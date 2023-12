20 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (15-21/12/2024)

MOYΣΙΚΗ

Οι Σκιαδαρέσες live στο Club του Σταυρού του Νότου

Οι δίδυμες αδελφές Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση, αφού ανανέωσαν την ελληνική ποπ με τα έξυπνα και χιουμοριστικά τους κομμάτια και έπειτα από τα συνεχόμενα sold-out τους σε όλη την Ελλάδα, ανεβαίνουν για δύο βραδιές στην σκηνή του Σταυρού του Νότου Club.

18/12/23 και 16/1/24, Σταυρός του Νότου Club, Φραντζή και Θαρύπου 35-37, 21:30, είσοδος από 12 ευρώ

2ο Faith in the City με Dury Dava, LUNGS και Arcadian Child

Οι Dury Dava. Φωτ.: Ευτυχία Βλάχου

Η πενταμελής αθηναϊκή μπάντα με τον ψυχεδελικό ‘60s ήχο, Dury Dava, συναντά τους LUNGS και τους νεο-ζεϊμπέκικους ήχους των Arcadian Child στη σκηνή του ARCH, την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου.

17/12, Arch, Ελασιδών 6, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

DJ set του AIWAA στην ταράτσα του Selina

Φωτ.: Agustín Ostos Photography

Το Downtempo Connections και τα DTP events συστήνουν την Αθήνα στο ετερόκλητο σύμπαν της spiritual και organic house, και τους afro house και ethnic-/tribadelic ήχους με 3 μοναδικά Dj set στην ταράτσα GreatBear του ξενοδοχείου Selina. Στα decks o Κολομβιανός DJ/Producer με έδρα την Ισπανία 𝗔𝗜𝗪𝗔𝗔𝗔, ο 𝗔𝘁𝘀𝗼𝘂 καθώς και η DJ ηλεκτρονικής μουσικής με έδρα την Αθήνα Marsha.

16/12, GreatBear Rooftop, Selina Hotel, Θεάτρου 8, 18:00-00:00, είσοδος από 15 ευρώ

Μαρίνα Σάττι Live στο Gagarin

Η εκρηκτική Μαρίνα Σάττι επιστρέφει με φόρα στην Αθήνα.

Η εκρηκτική Μαρίνα Σάττι, μετά τις επιτυχημένες καλοκαιρινές περιοδείες της σε Ελλάδα και εξωτερικό και λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της στον 68ο μουσικό διαγωνισμό της Eurovision, επιστρέφει με φόρα στην Αθήνα και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου βάζει σπίρτο και βενζίνη στη σκηνή του Gagarin 205.

15/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:30, είσοδος από 15 ευρώ

Τα Καλογεράκια στην Αρτζεντίνα

Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Τα Καλογεράκια, ή τα Παντελομίχαλα, ή ο Mιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, παρουσιάζουν στην Αρτζεντίνα τη νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Varvara Project».

16/12, Αρτζεντίνα, Κολέττη 40, 21:30, είσοδος από 8 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Εκκεντρικοί ήρωες: Το σινεμά του Παναγιώτη Ευαγγελίδη

Irving Park (2019)

Το τριήμερο 15-17 Δεκεμβρίου, το Cinobo φέρνει στη μεγάλη οθόνη το σπάνιο και τρυφερό κινηματογραφικό σύμπαν του βραβευμένου σκηνοθέτη, μεταφραστή και σεναριογράφου Παναγιώτη Ευαγγελίδη. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν οι τρεις μεγάλου μήκους ταινίες του: Οι Γάμοι της Τήλου (2022), το Irving Park (2019), και η ταινία που τον έβαλε στον χάρτη των σημαντικών σκηνοθετών ντοκιμαντέρ της χώρας και του χάρισε ένα βραβείο από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Λάμπουν στο σκοτάδι (2013).

