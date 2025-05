AMAs: Έξι highlights από τη λαμπερή βραδιά - Από τα φιλιά της Λόπεζ μέχρι τον θρίαμβο της Billie Eilish

Τα American Music Awards επέστρεψαν το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας, σηματοδοτώντας την επιστροφή του θεσμού μετά από δύο χρόνια απουσίας.

Οικοδέσποινα της λαμπερής βραδιάς των American Music Awards ήταν -για δεύτερη φορά στην ιστορία τους- η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία καθήλωσε το κοινό με το εντυπωσιακό act της, με την εμφάνισή της να αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα κύρια highlights της τελετής.

Η τελετή αποτέλεσε μια γιορτή της μουσικής που ένωσε για ακόμη μία φορά γενιές και πολιτισμούς, με δυνατές ερμηνείες και αξέχαστες στιγμές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ξεχώρισε για την έντονη παρουσία queer καλλιτεχνών.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχτηκε η Billie Eilish, η οποία κατέκτησε και τα επτά βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια, στη συνέχεια η Lady Gaga μεταξύ άλλων απέσπασε τρία βραβεία, η Megan Thee Stallion κέρδισε το βραβείο Favorite Female Hip-Hop Artist, αλλά και η Doechii που έλαβε το βραβείο Social Song of the Year για το «Anxiety».

Τα έξι highlights της βραδιάς των American Music Awards

1) Η Billie Eilish ήταν η μεγάλη νικήτριας της βραδιάς, κατακτώντας επτά βραβεία και σαρώνοντας στις περισσότερες από τις βασικές κατηγορίες, όπως του Καλλιτέχνη της Χρονιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς αλλά και το Τραγούδι της Χρονιάς για το Birds of a Feather.

Η 23χρονη κατέκτησε επίσης το βραβείο για την Αγαπημένη Καλλιτέχνιδα Σε Περιοδεία, που ήταν και επίκαιρο, καθώς δεν παρευρέθηκε για να παραλάβει τα βραβεία της αυτοπροσώπως επειδή βρισκόταν σε περιοδεία στην Ευρώπη.

Billie accepting her award for ‘Artist of the Year’ at the #AMAs 🥰



pic.twitter.com/rEPursvz9G — Billie Eilish Society (@BillieSociety) May 27, 2025

2) Όλα τα βλέμματα κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν στραμμένα στη Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία χόρεψε στους ρυθμούς ενός ρεμίξ επιτυχιών, μεταξύ των οποίων το «Birds of a Feather» της Billie Eilish, το «Espresso» της Sabrina Carpenter και το «Texas Hold 'Em της Beyoncé.

#AMAS Ontem Jennifer Lopez abriu o American Music Awards com um medley que incluiu o hit global de Bruno Mars e Lady Gaga, "Die With A Smile".pic.twitter.com/UwmdoBNvEz — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) May 27, 2025

Ωστόσο, ένα από τα κύρια highlights της εμφάνισής της αλλά και της βραδιάς, είναι η στιγμή που φιλήθηκε με άνδρες αλλά και γυναίκες χορεύτριες κατά τη διάρκεια των act της.

3) Μία συγκινητική στιγμή της βραδιάς, ήταν εκείνη που ο Ροντ Στιούαρτ έλαβε βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, από τα ίδια του τα παιδιά.



Συγκεκριμένα, ο 80χρονος Ροντ Στιούαρτ έμεινε έκπληκτος όταν πέντε από τα παιδιά του, τον παρουσίασαν στη σκηνή. «Είμαι απολύτως κατάπληκτος. Δεν ήξερα ότι ήταν εδώ τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Rod Stewart's magical night at the 2025 AMAs was a family affair! 🌟 His kids took the stage to honor him with heartfelt words before his epic "Forever Young" performance. Truly a legendary moment for the ages. Family goals! 🎤❤️ pic.twitter.com/igL0JzFDLZ — Viral Vogue (@ViralVogue_) May 27, 2025

Rod Stewart receiving the Lifetime Achievement Award at the #AMAs. pic.twitter.com/2rIRlPGyVP — Pop Base (@PopBase) May 27, 2025

Ο πρώην τραγουδιστής των Faces, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, παλιούς και νέους, σημειώνοντας πως όταν ήταν νέος είχε «μια φλόγα μέσα του για να τραγουδήσει». «Αυτό ήθελα μόνο. Δεν ήθελα να γίνω πλούσιος ή διάσημος. Και να ‘μαι εδώ, μερικά χρόνια μετά, να παραλαμβάνω αυτό το υπέροχο βραβείο» σημείωσε χαρακτηριστικά.

4) Μια ακόμη στιγμή που ξεχώρισε από τα AMAs ήταν η αντίδραση του Shaboozey όταν η Megan Moroney δήλωσε ότι το συγκρότημα Carter Family, «ουσιαστικά επινόησε τη country μουσική».

Το συγκρότημα στο οποία ανήκε η τραγουδίστρια June Carter, ήταν ένα επιδραστικό αμερικανικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής, το οποίο ηχογραφούσε και έδινε συναυλίες από τη δεκαετία του 1920 έως και τη δεκαετία του 1950.

Shaboozey has the best reaction of the year 😂😂 #AMAs pic.twitter.com/qXEgwG1FXS — Everything Shaboozey (@everythingbooze) May 27, 2025

Ο Shaboozey, γνωστός για τις επιτυχίες του όπως το A Bar Song (Tipsy), φάνηκε να σταματά στιγμιαία και να ρίχνει στη Moroney ένα ελαφρώς δύσπιστο βλέμμα, πριν χαμογελάσει και αφήσει ένα μικρό γελάκι, καθώς παρουσίαζαν μαζί ένα βραβείο.

5) Μία ακόμη σημαντική στιγμή της τελετής, ήταν όταν η Janet Jackson, παρέλαβε το βραβείο Icon τραγουδώντας παράλληλα ένα medley από τραγούδια της, όπως τα «Someone to Call My Lover» και «All for You».

«Είμαι τόσο ευγνώμων. Και το λέω με κάθε σεβασμό, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου είδωλο. Η οικογένειά μου, εγώ, το όνειρό μας ποτέ δεν ήταν να γίνουμε διάσημοι, δεν μεγαλώσαμε έτσι. Πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, τον χορό και το τραγούδι, και η φήμη ήρθε ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Janet Jackson receiving the Icon Award at the #AMAs. pic.twitter.com/5kekxUC9Bh — Pop Base (@PopBase) May 27, 2025

6) Τέλος, ακόμη μία ενντυπωσιακή στιγμή ήταν όταν ο ποπ σταρ Μπένσον Μπουν, εμφανίστηκε στην τελετή σαν άλλος Πίτερ Πάν, φορώντας πράσινο σακάκι και ποζάροντας στο κόκκινο χαλί.

Ο 22χρονος στη συνέχεια άλλαξε εμφάνιση, και πραγματοποίησε ένα φαντασμαγορικό act γεμάτο ακροβατικά, φορώντας ένα μοβ σύνολο με λουλουδάτο μοτίβο, ερμηνεύοντας το πρόσφατο single του «Mystical Magical».