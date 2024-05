Βρέθηκε κλεμμένος πίνακας του Φράνσις Μπέικον - Η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Ισπανίας

Βρέθηκε πίνακας του Φράνσις Μπέικον που είχε κλαπεί πριν από 9 χρόνια στην μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Ισπανίας.

Ο πίνακας του Φράνσις Μπέικον που εντοπίστηκε από την ισπανική αστυνομία είναι ένα από τα πέντε πορτρέτα του Ισπανού τραπεζίτη Χοσέ Καπέλο που αξίζουν συνολικά 25 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πίνακες κλάπηκαν πριν από εννέα χρόνια, σε αυτή που πιστεύεται ότι ήταν η μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της χώρας. Τρεις από τους πέντε κλεμμένους πίνακες βρέθηκαν το 2017. Για τη ληστεία συνελήφθησαν 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που φέρεται να οργάνωσε τη ληστεία.

Γεννημένος στο Δουβλίνο, ο Μπέικον είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ζωγράφους του 20ου αιώνα. Επισκεπτόταν συχνά τη Μαδρίτη και πέθανε από καρδιακή προσβολή στην πόλη το 1992, σε ηλικία 82 ετών.

Σε δημοπρασία που διοργανώθηκε από τον οίκο Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του περασμένου έτους, ο πίνακας Portrait of George Dyer Crouching (1966) του ζωγράφου πωλήθηκε 27,7 εκατομμύρια δολάρια.

«Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη έργου και τη σύλληψη των κατόχων του με επίκεντρο Ισπανούς υπηκόους που συνδέονται με οργανωμένες ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Spanish police said they have recovered a five million euro ($5.4 million) painting by late British artist Francis Bacon that was stolen with four other of his works in 2015.https://t.co/RndX6FiPOR