15-17/12, Κινηματογράφος Αλεξάνδρα Europa Cinemas, Πατησίων 77 & Αλεξάνδρας, είσοδος από 3 ευρώ

BAZΑAR

Χριστουγεννιάτικο παζάρι δίσκων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το παλαιότερο παζάρι δίσκων της Αθήνας επιστρέφει για 20ή χρονιά στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, φέρνοντας στους φανατικούς του είδους συλλεκτικά memorabilia της ροκ κουλτούρας, pop parafernalia και πολλούς σπάνιους και δυσεύρετους δίσκους.

16-17/12, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Σαβ. 14:00-21:30, Κυρ. 11:00-21:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γλάρος» του Άντον Τσέχοφ

Ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει στην έρευνά του γύρω από τα έργα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού.

Με παλιούς γνώριμους από την περσινή του ενασχόληση με τον Τσέχοφ και τον «Θείο Βάνια» αλλά και με ταλαντούχους νέους προσκεκλημένους, ο Δημήτρης Καραντζάς επιστρέφει στην έρευνά του γύρω από τα έργα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού και κλείνει θριαμβευτικά την τριλογία του, με μια παράσταση που μιλά για το ίδιο το θέατρο και τις μεθόδους του.

15/12-3/3, Θέατρο Προσκήνιο, Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνάρη, είσοδος από 17 ευρώ

«Όλοι εμείς πουλιά» του Ουαζντί Mουαουάντ

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σκηνοθετεί το βραβευμένο έργο του Λιβανο-Καναδού συγγραφέα.

Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος σκηνοθετεί το βραβευμένο έργο του Λιβανο-Καναδού συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Ουαζντί Μουαουάντ Όλοι εμείς πουλιά, το οποίο ακολουθεί τον απαγορευμένο έρωτα του Εϊτάν, ενός Γερμανοεβραίου φοιτητή Γενετικής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, και της Γουαχίντα, μιας Αμερικανίδας φοιτήτριας αραβικής καταγωγής, ζωντανεύοντας στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος μια ιστορία για τις ταυτότητες, που ενώ εξασφαλίζουν την ασφάλεια του ανήκειν, χτίζουν ταυτόχρονα και τις προσωπικές μας φυλακές.

22/12-25/2, Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, Εθνικό Θέατρο Κτίριο Τσίλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Τρ.-Σαβ. 20:00, από 7/1, Τετ.-Κυρ. 18:30, Πεμ.-Σαβ. 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

Βασιλιάς Ληρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Φωτ.: Karol Jarek

Γραμμένο το 1608, το πιο σκοτεινό έργο της σαιξπηρικής δραματουργίας ακολουθεί το ταξίδι του Βασιλιά Ληρ προς το σκοτάδι, την εσωτερική ερημιά και την τρέλα, μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να μοιράσει την επικράτειά του στις τρεις κόρες του. Τον φερώνυμο ρόλο ενσαρκώνει ο Λεωνίδας Κακούρης.

16/12-3/3, Κεντρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο Κτίριο Τσίλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, είσοδος από 10 ευρώ

«Into the Woods» στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

To έργο αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες.

Το αριστουργηματικό και βραβευμένο με Τόνι μιούζικαλ Into the Woods, του κορυφαίου συνθέτη και στιχουργού Στίβεν Σόντχαϊμ, επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην εγκεκριμένη εκδοχή για πιάνο και κρουστά. To έργο αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι ενηλικίωσης γεμάτο συναρπαστικές μελωδίες, όπου η Κοκκινοσκουφίτσα, η Σταχτοπούτα, ο Τζακ και η φασολιά, καθώς και η Ραπουνζέλ χάνονται βαθιά στα μονοπάτια του δάσους και μπλέκονται σε μια σπονδυλωτή ιστορία που ανατρέπει τις γνωστές διαδρομές τους και εξελίσσεται με έναν εντελώς απρόβλεπτο και συναρπαστικό τρόπο, όπως και η ίδια η ζωή.

