1819 - Λόρδος Ρούθβεν

J.W. Polidori, Ο Βρυκόλακας (The Vampyre)

Εκδόσεις Άγρα

Ο Πολιντόρι συνέλαβε αυτήν τη μικρή ιστορία το ίδιο καλοκαιρινό απόγευμα του 1816 που γεννήθηκε και ο Φρανκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Το διήγημα πρωτοδημοσιεύτηκε ως το νέο έργο του λόρδου Βύρωνα. Ο γοητευτικός και αιμοδιψής λόρδος Ρούθβεν θα αποτελέσει 80 χρόνια αργότερα πηγή έμπνευσης για τον πιο διάσημο δράκουλα όλων των εποχών.



1836 - Clarimonde

Θεόφιλος Γκωτιέ, H νεκρή ερωμένη

Εκδόσεις Αιγόκερως

Ένας νεαρός ιερέας ξελογιάζεται από μια διάσημη εταίρα του παλατιού, που τυχαίνει να είναι απέθαντη. Είναι η πρώτη φορά που οι ρόλοι του βαμπιρικού μύθου αντιστρέφονται και το αντικείμενο του πόθου αποτελεί μια μοιραία γυναίκα αντί ένας άνδρας, όπως συνηθίζεται.



1867 - Δρ. Όττο Γκοέτζι

Paul Féval, H Πόλη των Βαμπίρ (La Ville-Vampire)

Εκδόσεις Ars Nocturna

Η πρωτοπόρος συγγραφέας του κλασικού γοτθικού μυθιστορήματος Αν Ράντκλιφ μεταμορφώνεται εδώ σε μια ριψοκίνδυνη κυνηγό βαμπίρ και άξια πρόγονο της τηλεοπτικής Buffy σε αυτήν τη σουρεαλιστική εξτραβαγκάνζα του 19ου αιώνα που παρωδεί τα συγκεκριμένο είδος με γερές δόσεις μαύρου χιούμορ.



1872 - Μιρκάλα

Joseph Sheridan Le Fanu, Καρμίλλα

Εκδόσεις Ars Nocturna

Μια αρχετυπική ερωμένη του σκότους, η Μιρκάλα ή κόμησσα Καρνστάιν, ήταν ένα από τα πρότυπα για τον Δράκουλα του Στόουκερ και αρκετά μοντέρνα για την εποχή της, με τον παράδοξο ερωτισμό της, που πήγαινε κόντρα στα ήθη της βικτωριανής εποχής, και τη λαχτάρα της για το αίμα νεαρών παρθένων κοριτσιών.



1897 - Κόμης Δράκουλας

Μπραμ Στόουκερ, Δράκουλας

Εκδόσεις Mεταίχμιο

Το πιο διάσημο βαμπίρ όλων των εποχών. Έχουν γυριστεί πάνω από 200 ταινίες βασισμένες στο συγκεκριμένο βιβλίο.



1897 - Harriet Brandt

Florence Marryat, The blood of the Vampire

Έτυχε να κυκλοφορήσει την ίδια χρονιά με τον Δράκουλα του Στόουκερ, που το επισκίασε. Η ηρωίδα είναι μια πλούσια κληρονόνος και μιγάδα από την Τζαμάικα που τρέφεται, αντί με αίμα, με την ενέργεια των άλλων. Το βιβλίο εξετάζει τις απόψεις που υπήρχαν τον 19ο αιώνα πάνω σε θέματα όπως η ξενοφοβία, η γυναικεία σεξουαλικότητα και ο ρατσισμός.



1954 - Ρουθ

Richard Matheson, Zωντανός Θρύλος

Εκδόσεις Οξύ

Ο τελευταίος ζωντανός άνθρωπος του πλανήτη, που πλέον κατοικείται από βαμπίρ, σε ένα από τα καλύτερα βιβλία τρόμου που έχουν γραφτεί.

1975 - Κερτ Μπάρλοου

Stephen King, Σάλεμς Λοτ

Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Περίεργα γεγονότα συμβαίνουν στην πόλη του Σάλεμς Λοτ και ο Κινγκ φαντάζεται τι θα συνέβαινε αν ο Κόμης Δράκουλας επέστρεφε στην Αμερική τη δεκαετία του '70.



1976 - Lestat de Lioncourt

Αν Ράις, Συνέντευξη με ένα βρικόλακα

Θρηνόντας τον θάνατο της κόρης της από λευχαιμία και προσπαθώντας να ξεπεράσει την κατάθλιψη, η Αν Ράις δημιούργησε, αν όχι τον πιο διάσημο βρικόλακα μετά τον Κόμη Δράκουλα, σίγουρα τον πιο συναρπαστικό πρωταγωνιστή αρκετών βιβλίων που κυριάρχησαν τις επόμενες δεκαετίες («The Vampire Chronicles»).

