ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς σε έναν από τους πιο τολμηρούς ρόλους της

Η Τζούλια Ρόμπερτς επιστρέφει με το «After the Hunt», μια σκοτεινή ταινία για εξουσία, μυστικά και cancel culture που ήδη διχάζει τους κριτικούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«After the Hunt»: Η Τζούλια Ρόμπερτς σε έναν από τους πιο τολμηρούς ρόλους της Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η νέα ταινία της Τζούλια Ρόμπερτς τολμά να θέσει τα πιο δύσκολα και άβολα ερωτήματα.

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Άλμα Ίμχοφ, μια καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Γέιλ. Η ζωή της ανατρέπεται όταν ο στενός της συνάδελφος Χανκ (Άντριου Γκάρφιλντ) κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από την αστέρα μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μάγκι (Άγιο Εντεμπίρι). Η Άλμα βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην πίστη της στον Χανκ και την ανάγκη να πιστέψει τη Μάγκι — ενώ ταυτόχρονα τα δικά της σκοτεινά μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η ψυχολογική της κατάρρευση αποτελεί τον πυρήνα μιας ταινίας που αγγίζει «καυτά» θέματα: ευθύνη, προνόμια, πολιτική ορθότητα και cancel culture.

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτει

«Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για μια τέτοια ταινία!» αστειεύτηκε η Ρόμπερτς σε Q&A του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέας Υόρκης (26 Σεπτεμβρίου), όπου το After the Hunt άνοιξε τη διοργάνωση.

«Ό,τι ήταν φυσικό για την Άλμα, ήταν αφύσικο για μένα ως άνθρωπο. Ήταν πρόκληση να βρω τον δρόμο μου μέσα από τον χαρακτήρα», εξήγησε η 57χρονη σταρ, τονίζοντας πόσο απαιτητικό ήταν το υλικό.

Η Ρόμπερτς άφησε περισσότερο χώρο στους συμπρωταγωνιστές της. Ο Γκάρφιλντ και η Εντεμπίρι μίλησαν για το αν οι χαρακτήρες τους είναι «συμπαθείς» και αν συζήτησαν ποτέ τι συνέβη πραγματικά μεταξύ της Μάγκι και του Χανκ.

Με χιούμορ, η Ρόμπερτς σχολίασε: «Δεν θέλετε κι εσείς τον Άντριου για θεραπευτή σας; Εγώ τον έχω και νιώθω υπέροχα!»

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο απέρριψε την ταμπέλα του «προκλητικού»: «Δεν μου αρέσει να προκαλώ απλώς για το σοκ. Αυτό είναι παιδαριώδες. Μου αρέσει να κάνω ταινίες που κάνουν το κοινό να νιώθει και να σκέφτεται».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου δίχασε τους κριτικούς με μόλις 49% θετικές κριτικές στο Rotten Tomatoes. Η επίσημη πρεμιέρα στις ΗΠΑ θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου (περιορισμένη διανομή), ενώ στις 17 Οκτωβρίου θα βγει πανεθνικά στις αίθουσες.

Το After the Hunt θεωρείται η πρώτη σοβαρή υποψηφιότητα της Ρόμπερτς για βραβεία μετά το «Ben is Back» (2018). Πρόσφατα είχε εμπορικές και streaming επιτυχίες με το «Leave the World Behind» (2023) στο Netflix και το ρομαντικό «Ticket to Paradise» (2022) με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο Γκουαντανίνο από την άλλη συνεχίζει την ανοδική πορεία του μετά το ερωτικό «Challengers» με τη Ζεντάγια και το ψυχολογικό «Queer» με τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Με πληροφορίες από USA Today

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Πολιτισμός / Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Πολιτισμός / Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Οι αναρτήσεις τους

Πολιτισμός / Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τις αντιδράσεις

Άλλοι με χιούμορ, άλλοι απορημένοι και άλλοι αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του κωμικού, οι stand-up comedians έστειλαν το μήνυμά τους, απέναντι στην απόφαση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου
LIFO NEWSROOM
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
 
 