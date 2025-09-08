Ανατροπή στον κινηματογράφο; Η OpenAI παράγει ταινία με κόστος κάτω από 30 εκατομμύρια δολάρια

Η OpenAI θέλει να αποδείξει ότι η γεννητική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργεί ταινίες γρηγορότερα και φθηνότερα από το Χόλιγουντ.

Η startup προσφέρει τα εργαλεία και τους υπολογιστικούς πόρους της για τη δημιουργία μίας ταινίας μεγάλου μήκους κινούμενων σχεδίων που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, με την ταινία να αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους παγκοσμίως το επόμενο έτος.

Η ταινία, με τίτλο “Critterz”, αφορά τις περιπέτειες των δασικών πλασμάτων που ξεκινούν ένα ταξίδι μετά από μια αναστάτωση στο χωριό τους από έναν ξένο. Η ταινία είναι το παιδί του μυαλού του Chad Nelson, δημιουργικού ειδικού της OpenAI, ο οποίος άρχισε να σκιαγραφεί τους χαρακτήρες πριν από τρία χρόνια, ενώ προσπαθούσε να φτιάξει μία μικρού μήκους ταινία χρησιμοποιώντας το τότε νέο εργαλείο DALL-E της OpenAI για τη δημιουργία εικόνας.

Τώρα, έχει συνεργαστεί με παραγωγικές εταιρείες στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες, στοχεύοντας να παρουσιάσει την πλήρους μήκους ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών τον Μάιο.

Η ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει την ταινία σε περίπου εννέα μήνες, αντί για τα τρεισήμισι χρόνια που θα απαιτούσε συνήθως, δήλωσε ο James Richardson, συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Vertigo Films στο Λονδίνο. Η Vertigo παράγει την ταινία μαζί με την Native Foreign, ένα στούντιο που ειδικεύεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με παραδοσιακά εργαλεία παραγωγής βίντεο.

Η ταινία “Critterz” έχει προϋπολογισμό λιγότερο από 30 εκατομμύρια δολάρια, πολύ λιγότερο από ό,τι συνήθως κοστίζουν οι ταινίες κινούμενων σχεδίων. Η παραγωγή σκοπεύει να προσλάβει ανθρώπινους ηθοποιούς για τις φωνές των χαρακτήρων και καλλιτέχνες για να σχεδιάσουν σκίτσα που θα τροφοδοτηθούν στα εργαλεία της OpenAI, όπως το GPT-5 και τα μοντέλα για τη δημιουργία εικόνας.

Η OpenAI θέλει να αποδείξει ότι εάν το “Critterz” είναι επιτυχημένο, αυτό θα δείξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέχει περιεχόμενο αρκετά ισχυρό για τη μεγάλη οθόνη, επιταχύνοντας την αποδοχή της τεχνολογίας από το Χόλιγουντ.

Παρά τις προκλήσεις, η παραγωγή και η πιθανότητα επιτυχίας της ταινίας παραμένει ένα φιλόδοξο και μεγαλεπήβολο πείραμα για την OpenAI.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal