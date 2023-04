28 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (21-27/4/23)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’ αγαπώ τόσο πολύ» του Denys Shantar στην γκαλερί Crux

Ο Ουκρανός εικαστικός και ακτιβιστής Denys Shantar χρησιμοποιεί μνήμες, δικές του ή άλλων, δημιουργώντας αφηγήσεις μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και εξερευνώντας την παιδική ηλικία, τη θρησκεία, τη μετανάστευση και το queerness.

21/3-3/6, Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι, Πέμ.-Παρ. 17:00-21:00, Σάβ. 13:00-17:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Pale Oaks & Girls On Bread στο six d.o.g.s

Συνδυάζοντας χαμηλά κουρδίσματα και μελωδίες εμπνευσμένες από το emo των mid ’00s, οι Pale Oaks, με synths από τα ’80s και μεγάλα pop hooks, αστειευόμενοι ξεκίνησαν να αποκαλούν τη μουσική τους «heavy pop», μέχρι που η ταμπέλα κόλλησε. Μαζί τους οι Girls On Bread, ένα math rock instrumental τρίο με jazz, emo και funk επιρροές.

22/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Dopelord, Chipper και Under The Sun στο Temple

«We tune low, we play slow»: έτσι συστήνονται στο κοινό τους οι stoner/doom metal Πολωνοί Dopelord. Οι χαμηλές τονικότητες και η υπερβολή στο fuzz χαρακτήρισαν τη μουσική τους ήδη από την αρχή τους. Το 2012 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους «Magick Rites», ένα άλμπουμ γεμάτο μακάβριες σκηνές, αναφορά σε ουσίες και απλωμένα riffs.

21/4, Temple, Ιάκχου 17, 20:45, είσοδος: 15 ευρώ

Το Amoralite παρουσιάζεται στο Gong

Η ομάδα του Amoralite αποτελείται από το μουσικό καλλιτεχνικό δίδυμο Liquid Gender, την καλλιτέχνιδα-εικαστικό Κωνσταντίνα Ρίστα και τους παραγωγούς και DJs ηλεκτρονικής μουσικής Χρήστο Βλαχάκη (Isoskeles) και Κέλλυ Ευγενίδη (DJKelly Cortese).

22/4, Gong, πλατεία Θεάτρου 10, 21:00-6:00, είσοδος: 10 ευρώ

Η Μαρίνα Σπανού στο Fuzz

Η Μαρίνα Σπανού μας προσκαλεί σε μια μουσική περιπλάνηση στην Αθήνα μαζί με την μπάντα της. Την Κυριακή 23 Απριλίου μας καλεί στο Fuzz σε μια διαδρομή από τα αγαπημένα στα πιο αγαπημένα, από τα δικά μας στα πιο δικά μας.

23/4, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής στο Μικρό Παλλάς

Ο «Θησαυρός του Γιάννη Παπαϊωάννου» και «Μια παράξενη κοπέλα» των Δημήτρη Παπαδημητρίου και Γιώργου Μπλάνα στο Μικρό Παλλάς. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Ελληνικού Σχεδίου και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

26/4, Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2, 21:15, είσοδος: 8-30 ευρώ

Οι Khirki και Calyces στο AΝ Club

Οι Khirki (Κίρκη) είναι ένα μουσικό τρίο από την Αθήνα που ισορροπεί μεταξύ rock ‘n’ roll και παραδοσιακής μουσικής. Μαζί τους οι Calyces που μας συστήθηκαν δισκογραφικά με το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Impulse to soar».

23/4, AN Club, Σολωμού 13-15, 21:00, είσοδος: 8-10 ευρώ

Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος & Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στο Μέγαρο

Δύο εκλεκτοί Έλληνες σολίστ και συγχρόνως ένθερμοι εκτελεστές έργων μουσικής δωματίου καταθέτουν το ταλέντο και την εμπειρία τους στην ερμηνεία γνωστών έργων του Μέντελσον και του Μπετόβεν για βιολοντσέλο και πιάνο.

26/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Ο Fann στο Gagarin

O Fann (μέχρι πρότινος γνωστός ως Παι.Φαν) επιστρέφει για μία ακόμη περιοδεία, με πρώτο σταθμό του το Gagarin 205.

21/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 12 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

«Βιομηχανικές διαδρομές στην πόλη» από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης

Την Κυριακή 23 Απριλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων του μουσείου, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τον ιστορικό Γιάννη Στογιαννίδη, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την ιστορία του εργοστασίου που έδωσε φως και ενέργεια στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις, δωρεάν, με κράτηση θέσης στο viva.gr.

