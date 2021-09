Εκτείνεται από το πεζοδρόμιο μέχρι τη στέγη και είναι μια ζούγκλα φυτών που επενδύει την είσοδο του Annabel's, ενός ιδιωτικού οικογενειακού κλαμπ στο Λονδίνο.

Πρόκειται για μια πολυτελή εγκατάσταση γεμάτη φτέρες, λουλούδια και ένα σμήνος ζωντανών, τεράστιων πτηνών που αιωρούνται μπροστά στην είσοδο. Αναδημιουργώντας εικαστικά έναν πλούσιο βιότοπο τροπικών δασών, το συγκλονιστικό έργο είναι μέρος της πρωτοβουλίας Annabel's for The Amazon του συλλόγου που διοικεί το κλαμπ, η οποία ξεκινά αργότερα αυτόν τον μήνα σε συνεργασία με το One Tree Planted και το The Caring Family Foundation.

Ο στόχος τους είναι να καταπολεμήσουν από κοινού την αποψίλωση φυτεύοντας ένα εκατομμύριο δέντρα έως τον Μάρτιο του 2023, αριθμός που ισούται με περίπου 600 εκτάρια δασών που χάθηκαν και να ανανεώσουν τη βιοποικιλότητα που καταστρέφεται από τη γεωργία, την υλοτομία και άλλες δραστηριότητες.

Ο στόχος τους είναι να καταπολεμήσουν από κοινού την αποψίλωση φυτεύοντας ένα εκατομμύριο δέντρα έως τον Μάρτιο του 2023, αριθμός που ισούται με περίπου 600 εκτάρια δασών που χάθηκαν και να ανανεώσουν τη βιοποικιλότητα που καταστρέφεται από τη γεωργία, την υλοτομία και άλλες δραστηριότητες.

Με συνεχείς προσπάθειες αποκατάστασης, αυτή η περιοχή αναμένεται να γίνει «ο μεγαλύτερος διάδρομος της φύσης στον κόσμο, που συνδέει τον Αμαζόνιο και το Cerrado σε απόσταση 2.600 χιλιομέτρων – την ίδια απόσταση από τη Μόσχα ως το Λονδίνο.