14/12-7/1, Εναλλακτική Σκηνή, Εθνική Λυρική Σκηνή, ΚΠΙΣΝ, 20:00, είσοδος από 10 ευρώ

«Οι Απάχηδες των Αθηνών»

Οι Απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χατζηαποστόλου καταφθάνουν στο θέατρο Ολύμπια.

Οι Απάχηδες των Αθηνών του Νίκου Χατζηαποστόλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, καταφθάνουν στο θέατρο Ολύμπια για να σκιαγραφήσουν, μέσα από τις κωμικές ερωτικές περιπέτειες ενός «απάχη», ενός δηλαδή «αλήτη των πόλεων», σκηνές από την αστική και λαϊκή Αθήνα του Μεσοπολέμου.

14-23/12, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 20:00, 18:30, είσοδος από 5 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Πάρτι και παρουσίαση του 3ου τεύχους της «Βλάβης»

Το τριμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό «Βλάβη», επιθυμώντας να διαπεράσει την ομίχλη της ψηφιακής διαμεσολάβησης των πάντων και να μας μάθει να διαβάζουμε ξανά έντυπα, επιστρέφει με το τρίτο του τεύχος και το γιορτάζει με χριστουγεννιάτικη διάθεση σε ένα πάρτι-παρουσίαση στον κινηματογράφο Άστορ.

15/12, Κινηματογράφος Άστορ, Σταδίου 28, 20:00

ΔΡΑΣΕΙΣ

Μυστήριο 1 ΛΗΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ, Μια Τελετή

Στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης γιορτάζει την ολοκλήρωση της επίσημης χρονιάς του τίτλου με ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις, masterclass και προβολές, με τίτλο «Μυστήριο 1 ΛΗΞΗ: ΕΝΑΡΞΗ, Μια Τελετή». Η έναρξη του τριήμερου αποχαιρετιστήριου προγράμματος, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, σηματοδοτείται με το IN SITU REALITIES: Eleusis Documentary Festival, με πρεμιέρες περισσότερων από 10 ντοκιμαντέρ που εμπνέονται από την Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και μια οπτικοακουστική ρετροσπεκτίβα δράσεων της 2023 Ελευσίς.

15-17/12, Διάφορες τοποθεσίες στην πόλη της Ελευσίνας, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μάρκος Καμπάνης: Έργα 1990-2020

Ένα αφιέρωμα στην πολύπτυχη εικαστική δραστηριότητα του χαμηλόφωνου δημιουργού Μάρκου Καμπάνη.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζει από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 18 Φεβρουαρίου ένα αφιέρωμα στην πολύπτυχη εικαστική δραστηριότητα του χαμηλόφωνου δημιουργού Μάρκου Καμπάνη. Ζωγραφική, χαρακτική, εκκλησιαστική τέχνη και βιβλία συλλειτουργούν, ξεδιπλώνουν την προσωπικότητά του και ρίχνουν φως σε μια γόνιμη και σταθερή καλλιτεχνική παραγωγή τριών δεκαετιών.

15/12-18/2, Αίθριο 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ΚΠΙΣΝ, Δευτ.-Κυρ. 09:30-20:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΜΣΤ: Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο

Mια εκτενής παρουσίαση του έργου της καταξιωμένης δημιουργού Χρύσας Ρωμανού.

Για τους επόμενους επτά μήνες, καλλιτέχνιδες καταλαμβάνουν όλους τους χώρους του ΕΜΣΤ, κάνοντάς το το πρώτο μουσείο σύγχρονης τέχνης στον κόσμο που προτείνει και υλοποιεί ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα. Σε ανοιχτό διάλογο με την παρουσίαση της επανέκθεσης της μόνιμης συλλογής του μουσείου, στον τρίτο όροφο, με έργα αποκλειστικά γυναικών δημιουργών, θα φιλοξενηθεί η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της πρωτοπόρου της performance Λήδας Παπακωνσταντίνου, μια εκτενής παρουσίαση του έργου της καταξιωμένης δημιουργού Χρύσας Ρωμανού, καθώς και η πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της Βελγο-Ελληνίδας καλλιτέχνιδας Δανάης Ανεσιάδου, με τίτλο «D-POSESSIONS».

