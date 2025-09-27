«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς σε έναν από τους πιο τολμηρούς ρόλους της

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς τολμά να θέσει τα πιο δύσκολα και άβολα ερωτήματα.

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα Ίμχοφ, μια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Γέιλ. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο στενός της συνάδελφος Χανκ (Άντριου Γκάρφιλντ) κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από την αστέρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μάγκι (Άγιο Εντεμπίρι). Η Άλμα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην πίστη της στον Χανκ και την ανάγκη να πιστέψει τη Μάγκι — ενώ ταυτόχρονα τα δικά της σκοτεινά μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η ψυχολογική της κατάρρευση αποτελεί τον πυρήνα μιας ταινίας που αγγίζει «καυτά» θέματα: ευθύνη, προνόμια, πολιτική ορθότητα και cancel culture.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτει

«Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για μια τέτοια ταινία!» αστειεύτηκε η Ρόμπερτς σε Q&A του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης (26 Σεπτεμβρίου), όπου το After the Hunt άνοιξε τη διοργάνωση.

«Ό,τι ήταν φυσικό για την Άλμα, ήταν αφύσικο για μένα ως άνθρωπο. Ήταν πρόκληση να βρω τον δρόμο μου μέσα από τον χαρακτήρα», εξήγησε η 57χρονη σταρ, τονίζοντας πόσο απαιτητικό ήταν το υλικό.

Η Ρόμπερτς άφησε περισσότερο χώρο στους συμπρωταγωνιστές της. Ο Γκάρφιλντ και η Εντεμπίρι μίλησαν για το αν οι χαρακτήρες τους είναι «συμπαθείς» και αν συζήτησαν ποτέ τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Μάγκι και του Χανκ.

Με χιούμορ, η Ρόμπερτς σχολίασε: «Δεν θέλετε κι εσείς τον Άντριου για θεραπευτή σας; Εγώ τον έχω και νιώθω υπέροχα!»

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο απέρριψε την ταμπέλα του «προκλητικού»: «Δεν μου αρέσει να προκαλώ απλώς για το σοκ. Αυτό είναι παιδαριώδες. Μου αρέσει να κάνω ταινίες που κάνουν το κοινό να νιώθει και να σκέφτεται».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου δίχασε τους κριτικούς με μόλις 49% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes. Η επίσημη πρεμιέρα στις ΗΠΑ θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου (περιορισμένη διανομή), ενώ στις 17 Οκτωβρίου θα βγει πανεθνικά στις αίθουσες.

Το After the Hunt θεωρείται η πρώτη σοβαρή υποψηφιότητα της Ρόμπερτς για βραβεία μετά το «Ben is Back» (2018). Πρόσφατα είχε εμπορικές και streaming επιτυχίες με το «Leave the World Behind» (2023) στο Netflix και το ρομαντικό «Ticket to Paradise» (2022) με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Γκουαντανίνο από την άλλη συνεχίζει την ανοδική πορεία του μετά το ερωτικό «Challengers» με τη Ζεντάγια και το ψυχολογικό «Queer» με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Με πληροφορίες από USA Today