοφορίας που θα προβληθεί στους κινηματογράφους
LIFO NEWSROOM
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Πολιτισμός / Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Ο θρυλικός ηθοποιός έφυγε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μια καριέρα γεμάτη αριστουργήματα, αλλά και την αγάπη της οικογένειάς του που αναδεικνύει την πιο προσωπική του πλευρά
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Πολιτισμός / Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Ανακαλύψεις στην Κλαυδιόπολη (Μπολού) φέρνουν στο φως ρωμαϊκό στάδιο, επιγραφές, μνημεία μονομάχων και ίχνη από τη ρωμαϊκή ζωή στην Ανατολία. Η αρχαία πόλη απειλείται από τη σύγχρονη ανάπτυξη
LIFO NEWSROOM
 
 