Art Athina 2024: Η Life is for All κάνει την τέχνη προσβάσιμη σε όλους

Η Art Athina 2024 υποστηρίζει τη συμπερίληψη και υποδέχεται τη Life is for All, που για πρώτη φορά θα διαμορφώσει ειδικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να απευθύνεται και σε παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, από τις 12:30 το μεσημέρι μέχρι τις 18:30 το απόγευμα στο Ζάππειο Μέγαρο, η Life is for All θα βρίσκεται στην Αrt Athina 2024 -το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης- όπου, σε συνεργασία με την Kroma, θα συμβάλλει στο kids educational program, προκειμένου τα παιδιά αυτά, ηλικίας από 4 έως 15 ετών, να μπορέσουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες μαζί με τα υπόλοιπα.

Συγκεκριμένα, με τη σωστή καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών και παιδοψυχολόγων, η Life is for All φρόντισε να δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορούν να κάνουν ότι και τα υπόλοιπα παιδιά, με τους δικούς τους ρυθμούς, καθιστώντας τα συνολικά δέκα καλλιτεχνικά εργαστήρια, φιλικά προς όλους τους συμμετέχοντες, ώστε να συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο και ποικιλόμορφο κοινό.

Το εξειδικευμένο προσωπικό θα δημιουργήσει συνθήκες ώστε να μειωθεί η αισθητηριακή υπερφόρτωση και να ενσωματώνονται ακουστικά, οπτικά και απτικά στοιχεία, αφού σκοπός είναι τα εργαστήρια να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα παιδιών και εφήβων τόσο με ορατές όσο και αόρατες αναπηρίες, προκειμένου να μπορέσουν να εκφραστούν, να κοινωνικοποιηθούν και τελικά να ενταχθούν στις ποικίλες πολιτιστικές δράσεις της Art Athina.

Αυτός είναι και ο στόχος της Life is for all - να κάνει καθημερινές δραστηριότητες προσβάσιμες για όλους. Η ζωή, άλλωστε, είναι για όλους!

Να σημειωθεί, πως παράλληλα με τα εργαστήρια, η Life is for All θα συμμετάσχει επίσης στο πρόγραμμα των Talks της Art Athina 2024, διοργανώνοντας μια συζήτηση με θέμα «Νευροδιαφορετικότητα και τέχνη – ως ανοιχτό ερώτημα», ενώ το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, θα διεξαχθεί η κουβέντα με τους εικαστικούς Μαρία Κόντη, Ηλία Παπαηλιάκη, Μάρω Φασουλή και Poka-Yio σε συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Φαλίδα.

Ποια είναι η Life is for All

Η Life is for All είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑΜΚΕ). Δημιουργήθηκε από το πάθος μιας ομάδας πολιτών που δεν αποδέχονται, ούτε καν ανέχονται, τον αποκλεισμό των ανθρώπων με διαφορετικότητα. Σκοπός της Life is for All είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να προάγει την συμπερίληψη, θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, στον κοινό βίο όσων έχουν σωματικές αναπηρίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, και να ενσωματωθούν όλοι στην κοινωνία μας.

Μέσα από την υπεύθυνη ενημέρωση για το τι σημαίνει «νευροαναπτυξιακές διαταραχές», η κοινωνία μπορεί να ευαισθητοποιηθεί. Να υπερβεί προκαταλήψεις, ταμπού, ρατσιστικά κατάλοιπα. Να αποδεχθεί επιτέλους τους διαφορετικούς ανθρώπους και να τους συμπεριλάβει σε κάθε εκδήλωση της καθημερινής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.lifeisforall.gr