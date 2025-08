Κατέρρευσε θαυμάστρια της Κέιτι Πέρι επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ντιτρόιτ

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη συναυλία της Κέιτι Πέρι στο Ντιτρόιτ, το βράδυ της Κυριακής 3 Αυγούστου, όταν μια νεαρή θεατής έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στη σκηνή, μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την πρόσκληση της τραγουδίστριας να συμμετάσχει σε live ερμηνεία μαζί με άλλους fans.

Περίπου στη μέση του προγράμματος, η Πέρι κάλεσε στη σκηνή μια ομάδα θαυμαστών, κυρίως νεαρά κορίτσια. Μία από τις παριστάμενες, εμφανώς συγκινημένη, αγκάλιασε την τραγουδίστρια με δάκρυα στα μάτια. Ωστόσο, πριν προλάβει να ξεκινήσει το τραγούδι, κατέρρευσε μπροστά στο κοινό, προκαλώντας ανησυχία.

