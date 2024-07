Τζένιφερ Λόπεζ: Πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλιά της χωρίς τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της, χωρίς τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ.

Η Λατίνα σταρ διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το Bridgerton, ενόψει των 55ων γενεθλίων της στις 24 Ιουλίου. Στο πλευρό της ήταν η οικογένεια και στενοί της φίλοι, ωστόσο αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Μπεν Άφλεκ. Σύμφωνα με το People, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε εργαζόμενους να ετοιμάζουν το πάρτι της Τζένιφερ Λόπες, ενώ έξω από τον χώρο ήταν μία άμαξα με άλογο, παρκαδόροι, άνδρες ασφαλείας και σερβιτόροι.



Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η μητέρα της, Γουαδελούπη Λόπεζ, ντυμένη με ένα μπλε φόρεμα με λευκές δαντελένιες λεπτομέρειες, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και η συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Mother» του Netflix, Λούσι Πάεζ. Φέτος τα γενέθλια της την βρίσκουν στα Χάμπτονς, καθώς συνεχίζει να περνάει το καλοκαίρι της εκεί και να απολαμβάνει τα ψώνια και το χρόνο της με την κόρη του συζύγου της, Βάιολετ.

Guests at Jennifer Lopez’s Bridgerton inspired 55th birthday party in the Hamptons. pic.twitter.com/hbMpFlbliu — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 21, 2024

Sarah Jessica Parker spotted in The Hamptons on the day of Jennifer Lopez's 55th birthday party. pic.twitter.com/Hvt7BVdWDG — 21 (@21metgala) July 21, 2024

Caterers and set up in preparation for Jennifer Lopez’s birthday party - July 20, 2024

📸https://t.co/tbFEOn61gd pic.twitter.com/2nan4rUzlz — JLo Gallery (@jlogallery) July 21, 2024

Πριν από το πάρτι, η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram γράφοντας ότι «θα είναι μια σπουδαία μέρα».

Σύμφωνα με πηγή του People, o Μπεν Άφλεκ μία ημέρα νωρίτερα εθεάθη να οδηγεί μόνος του στο Λος Άντζελες, φορώντας ωστόσο τη βέρα του. Το ζευγάρι δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, σύμφωνα με το Page Six και δεν έχει απαντήσει στις φήμες που τους θέλουν να χωρίζουν.