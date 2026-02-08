3 Doors Down: Πέθανε ο Brad Arnold σε ηλικία 47 ετών

Ο Brad Arnold, ο τραγουδιστής και frontman του υποψήφιου για Grammy ροκ συγκροτήματος 3 Doors Down, πέθανε σε ηλικία 47 ετών.

Ο Arnold είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο ότι πάσχει από καρκίνο στα νεφρά.

Το συγκρότημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι ο Arnold «έφυγε από τη ζωή ήρεμα, στον ύπνο του, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα, μετά τη γενναία μάχη του με τον καρκίνο».

Οι 3 Doors Down σχηματίστηκαν στο Μισισίπι το 1995 και τέσσερα χρόνια αργότερα έλαβαν υποψηφιότητα για Grammy χάρη στη μεγάλη επιτυχία Kryptonite. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, ο Arnold έγραψε το τραγούδι κατά τη διάρκεια μαθήματος, όταν ήταν μόλις 15 ετών.

Το πρώτο τους άλμπουμ, The Better Life, πούλησε περισσότερα από 6 εκατομμύρια αντίτυπα. Μια δεύτερη υποψηφιότητα για Grammy ήρθε το 2003, για το τραγούδι When I’m Gone.

Οι 3 Doors Down κυκλοφόρησαν συνολικά έξι άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Us and the Night το 2016. Στις επιτυχίες τους περιλαμβάνονται τα Loser, Duck and Run και Be Like That, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας American Pie 2 το 2001.

Κατά την προώθηση του πέμπτου άλμπουμ τους, Time of My Life, ο Arnold είχε δηλώσει ότι αισθανόταν τυχερός που κατάφερε να χτίσει καριέρα στη μουσική βιομηχανία. «Όταν κάνεις κάτι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όσο εμείς, δεν μπορείς παρά να γίνεσαι καλύτερος σε αυτό», είχε πει στο Associated Press το 2011.

Το 2017, οι 3 Doors Down εμφανίστηκαν στη συναυλία για την πρώτη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Arnold ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου του τον περασμένο Μάιο, αποκαλύπτοντας ότι το καρκίνωμα του νεφρού είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονές του. Το συγκρότημα αναγκάστηκε να ακυρώσει την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Η μουσική του αντήχησε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα ζουν για πολύ καιρό μετά τις σκηνές στις οποίες εμφανίστηκε», αναφέρει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από Guardian