23/4, 28/5, 24/9 & 22/10, σημείο Συνάντησης: μετρό σταθμός «Κεραμεικός» (έξοδος: Τεχνόπολη), 11:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«ZOE» του Maik Gräf στο Romantso

Οι queer ερμηνείες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και κοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του πρότζεκτ «ZOE» του Γερμανού καλλιτέχνη Maik Gräf, που αποτελείται από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του art residency του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 2021. Σε παραγωγή της The Queer Archive.

21-27/4, Romantso Gallery, Αναξαγόρα 3-5, 17:00-21:00

«Παράλληλα» της Αμαλίας Κορωνάκη στην Chili Art Gallery

Η έκθεση παρουσιάζει ζωγραφικά έργα της καλλιτέχνιδας, που προέκυψαν από τις αστικές πορείες της στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται καλλιτεχνικό βίντεο που δημιούργησε για την ίδια ο Τούρκος κινηματογραφιστής Batu Özer.

20/4-6/5, Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Τρ., Τετ., Παρ. 11.00-18.00, Πέμ. 12.00-19.00, Σάβ. 11:00-15.00

«#NOSTALGIΑ», ομαδική έκθεση στην ArteVisione gallery

Τριάντα έξι καλλιτέχνες/-ιδες μεταφέρουν εικόνες από το παρελθόν τους στο παρόν όπως τις έζησαν και όπως τις αναδημιούργησαν με τη μνήμη και τη φαντασία τους. Σε επιμέλεια της Νικολένας Καλαϊτζάκη.

21/4-2/5, ArteVisione gallery, Πηλίου 5, πλατεία Κολιάτσου, Δευτ., Τετ. 12:00-16:00, Τρ., Πέμ. 16:30-20:30, Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. & Κυρ. κατόπιν ραντεβού

«Art on Loop London-Athens» στη Holy Art Gallery

Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο εκθέτουν τα έργα τους σε digital μορφή σε Λονδίνο και Αθήνα. Μαζί τους η Ελληνίδα street artist NIQUE, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ως special guest artist με το μοναδικό στον χώρο φυσικό έργο της.

21-30/4, The Holy Art Gallery, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Παρ. 09:00-13:00 & 14:00-18:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-17:00

«Μeταβαsη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου στην γκαλερί Έρση

Facebook Twitter Σύνθεση IV, Ακρυλικό, 60x60 cm

Ο αρχιτέκτονας και ζωγράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος εκθέτει τα νέα ζωγραφικά του έργα, δημιουργίες με ακρυλικά χρώματα σε καμβά, όπου η πλούσια, εδεμική βλάστηση πρωταγωνιστεί μέσα σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα.

20/4-2/5, γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ. 11:30-15:00 & 17:30-20:30, Σάβ. 11:30-15:00

«Opera Portal» του Gosha Levochkin στην Allouche Benias Gallery

Ο Ρωσοαμερικανός Gosha Levochkin ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και είναι γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας, ligne claire έργα του με ακρυλικά. Όντας παιδί της μετανάστευσης, έμαθε πολύ νωρίς τη σημασία της προσαρμογής ως τρόπο πολιτιστικής επιβίωσης, η οποία κυριαρχεί ως θέμα σε όλη τη δουλειά του.

Allouche Benias Gallery, Κανάρη 1, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

«Fine Art», ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην Blank Wall Gallery

Facebook Twitter Laurent Leoncini, The Girl On The Roof

Πάνω από 120 καλλιτέχνες από διαφορετικά μέρη του κόσμου, από την Ελλάδα μέχρι την Ιαπωνία και από τον Καναδά μέχρι το Ιράν, παρουσιάζουν έργα τους και μαζί τη δική τους ματιά στον κόσμο γύρω τους.

21/4-3/5, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Δευτ.-Τετ. & Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

«Η γλώσσα της ζωγραφικής» της Καλλιρρόης Μαρούδα στην γκαλερί Contemporary Athens

Τα γυναικεία μοντέλα, γυμνά και ημίγυμνα, παριστάνονται ήρεμα σε χώρους χωρίς έπιπλα και χωρίς διακοσμητικές ή άλλες λεπτομέρειες. Ο χώρος, όμως, είναι εκεί, υπάρχει και διαμορφώνεται με έναν μαγικό τρόπο από την επιδεξιότητα της ζωγράφου.

25/4-13/5, γκαλερί Contemporary Athens, Λεβέντη 1, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 10:00-19:00, Σάβ. 10:00-16:00

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Πένθος – Αυτοί που μένουν» της Μυρτώς Πατσαλίδου και της Μαρίας Λούκα στον Μικρόκοσμο

Σε μια κοινωνία που βάλλεται από τη φασιστική, τη ρατσιστική και την ομοφοβική βία, τρεις οικογένειες θρηνούν τα δολοφονημένα τους παιδιά και αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με την ψυχίατρο Κατερίνα Μάτσα, τον Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο της οικογένειας Φύσσα, και τους συντελεστές.

