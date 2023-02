BAFTA 2023: Σάρωσε το «Ουδέν νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» με 7 βραβεία

Η ταινία «Ουδέν νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έντβαρντ Μπέργκερ σάρωσε τα βραβεία BAFTA αφού απέσπασε και το βραβείο καλύτερης ταινίας στην αποψινή απονομή, στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Νωρίτερα ο Έντβαρντ Μπέργκερ τιμήθηκε με το βραβείο BAFTA καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία, η οποία έχει ήδη θριαμβεύσει σε πολλές κατηγορίες, αφού κέρδισε επίσης τα βραβεία καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

Η δραματική ταινία του Netflix, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ για τη φρίκη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως τον βιώνει ένας νεαρός Γερμανός στρατιώτης, ήταν υποψήφια συνολικά για 14 βραβεία.

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία», είπε ο 53χρονος σκηνοθέτης απευθυνόμενος στην κόρη του, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ενώ ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του. «Είναι μια τεράστια, τεράστια τιμή», πρόσθεσε.

Facebook Twitter James Frien, Malte Grunert και Edward Berger με τα βραβεία που σάρωσε απόψε το "All Quiet on the Western Front" στη διάρκεια των BAFTA Film Awards 2023. Φωτ.: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Ο Αμερικανός ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ κέρδισε το βραβείο BAFTA καλύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «Έλβις», όπου υποδύεται τον θρύλο του ροκ-εντ-ρολ. Ο 31χρονος ηθοποιός ήταν από τα φαβορί για το βραβείο, μαζί με τους Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Φρέιζερ.

Το βραβείο καλύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Κέιτ Μπλάνσετ για την ερμηνεία της στην ταινία «Tar», όπου υποδύεται μια διευθύντρια ορχήστρας η οποία εμπλέκεται σε ένα σκάνδαλο.

Facebook Twitter Cate Blanchett και Sandy Powell στην τελετή απονομής των BAFTA Film Awards. Φωτ.: EPA/TOLGA AKMEN

«Τα πνεύματα του Ινισέριν» κέρδισαν και τα δύο βραβεία στις κατηγορίες καλύτερου δεύτερου ρόλου, με τους Κέρι Κόντον και Μπάρι Κίογκαν.

Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στην ταινία «Ναβάλνι» που είναι αφιερωμένη στον Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ωστόσο ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της δεν μπόρεσε να παραστεί στην απονομή των BAFTA, για λόγους ασφαλείας.

Η παραγωγός Οντέσα Ράε έπλεξε το εγκώμιο του δημοσιογράφου Κρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ αλλά δεν πήγε στο Λονδίνο σήμερα. «Τα εγκατέλειψε όλα για να αφηγηθεί αυτήν την ιστορία και άλλες ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν», τόνισε.

Ο Γκρόζεφ, ο εκτελεστικός διευθυντής του ερευνητικού δημοσιογραφικού ιστοτόπου Bellingcat, υποδέχτηκε τη βράβευσή του με ένα επιφώνημα στο Twitter.

Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη συνωμοσία γύρω από τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι– ο οποίος σήμερα είναι φυλακισμένος στη Ρωσία– με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Σιβηρία το 2020. Νοσηλεύτηκε στο Βερολίνο και κατηγόρησε το Κρεμλίνο για τη δηλητηρίασή του.

Στην έναρξη της βραδιάς, η ηθοποιός Έλεν Μίρεν, που κέρδισε βραβεία BAFTA και Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Η βασίλισσα», όπου υποδυόταν τη βασίλισσα Ελισάβετ, απέτισε φόρο τιμής στη μονάρχη που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο. Ο εγγονός της βασίλισσας και πρόεδρος των BAFTA, πρίγκιπας Ουίλιαμ, ήταν παρών στην εκδήλωση, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP