ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον που χάθηκε για 50 χρόνια, όπου μιλά για την παρακολούθηση από την κυβέρνηση Νίξον και αποκαλύπτει σκέψεις για τη μουσική και τη ζωή του, προβάλλεται στο Boom Radio για τα 85α γενέθλιά του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον προβάλεται ξανά μετά από 50 χρόνια Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Μια ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον, η οποία ανακαλύφθηκε ξανά μετά από 50 χρόνια, προβάλλεται λίγο πριν την επέτειο των 85 ετών από τη γέννησή του.

Στη συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε από τον νεαρό τότε DJ Νικι Χορν, ο πρώην Beatle μιλά ανοιχτά για τους φόβους του ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε τις επικοινωνίες του λόγω της αντιπολεμικής του δράσης.

Ο Χορν, 24 ετών τότε και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου, επισκέφθηκε το διαμέρισμα του Lennon στο Dakota στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνομιλία. Αν και τμήματα της είχαν μεταδοθεί το 1975, τα αρχικά καρούλια με τις ηχογραφήσεις είχαν χαθεί – μέχρι που ο Χορν τα ανακάλυψε πρόσφατα σε μια σκονισμένη κούτα στο σπίτι του, χαρακτηρίζοντάς τα «χρυσάφι».

Ο Λένον είχε μηνύσει τη διοίκηση Νίξον για παράνομη παρακολούθηση και εξέφρασε τις υποψίες του ότι παρακολουθούνταν συνεχώς. Ο ίδιος περιγράφει σκηνές όπου υπήρχαν άγνωστοι γύρω από το διαμέρισμα του, ενώ αυτοκίνητα τον ακολουθούσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Τζον Λένον: Αποκαλύψεις για τη μουσική και την καθημερινή ζωή του

Ο Τζον Λένον μιλά για τον τέταρτο προσωπικό δίσκο του, Walls and Bridges, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της 18μηνης προσωρινής του απομάκρυνσης από τη Γιόκο Ονο. Αρχικά, ο Λένον σκεφτόταν να τον απορρίψει, καθώς δεν άντεχε να ακούσει τις ηχογραφήσεις. Τελικά, μετά από τη θετική γνώμη των φίλων του, αποφάσισε να τον κυκλοφορήσει, και το άλμπουμ έγινε χρυσό στις ΗΠΑ.

Ο Λένον εξηγεί επίσης την καθημερινότητά του, η οποία περιλάμβανε υπνοδωμάτιο, στούντιο, τηλεόραση και έξοδοι το βράδυ. Ο Χορν θυμάται ότι ήταν νευρικός πριν από τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον έκανε να αισθανθεί άνετα, ακόμη και ψήνοντας σοκολατένια μπισκότα για εκείνον. Μια αστεία στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ο Horne κατά λάθος έριξε λίγες ψίχες σοκολάτας στο λευκό χαλί του Λένον και προσπαθούσε να τις μαζέψει χωρίς να τον δει.

Ο Λένον μιλά επίσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση των ροκ σταρ από την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς αντιμετώπιζαν προβλήματα για να πραγματοποιήσουν περιοδείες.

Η ιστορική συνέντευξη θα μεταδοθεί στο Boom Radio την Τετάρτη στις 21:00, προσφέροντας στους θαυμαστές του Λένον μια σπάνια ματιά στις σκέψεις και τη ζωή του μουσικού λίγο πριν από την τραγωδία που ακολούθησε έξω από το Dakota.

Με πληροφορίες από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie's το κατατάσσει στις πιο πολυτελείς αυτοκρατορικές δημιουργίες των Φαμπερζέ. Το σχεδίασε μια γυναίκα και δικαίως η προσθήκη του σε οποιαδήποτε συλλογή θεωρείται ανεκτίμητη.
LIFO NEWSROOM
Μια καλόψυχη Α.Ι. κι ένας αλαφροΐσκιωτος σκύλος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, Τζάρεντ Λέτο αλλά και Έμα Τόμσον από αύριο στα σινεμά

Η τρίτη και χειρότερη κατάθεση στο σύμπαν του «Tron», η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου «Good Boy», το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ και η Έμα Τόμσον ως ένοπλη προστάτιδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Πολιτισμός / Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Η Ντόλι Πάρτον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναβάλει τη μεγάλη της περιοδεία στο Λας Βέγκας. Η αδελφή της ζητά προσευχές από τους θαυμαστές, ενώ η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη πως «ο Θεός απλώς της ζητά να επιβραδύνει»
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Eκτός υποψηφιοτήτων στα Grammy για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, ο στόχος μας ως καλλιτέχνες είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», αναφέρει για τα σχόλια που απέσπασε το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl»
LIFO NEWSROOM
Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Πολιτισμός / Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Ο αντισυμβατικός Ιάπωνας που εξυμνεί την avant-garde αισθητική μέσα από υπερμεγέθεις, ασύμμετρες σιλουέτες και τη διαχρονική του αφοσίωση στο μαύρο, συνεχίζει στα 82 του χρόνια να παλεύει «θυμωμένος αλλά ακούραστος» για την ουσία και την αλήθεια της μόδας
LIFO NEWSROOM
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Πολιτισμός / Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα
LIFO NEWSROOM
«La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Πολιτισμός / «La Magie Noire»: Ο χαμένος θησαυρός του Ρενέ Μαγκρίτ βγαίνει στο φως μετά από 90 χρόνια

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Ρενέ Μαγκρίτ, που παρέμεινε σε ιδιωτική συλλογή για 90 χρόνια, βγαίνει σε δημοπρασία στη Sotheby’s - Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από το έργο και τη γυναίκα που έσωσε 163 παιδιά από τους ναζί
LIFO NEWSROOM
Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Πολιτισμός / Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, ο τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄ δεσπόζει ξανά μετά από 20 χρόνια, στη δυτική όχθη του Νείλου - Τα πρώτα πλάνα από το εσωτερικό του
LIFO NEWSROOM
Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Πολιτισμός / Το «This That Keeps On» του Δημήτρη Παπαϊωάννου καταχειροκροτήθηκε στο Ηρώδειο

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντάνεψαν επί σκηνής τα υβριδικά πλάσματά του, ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας
LIFO NEWSROOM
 
 