Από 14/12, ΕΜΣΤ, λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή, Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πεμ. 11:00-22:00, είσοδος από 4 ευρώ

Ομαδική έκθεση «Ink and Stone» στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη

Melina Mosland Human Shell (2023) Φωτ.: Zoumboulakis Galleries

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη φιλοξενεί τη νέα ομαδική έκθεση με τίτλο «Ink and Stone» σε επιμέλεια Γεωργίας Λιάπη, η οποία εξετάζει τον διαχρονικό διάλογο μεταξύ της γλώσσας του σχεδίου και της γλυπτικής και φέρνει κοντά δημιουργίες σύγχρονων καλλιτεχνών με ιστορικά έργα από τη συλλογή της γκαλερί.

15/12-20/1, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλατεία Κολωνακίου 20, Τρ., Πεμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ., Σαβ. 11:00-15:00

«Dreamland»

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών και συνεργατών της με κοινό παρoνομαστή την αποτύπωση της φύσης και του τοπίου.

Στην καινούργια ομαδική έκθεσή της, η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει έργα σύγχρονων καλλιτεχνών και συνεργατών της με κοινό παρoνομαστή την αποτύπωση της φύσης και του τοπίου. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Χαδούλης, Ηλίας Παπαηλιάκης, Νίκος Λαγός, Παναγιώτης Μπελντέκος, Γιάννης Κόττης, Παύλος Σάμιος, Παναγιώτης Τούντας, Ιωάννα Καφίδα, Λήδα Κοντογιαννοπούλου. Παράλληλα με την ομαδική έκθεση, στον πρώτο όροφο της γκαλερί παρουσιάζονται έργα του Τάσου Μαντζαβίνου τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου.

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Δευτ., Τετ., Σαβ., 10:00-16:00, Τρ., Πεμ. 10:00-21:00, Παρ. 10:00-20:00

«Κανονικότητες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα»

Αγγελος Παπαδημητρίου, Αυτοφωτογραφία, 1970

Η γκαλερί Crux και η Θετική Φωνή παρουσιάζουν μια all-star ομαδική έκθεση με τίτλο «Κανονικότητες στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» σε επιμέλεια του Φοίβου Σακαλή. H έκθεση αναγνωρίζει και επιχειρεί να προσεγγίσει ένα εσωτερικό πρόβλημα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αυτό της μη αποδοχής της ταυτότητας φύλου και των σεξουαλικών πρακτικών των διαφορετικών υποσυνόλων της. Τα έργα που θα παρουσιαστούν φωτίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι απολαμβάνουν το σεξ και αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, και αναζητούν τρόπους για να καταπολεμήσουμε τις διαφορετικές εσωτερικές προκαταλήψεις μας.

15/12-20/1, Γκαλερί Crux, Σέκερη 4, Πεμ., Παρ. 17:00-21:00, Σαβ. 13:00-17:00

My silly paintings are a nutcracker

Ο χώρος τέχνης or.artspace φιλοξενεί την ατομική έκθεση της εικαστικού και ανθρωπολόγου Ελπίδας Ρίκου.

Ο χώρος τέχνης or.artspace φιλοξενεί την ατομική έκθεση της εικαστικού και ανθρωπολόγου Ελπίδας Ρίκου, όπου θα παρουσιαστεί η σειρά σχεδίων της «My silly paintings are a nutcracker» τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

19/12-7/1, or.artspace, Δημητρακοπούλου 89, Τετ., Πεμ., Παρ. 18:00-22:00, Σαβ. 12:00-22:00, Κυρ. 12:00-16:00