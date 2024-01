15 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (19/1-25/1)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Nea Hermaea

Το Nea Hermaea είναι ένα μίνι φεστιβάλ σκοτεινής ακραίας ηλεκτρονικής μουσικής με live εμφανίσεις από τους Lith, Conjecture, Pavor Nocturnus και IØN, και DJ sets από τους Mr.Schwarz, Dreamcore και Stratos K.

19/1, 00:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: €10

Jan Van και Φώτης Σιώτας στο ΚΠΙΣΝ

Facebook Twitter Ο Γιάννης Αγγελόπουλος.

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος (περισσότερο γνωστός ως Jan Van) και ο Φώτης Σιώτας ανεβαίνουν στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσουν ζωντανά το «Folks Nowadays», το νέο τους άλμπουμ με αναφορές στη φολκ και τη λαϊκή ή παραδοσιακή μουσική. Δυο διαφορετικοί δημιουργοί βρίσκουν κοινό έδαφος και ανανεώνουν τη σύγχρονη ελληνική μουσική.

21/1, 21:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: €10-15

Asura στο Gazarte

Facebook Twitter Ο Asura aka Charles Farewell έρχεται στην Αθήνα.

Ο Asura aka Charles Farewell έρχεται στην Αθήνα και στον όροφο του Gazarte για να παρουσιάσει τους συναισθηματικούς ήχους του νέου του άλμπουμ στο γνωστό trans, ψυχεδελικό και ambient ύφος. Τη συναυλία ανοίγουν οι Sygnals και ο ΟmNebula, συνιδρυτής της Twisted Frequencies.

20/1, 21:30, Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι, είσοδος: €13-16

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

«Λιστ και ελληνική μυθολογία» στο Μέγαρο Μουσικής

Facebook Twitter Η Ελισό Βιρσαλάτζε. Φωτ.: Nikolai Puschilin

Μια βραδιά με έργα Λιστ, Σούμαν και Θάνου Μαργέρη, ερμηνευμένα από τη Γεωργιανή πιανίστα Ελισό Βιρσαλάτζε, η οποία μεσουρανεί στα διεθνή μουσικά δρώμενα ως μία από τις μεγαλύτερες πιανίστριες της εποχής μας. Μαζί της συμπράττει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ενώ στο πόντιουμ της συναυλίας θα βρεθεί η νεότατη Λιθουανή αρχιμουσικός Ιζαμπέλ Γιανκαουσκάιτε.

19/1, 20:30, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας 68, είσοδος: €20-60

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«Εγώ, η Κατερίνα»

Facebook Twitter Η Λίνα Φούντογλου και ο Αλέξανδρος Χούντας.

Η Λίνα Φούντογλου και ο Αλέξανδρος Χούντας εισχωρούν στον κόσμο της Κατερίνας Γώγου μέσα από μια σύνθεση εκρηκτικών ποιημάτων της που σήμερα ακούγονται πιο επίκαιρα. Η πρωτότυπη μουσική είναι του Ιωάννη Βουδούρη.

23/1, 21:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: €10

ΠΑΡΤΙ

100% Techno στο Ρομάντσο

Ένα rave πάρτι για τους λάτρεις του techno στον υπόγειο όροφο του Ρομάντσο. Tα πάντα techno, δηλαδή από το techno στο hard techno με τους Typeo, Mosh Beat, China και Plagger στα decks.

20/1, 00:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: €8

B2 Recordings x Needless

Η δισκογραφική εταιρεία Β2 Recordings ενώνει τις δυνάμεις της με το mobile party Needless για μια μοναδική βραδιά γεμάτη θετικά vibes. Ποδαρικό κάνουν οι Those Guys From Athens, το δίδυμο των DJ Snatch και Black Soul. Αμέσως μετά τη σκυτάλη παίρνει ο Bengoa, και τέλος ο Chevy με τον Lex.

20/1, 00:00, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: €8-10

ΘΕΑΤΡΟ

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» στο Θέατρο Τέχνης

Facebook Twitter Φωτ.: Μαριλένα Αναστασιάδου

Μετά την Αντιγόνη του Ανούιγ, η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης για να σκηνοθετήσει ένα από τα σημαντικότερα έργα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Η ιστορία είναι γνωστή. Μια αυταρχική χήρα, μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της, επιβάλλει στις πέντε κόρες της 8 χρόνια πένθους και εγκλεισμού. Στον ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα ο Χρήστος Στέργιογλου.

