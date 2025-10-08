«Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον, η οποία ανακαλύφθηκε ξανά μετά από 50 χρόνια, προβάλλεται λίγο πριν την επέτειο των 85 ετών από τη γέννησή του.

Στη συνέντευξη, που πραγματοποιήθηκε από τον νεαρό τότε DJ Νικι Χορν, ο πρώην Beatle μιλά ανοιχτά για τους φόβους του ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε τις επικοινωνίες του λόγω της αντιπολεμικής του δράσης.

Ο Χορν, 24 ετών τότε και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου, επισκέφθηκε το διαμέρισμα του Lennon στο Dakota στη Νέα Υόρκη για μια εκτενή συνομιλία. Αν και τμήματα της είχαν μεταδοθεί το 1975, τα αρχικά καρούλια με τις ηχογραφήσεις είχαν χαθεί – μέχρι που ο Χορν τα ανακάλυψε πρόσφατα σε μια σκονισμένη κούτα στο σπίτι του, χαρακτηρίζοντάς τα «χρυσάφι».

Ο Λένον είχε μηνύσει τη διοίκηση Νίξον για παράνομη παρακολούθηση και εξέφρασε τις υποψίες του ότι παρακολουθούνταν συνεχώς. Ο ίδιος περιγράφει σκηνές όπου υπήρχαν άγνωστοι γύρω από το διαμέρισμα του, ενώ αυτοκίνητα τον ακολουθούσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Ο Τζον Λένον μιλά για τον τέταρτο προσωπικό δίσκο του, Walls and Bridges, που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της 18μηνης προσωρινής του απομάκρυνσης από τη Γιόκο Ονο. Αρχικά, ο Λένον σκεφτόταν να τον απορρίψει, καθώς δεν άντεχε να ακούσει τις ηχογραφήσεις. Τελικά, μετά από τη θετική γνώμη των φίλων του, αποφάσισε να τον κυκλοφορήσει, και το άλμπουμ έγινε χρυσό στις ΗΠΑ.

Ο Λένον εξηγεί επίσης την καθημερινότητά του, η οποία περιλάμβανε υπνοδωμάτιο, στούντιο, τηλεόραση και έξοδοι το βράδυ. Ο Χορν θυμάται ότι ήταν νευρικός πριν από τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον έκανε να αισθανθεί άνετα, ακόμη και ψήνοντας σοκολατένια μπισκότα για εκείνον. Μια αστεία στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ο Horne κατά λάθος έριξε λίγες ψίχες σοκολάτας στο λευκό χαλί του Λένον και προσπαθούσε να τις μαζέψει χωρίς να τον δει.

Ο Λένον μιλά επίσης για τη γενικότερη αντιμετώπιση των ροκ σταρ από την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι και άλλοι καλλιτέχνες όπως οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς αντιμετώπιζαν προβλήματα για να πραγματοποιήσουν περιοδείες.

Η ιστορική συνέντευξη θα μεταδοθεί στο Boom Radio την Τετάρτη στις 21:00, προσφέροντας στους θαυμαστές του Λένον μια σπάνια ματιά στις σκέψεις και τη ζωή του μουσικού λίγο πριν από την τραγωδία που ακολούθησε έξω από το Dakota.