1979 - Bunnicula

James and Deborah Howe, Bunnicula: A Rabbit-Tale of Mystery

Μια ξεκαρδιστική παιδική σειρά βιβλίων με ήρωα ένα κουνέλι, που τα λαχανικά γύρω του αλλάζουν χρώμα, και μόνο η γάτα υποψιάζεται ότι έχει σατανικές δυνάμεις.



1982 - Τζόσουα Γιορκ

George R.R. Martin, To όνειρο του Μισισίπη

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Πολύ πριν από το «Game of Thrones», o George R.R. Martin έγραψε ένα βιβλίο για ένα καράβι και έναν νεαρό και μυστηριώδη αριστοκράτη που μπορεί να τρέφεται με αίμα, αλλά κατά βάθος έχει καλή καρδιά. Ένα βιβλίο όπου ο «Μπραμ Στόουκερ συναντά τον Μαρκ Τουέιν».



1988 - Aκάσα

Αν Ράις, Η Βασίλισσα των Καταραμένων

Το τρίτο μυθιστόρημα της σειράς «Vampires Chronicles» της Ράις με πρωταγωνιστή τον Λέστατ και υπερβολικά κιτς θεματική. Αξίζει μόνο για την επιβλητική παρουσία της Ακάσα, της Αιγύπτιας αυτοκράτειρας και του πρώτου βαμπίρ στην ιστορία της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την Ράις.



2001 – Έρικ Νόρθμαν

Charlaine Harris, Νεκρός μέχρι να σκοτεινιάσει

Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος

Η Σούκι μπορεί να ξελογιάζεται στην αρχή από τον Μπιλ, αλλά ο Έρικ είναι ο βρικόλακας που καίει καρδιές και στη σειρά βιβλίων «The Southern Vampire Mysteries», εκτός από το «True Blood» του Άλαν Μπολ, που έκανε τα τηλεοπτικά βαμπίρ σέξι ξανά.



2004 - Eli

John-Ajvide Lindqvist, Άσε το κακό να μπει

Οξύ

Σε μια εργατική συνοικία της Σουηδίας ένα 12χρονο αγόρι, θύμα bullying στο σχολείο, βρίσκει την αδερφή ψυχή του σε ένα περίεργο κορίτσι που μόλις μετακόμισε με τον πατέρα του στο διπλανό διαμέρισμα, αλλά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτό το μυθιστόρημα που εξετάζει βαριά θέματα μέσα από το βαμπιρικό μύθο.



2005 - Shori

Octavia Butler, Fledgling

Μια 53χρονη γυναίκα, που έχει τη μορφή δεκάχρονου Αφροαμερικανού κοριτσιού, πάσχει από αμνησία και καθώς προσπαθεί να ανακτήσει την μνήμη της ανακαλύπτει ότι είναι μισή άνθρωπος και μισή Ina, σε μια ιδιοφυή παραλαγή του μύθου όπου τα βαμπίρ δεν αντιπροσωπεύουν το απόλυτο κακό και, αντί να σκοτώνουν ανθρώπους με μια δαγκωματιά, αναπτύσσουν συμβιωτική σχέση μαζί τους.



2002 - Ernessa

Rachel Klein, The Moth Diaries

Επηρεασμένη από τον Χένρι Τζέιμς, η Klein μεταφέρει τον μύθο σε ένα οικοτροφείο θηλέων σε αυτό το coming of age ψυχολογικό θρίλερ που ποτέ δεν είσαι σίγουρος αν τα γεγονότα είναι προϊόν της καλπάζουσας φαντασίας της ηρωίδας.



2002 - Vicente

Steve Niles, 30 Μέρες Νύχτα

Εκδόσεις Anubis

Το κόμικ τρόμου του Niles σε εικονογράφηση Ben Templesmith μας μεταφέρει στην Αλάσκα, όπου η πολυήμερη χειμωνιάτικη νύχτα λειτουργεί σαν μαγνήτης για μια ομάδα βρικολάκων.



2005- Βλαντ Γ' Τσέπες

Εlizabeth Kostova, O Ιστορικός

Εκδόσεις Λιβάνης

Ένα ιστορικό θρίλερ που ερευνά όλες τις πτυχές του μύθου του Κόμη Δράκουλα στο πέρασμα δεκαετιών μέσα από τις αφηγήσεις μιας οικογένειας ιστορικών, που πιστεύει στη θεωρία ότι ο θρυλικός πρίγκιπας του 15ου αιώνα είναι ακόμη ζωντανός.



2005 - Έρικ Κάλεν

Stephenie Meyer, Λυκόφως

Πλατύπους Εκδοτική

Όταν τα βαμπίρ γίνονται εφηβικό δράμα. Το βιβλίο, λόγω της ταινίας, είχε τόση επιτυχία, που μεταφράστηκε σε 37 γλώσσες.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO.

To νέο τεύχος της LiFO δωρεάν στην πόρτα σας με ένα κλικ.