24/1-10/3, Θέατρο Τέχνης-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5, Τετ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: €20

«Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια Λεμόνια» ξανά στο Θέατρο 104

Facebook Twitter Φωτ.: Γιώργος Κασσαπίδης

Το πολυβραβευμένο έργο του Σαμ Στάινερ επιστρέφει ανανεωμένο και για περιορισμένες παραστάσεις στο Θέατρο 104. Σε ένα δυστοπικό μέλλον όπου δεν επιτρέπεται να πεις παρά 140 λέξεις ημερησίως, οι δυο πρωταγωνιστές συναντιούνται στην κηδεία μιας γάτας προτού παραδοθούν στη σιωπή. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βαρβάρα Νταλιάνη.

24/1 -7/3, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41, Γκάζι, Τετ.-Πέμ. 21:00, είσοδος: €10-12

«Ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ» σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια

Facebook Twitter Φωτ.: Διονύσης Κούτσης

Το διάσημο ψυχολογικό θρίλερ της Πατρίσια Χάισμιθ μεταφέρεται από τον Πέτρο Ζούλια στο θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης. Τον κεντρικό ρόλο του ευφυή και πανούργου Τομ Ρίπλεϊ αναλαμβάνει ο Μιχάλης Συριόπουλος, ενώ τον Ντίκι Γκρίνλιφ ερμηνεύει ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

Από 26/1, Θέατρο Ιλίσια-Βολανάκης, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα, Τετ. 19:00, Πέμ.(λαϊκή) 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Σάβ-Κυρ. 18:00, είσοδος: €16-20

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Ζωγραφική διαδρομή, Νέα Υόρκη-Αθήνα» του Peter Katsihtis

Facebook Twitter Η πρώτη ατομική έκθεση του Παναγιώτη Κατσίχτη μετά από 40 χρόνια επίμονης ενασχόλησης με τη ζωγραφική.

Το Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση του Παναγιώτη Κατσίχτη μετά από 40 χρόνια επίμονης ενασχόλησης με τη ζωγραφική. Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στην Αμερική, τα χρόνια που έζησε στη Νέα Υόρκη αποδείχθηκαν καθοριστικά για το καλλιτεχνικό του έργο.

Έως τις 4/2, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, Τρ.- Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

«Terra Incognita»

Facebook Twitter Φωτ.: Αθανάσιος Μαλούκος

Ο Αθανάσιος Μαλούκος μάς προσκαλεί σε ένα μεγάλο φωτογραφικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο και σε χώρες όπως η Ινδονησία, η Παπούα Νέα Γουινέα, η Αιθιοπία, το Μεξικό, το Κονγκό, το Βιετνάμ, αλλά και μέρη όπως το Σαχέλ, η Σιβηρία ή τα Ιμαλάια. Απομακρυσμένες φυλές, ανεξερεύνητες θρησκείες, άγνωστες τελετουργίες, πολιτισμοί που εξαφανίζονται ή εντυπωσιακά γεγονότα καταγεγραμμένα με τον φακό του.

24/1-25/2, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, καθημερινά 10:00-22:00

«Les Toits de Paris» στην Kalfayan Galleries

Facebook Twitter Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος με έδρα την Αθήνα και το Παρίσι προκαλεί με το ειλικρινές και ονειρικό στυλ του.

Ο Εδουάρδος Σακαγιάν ζωγραφίζει ένα Παρίσι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος με έδρα την Αθήνα και το Παρίσι προκαλεί με το ειλικρινές και ονειρικό στυλ του που πειραματίζεται διαρκώς με τα όρια της παραστατικότητας και του φωτός.

25/1-10/3, Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00- 19:00, Σάβ. 11:00-15:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Reverb Festival πάει Κυψέλη

Για μία ημέρα και από νωρίς το μεσημέρι η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης θα γεμίσει από τους ήχους των George Apergis, Tolis Q., Mr. M, Nikos Thanos, Fro, Kelly Cortese, Maaantz, Extase Urbaine και Nikolas Gale. Ένα τεράστιο line-up με έμφαση στην ποικιλομορφία και την πολυφυλετικότητα. Μόλις τα φώτα πέσουν στις 23:30 το βράδυ, θα ακολουθήσει after party στο Μπη-Σάιντ.

19/1, 15:30, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η «Χαμένη Λεωφόρος» στο Cinobo Όπερα

Facebook Twitter Lost Highway (1997)

Με το κλείσιμο του Ιντεάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας μετακομίζει στην αίθουσα Cinobo Όπερα και εγκαινιάζει τα σαββατιάτικα κινηματογραφικά ραντεβού του για το 2024 με το απόκοσμο, θρυλικό νουάρ του Ντέιβιντ Λιντς Χαμένη Λεωφόρος για πρώτη φορά στη χώρα μας στην ψηφιακή επεξεργασία που πρόσφατα επιμελήθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του, στις 20 Ιανουαρίου.

20/1, 23:30, Cinobo Όπερα, Ακαδημίας 57, είσοδος: €7