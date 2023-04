Η εμφάνιση της Μέγκαν Μαρκλ που πυροδότησε σχόλια για πλαστικές: «Θέλει να γίνει Κέιτ Μίντλετον»

Η Μέγκαν Μαρκλ έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα παραστεί στη στέψη του βασιλιά Καρόλου - ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν ότι έχει αρχίσει να μοιάζει ανησυχητικά με την Κέιτ Μίντλετον.

Η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης στο TED Talk του φίλου της φωτογράφου, Μίσαν Χάριμαν, το Σαββατοκύριακο, πυροδοτώντας σωρεία σχολίων στα social media περί πλαστικών αλλά και απόπειρας μίμησης της δούκισσας του Κέιμπριτζ.

The Duchess of Sussex was kind enough to introduce me unto the stage for my @TEDTalks Thank you for the support Meg 🙏🏾🙏🏾❤️ pic.twitter.com/UN63sJLjUQ — Misan Harriman (@misanharriman) April 24, 2023

«Alert για πλαστική χειρουργική; Λυπηρό που η Μέγκαν Μαρκλ θέλει τόσο πολύ να γίνει Κέιτ Μίντλετον», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, που αναρωτήθηκε αν πλέον έχει μπει σε διαδικασία να αλλάξει κάτι περισσότερο από το χτένισμά της.

PLASTIC SURGERY ALERT? Sad Meghan markle wants to be Kate Middleton so bad. Pathetic creature. Tom cruise any never walking you down red carpet. Can’t erase the rodent narc eyes. #PrincessofWales #MeghanMarkleIsAGrifter pic.twitter.com/BqscOsidcG — CiciTee (@CiciTee1) April 24, 2023

Κάποιος άλλος ισχυρίστηκε ότι η 41 ετών σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι έχει αλλάξει μέχρι και το χρώμα των ματιών της για να μοιάζει με την κουνιάδα της, γράφοντας: «Θεέ μου, η Μέγκαν Μαρκλ, που ζηλεύει και έχει εμμονή με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, φορά ανοιχτόχρωμους φακούς επαφής για να μοιάσει στην Κέιτ».

«Μοιάζει σαν να προσπαθεί να μοιάσει στην Κέιτ... αυτό δεν θα γίνει ποτέ», πρόσθεσε πικρόχολα ένας άλλος χρήστης.

Meghan the Duchess of ......what? Thought she didn't want to associate with the racist royal family. Only when it suits (pun) her? She looks like she's trying to look like Kate....that won't happen. https://t.co/mGlyECtwTY — sharon lunski (@LunskiSharon) April 24, 2023

Οι φανς της Μέγκαν Μαρκλ έσπευσαν, όπως ήταν φυσικό, να την υπερασπιστούν, απορρίπτοντας οποιοδήποτε σενάριο περί πλαστικών επεμβάσεων.

«Η Μέγκαν δεν έκανε πλαστική επέμβαση», σχολίασε κάποιος. «Έχει να κάνει με τον φωτισμό, τις γωνίες και το μακιγιάζ. Και το ίσιωμα των μαλλιών είναι κάτι που κάνουν πολλές μαύρες γυναίκες. Δεν έχει καμία σχέση με το "σβήσιμο της καταγωγής". Επίσης, οι λευκοί πρέπει να το βουλώσουν για τα μαλλιά των μαύρων γυναικών».

Meghan didn’t have plastic surgery.



It’s all about lighting, angles, and contouring.



And hair straightening is something many black women do. It has nothing to do with “erasing all traces of origin.”



Also, yte people need to shut up about about black women’s hair.