21/4, Μικρόκοσμος, λεωφ. Συγγρού 106, 20:00, είσοδος: 5-6 ευρώ

ΙΡΙΔΑ VISIONS - Μέρες πολιτισμού Πανεπιστημιακής Λέσχης ΕΚΠΑ

Το απόγευμα της Κυριακής θα προβληθεί το φιλμ-μανιφέστο WOMANIFESTO της εικαστικού Έφης Σπύρου και στις 20:00 θα ξεκινήσει μια βραδιά-αφιέρωμα σε μικρού μήκους ταινίες. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους/τις δημιουργούς.

23/4, κιν/φος Ίριδα, Ακαδημίας 55, 17:00, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

ΟΠΕΡΑ

«Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Με τη Μήδεια του Λουίτζι Κερουμπίνι ξεκινάει το αφιέρωμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Η μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή της ΕΛΣ με τρεις σπουδαίες όπερες της Αμερικής θα παρουσιαστεί σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ογκέν, σκηνοθεσία και σκηνικά Ντέιβιντ ΜακΒίκαρ, με την Άννα Πιρότσι να κάνει το ντεμπούτο της στον ομώνυμο ρόλο.

25, 27, 30/4 & 2,4,9/5, ΚΠΙΣΝ - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, 19:30 (Κυρ. 18:30), είσοδος: 10-120 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Η ωραία μυλωνού» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

Ο κύκλος τραγουδιών «Η ωραία μυλωνού» των Βίλχελμ Μίλερ και Φραντς Σούμπερτ, ένα μουσικό «μυθιστόρημα» που σημάδεψε το κίνημα του Ρομαντισμού, έρχεται μέσα από μια χορευτική περφόρμανς στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για δύο παραστάσεις.

21,23/4, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, Παρ. 20:30, Κυρ. 19:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ωδή στο ανεκπλήρωτο» της Δέσποινας Γραμματικάκη στο Bios

Με αφετηρία ποιήματα τα οποία ενώθηκαν, μπλέχτηκαν, συνδέθηκαν, τσαλακώθηκαν, ντύθηκαν με μουσική και απέκτησαν ζωή περνώντας από το χαρτί στον λόγο δημιουργήθηκε μια παράσταση που μιλάει για την εκπλήρωση των ιδεών, τη διαδικασία του γραψίματος, τον φόβο της έκθεσης, τη μοναξιά, την έμπνευση, τα γραφεία κάστινγκ και τη σημασία του μαζί.

24/4-23/5, Bios, Πειραιώς 84, Δευτ. & Τρ. 20:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Μέγαρο

Σε ένα ηλιοκαμένο και φτωχό χωριό της Ισπανίας ζει η Μπερνάρντα Άλμπα με τις πέντε κόρες της, τις οποίες έχει μαντρώσει και απομονώσει από τη ζωή. Η διοργάνωση είναι της Εστίας Θεάτρου «Ερινεώς» Βόλου. Υπό την αιγίδα της Ισπανικής Πρεσβείας.

22/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:00, είσοδος: 6-25 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

M-Power Festival στη Στέγη

M όπως Motivation (κίνητρο), όπως Movement (κίνηση), και Power όπως «δύναμη». Το M-POWER είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο του σύγχρονου χορού, της περφόρμανς και της κίνησης.

26-29/4, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, είσοδος: 5-12 ευρώ

Borderline Festival 2023

Πώς είναι ο ήχος της μουσικής του μέλλοντος; Το Borderline επιστρέφει για 12η χρονιά στην καρδιά της πόλης με ένα τριήμερο φεστιβάλ που θα επαναπροσδιορίσει τον ρυθμό του αθηναϊκού κοινού. Είκοσι εννέα διεθνείς και εγχώριοι καλλιτέχνες σε τρία αναπάντεχα σημεία της πόλης. Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

21-23/4, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Gagarin 205 & Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Μουσικόραμα στην Πλύφα

Δύο μέρες με πέντε ζωντανές εμφανίσεις και τρία DJ sets που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη fusion jazz των Kepler is Free, την avant pop του Bhukhurah, τον ηλεκτρόκοσμο του Γιάννη Βεσλεμέ και της παρέας του, τον fusion dance ήχο των Tendts και τον postwave ήχο των ΑΜΚΑ.

22-23/4, Πλύφα, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, 17:30-23:30, είσοδος: 10-18 ευρώ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Performance Installation στο ξενοδοχείο Μπάγκειον

H Life Αfter Death Theater Company, έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας HEART Project, επιστρέφει στο Μπάγκειον για να παρουσιάσει το παραστατικό του μέρος μέσα από ένα performance installation.

23,30/4 & 7/5, ξενοδοχείο Μπάγκειον, πλ. Ομονοίας 18, 15:00-18:00, είσοδος: 15 ευρώ