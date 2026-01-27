Bafta Film Awards 2026: Live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Σε εξέλιξη είναι η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Bafta Film Awards 2026.

Οι υποψηφιότητες των BAFTA ανακοινώνονται σήμερα, με παρουσιαστή, Άλαν Κάμινγκ, στο Λονδίνο, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, η Έμα Στόουν, η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Τζέικομπ Ελόρντι συγκαταλέγονται στα φαβορί. Τα BAFTA αποτελούν τον τελευταίο μεγάλο θεσμό που ανακοινώνει τις λίστες του για τον κινηματογράφο, μετά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ταινίες Hamnet, Sinners και One Battle After Another αναμένεται να κυριαρχήσουν στις υποψηφιότητες, ενώ το KPop Demon Hunters μένει εκτός λόγω κανονισμών επιλεξιμότητας.

Bafta Film Awards 2026: Οι υποψηφιότητες

Βραβείο Rising Star

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Καλύτερο βρετανικό ντεμπούτο

The Ceremony - Jack King (director, writer), Hollie Bryan (producer), Lucy Meer (producer)

My Father’s Shadow - Akinola Davies Jr (director), Wale Davies (writer)

Pillion - Harry Lighton (director, writer)

A Want In Her - Myrid Carten (director)

Wasteman - Cal McMau (director), Hunter Andrews (writer), Eoin Doran (writer)

Διασκευασμένο σενάριο

The Ballad Of Wallis Island; Tom Basden, Tim Key

Bugonia; Will Tracy

Hamnet; Chloé Zhao, Maggie O'Farrell

One Battle After Another; Paul Thomas Anderson

Pillion; Harry Lighton

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

I Swear; Kirk Jones

Marty Supreme; Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent; Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value; Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners; Ryan Coogler

Καλύτερη παιδική και οικογενειακή ταινία

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Καλύτερη ταινία εκτός αγγλικής γλώσσας

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice Of Hind Rajab

Καλύτερη ηθοποιός β' γυναικείου ρόλου

Odessa A’zion; Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas; Sentimental Value

Wunmi Mosaku; Sinners

Carey Mulligan; The Ballad Of Wallis Island

Teyana Taylor; One Battle After Another

Emily Watson; Hamnet

Υποψήφιοι για β' ηθοποιό

Benicio del Toro; One Battle After Another

Jacob Elordi; Frankenstein

Paul Mescal; Hamnet

Peter Mullan; I Swear

Sean Penn; One Battle After Another

Stellan Skarsgård; Sentimental Value

Παρότι πολλές από τις ταινίες που διακρίνονται στα BAFTA συμπίπτουν με αυτές των Όσκαρ, τα βρετανικά βραβεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βρετανική κινηματογραφική παραγωγή, με ειδικές κατηγορίες αφιερωμένες στην ανάδειξη βρετανικού ταλέντου.

Παράλληλα, τα BAFTA διαθέτουν έξι θέσεις υποψηφιοτήτων σε αρκετές κατηγορίες (αντί για πέντε στα Όσκαρ), γεγονός που επιτρέπει τη συμπερίληψη περισσότερων ταινιών και καλλιτεχνών.