MYOB. pic.twitter.com/ASpNxvEClF — Pièce de Résistance (@PieceDeReSister) April 16, 2023

Κάποιοι, βέβαια, εξέφρασαν την άποψη ότι η Μέγκαν Μαρκλ δεν θέλει να μοιάζει τόσο να μοιάσει κάποια γαλαζοαίματη αλλά με σταρ του Χόλιγουντ: «Εδώ ήθελε να δείχνει Τζένιφερ Λόπεζ, Κιμ Καρντάσιαν ή Τζένιφερ Άνιστον;», αναρωτήθηκε ένα χρήστης κάτω από τα στιγμιότυπα της εμφάνισής της στο TED Talk.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, γεγονός που ώθησε πολλούς να υποθέσουν ότι μπορεί να έχει κάνει κάποιες αισθητικές επεμβάσεις.

«Νομίζω ότι η δημόσια απουσία της Μέγκαν έχει εξηγηθεί. Και δεν είχε καμία σχέση με τα παιδιά», υποστήριξε κάποιος.

Η Κέιτ Μίντλετον σε περσινή εμφάνιση, με ισιωμένο μαλλί, εικόνα που για πολλούς μιμήθηκε η Μέγκαν Μαρκλ. Φωτ.: Getty Images

Άλλοι πάλι προχώρησαν σε διάφορες εικασίες σχετικά με τις επεμβάσεις που πιστεύουν ότι έχει κάνει η δούκισσα του Σάσεξ.

«Εικάζω λίφτινγκ προσώπου, φίλερ στα χείλη και στα ζυγωματικά, μπότοξ κι εμφύτευμα στο πηγούνι», έγραψε κάποιος.

«Και λίφτινγκ ματιών», συμπλήρωσε ένας άλλος.

Facelift, filler dissolved in lips, buccal fat removal, more filler in cheeks, Botox, more subtle veneers, chin implant is my guess. Plus Vaseline on camera. — Ginger Jones (@DDenouncement) April 24, 2023

Εκπρόσωποι της Μέγκαν Μαρκλ αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ζήτημα, αλλά πηγές από το ίδρυμα Archewell είπαν στη New York Post ότι αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί πλαστικών επεμβάσεων.

Πολλές πηγές που έχουν συνεργαστεί μαζί της ισχυρίστηκαν ότι πήρε πολλά κιλά και στις δύο εγκυμοσύνες και πρόσφατα έχασε εκείνα που πήρε με την κόρη της, Λίλι, γεγονός που εξηγεί το νέο look της.

Διαφορετική πηγή δήλωσε πως η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει αλλάξει το πρόσωπό της, καθώς «αγαπάει» τη μύτη της και μάλιστα χρησιμοποιεί bronzer για να την τονίσει, αν και άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της - και το μπότοξ και κάποια fillers στα χείλη είναι πιθανά.

Φωτογραφία της Μέγκαν Μαρκλ, το 2018. Φωτ.: Getty Images

Αν και η νέα εμφάνισή της έχει σίγουρα προκαλέσει συζητήσεις, δεν είναι το μόνο θέμα που απασχολεί τη δούκισσα του Σάσεξ, που πρόσφατα έγινε ξανά αντικείμενο συζήτησης όταν ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι δεν θα παραστεί στη στέψη του Καρόλου στις 6 Μαΐου.

Τα περισσότερα δημοσιεύματα συνέδεσαν την απουσία με την Κέιτ Μίντλετον, με κάποια να αναφέρουν ότι εκείνη «μπλόκαρε» την Μέγκαν Μαρκλ από το ιστορικό γεγονός, και άλλα να υποστηρίζουν πως η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ «έχει πρόβλημα» με την κουνιάδα της επειδή την έκανε να χάσει τις τελευταίες στιγμές με τη βασίλισσα Ελισάβετ πέρυσι.

Βέβαια, ένας βασιλικός βιογράφος ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να αποφύγει τη στέψη επειδή μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό της ως «μάρτυρα».

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκπρόσωποί της διέψευσαν επίσης αναφορές ότι επέλεξε να σνομπάρει την εκδήλωση λόγω των επιστολών που αντάλλαξε με τον βασιλιά Κάρολο σχετικά με τις ανησυχίες της περί ρατσισμού εντός της βασιλικής οικογένειας.