Bafta Film Awards 2026: Live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Σε εξέλιξη είναι η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Bafta Film Awards 2026.
Οι υποψηφιότητες των BAFTA ανακοινώνονται σήμερα, με παρουσιαστή, Άλαν Κάμινγκ, στο Λονδίνο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Έμα Στόουν, η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Τζέικομπ Ελόρντι συγκαταλέγονται στα φαβορί. Τα BAFTA αποτελούν τον τελευταίο μεγάλο θεσμό που ανακοινώνει τις λίστες του για τον κινηματογράφο, μετά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι ταινίες Hamnet, Sinners και One Battle After Another αναμένεται να κυριαρχήσουν στις υποψηφιότητες, ενώ το KPop Demon Hunters μένει εκτός λόγω κανονισμών επιλεξιμότητας.
Bafta Film Awards 2026: Οι υποψηφιότητες
Βραβείο Rising Star
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Καλύτερο βρετανικό ντεμπούτο
- The Ceremony - Jack King (director, writer), Hollie Bryan (producer), Lucy Meer (producer)
- My Father’s Shadow - Akinola Davies Jr (director), Wale Davies (writer)
- Pillion - Harry Lighton (director, writer)
- A Want In Her - Myrid Carten (director)
- Wasteman - Cal McMau (director), Hunter Andrews (writer), Eoin Doran (writer)
Διασκευασμένο σενάριο
- The Ballad Of Wallis Island; Tom Basden, Tim Key
- Bugonia; Will Tracy
- Hamnet; Chloé Zhao, Maggie O'Farrell
- One Battle After Another; Paul Thomas Anderson
- Pillion; Harry Lighton
Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο
- I Swear; Kirk Jones
- Marty Supreme; Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent; Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value; Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners; Ryan Coogler
Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Καλύτερη ταινία εκτός αγγλικής γλώσσας
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice Of Hind Rajab
Καλύτερη ηθοποιός β' γυναικείου ρόλου
- Odessa A’zion; Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas; Sentimental Value
- Wunmi Mosaku; Sinners
- Carey Mulligan; The Ballad Of Wallis Island
- Teyana Taylor; One Battle After Another
- Emily Watson; Hamnet
Υποψήφιοι για β' ηθοποιό
- Benicio del Toro; One Battle After Another
- Jacob Elordi; Frankenstein
- Paul Mescal; Hamnet
- Peter Mullan; I Swear
- Sean Penn; One Battle After Another
- Stellan Skarsgård; Sentimental Value
Παρότι πολλές από τις ταινίες που διακρίνονται στα BAFTA συμπίπτουν με αυτές των Όσκαρ, τα βρετανικά βραβεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βρετανική κινηματογραφική παραγωγή, με ειδικές κατηγορίες αφιερωμένες στην ανάδειξη βρετανικού ταλέντου.
Παράλληλα, τα BAFTA διαθέτουν έξι θέσεις υποψηφιοτήτων σε αρκετές κατηγορίες (αντί για πέντε στα Όσκαρ), γεγονός που επιτρέπει τη συμπερίληψη περισσότερων ταινιών και καλλιτεχνών.