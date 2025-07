Πέθανε ο Τζούλιαν ΜακΜάχον σε ηλικία 56 ετών -  Ήταν ο «Κρίστιαν Τρόι» στο Nip/Tuck

Ο Αυστραλός ηθοποιός Τζούλιαν ΜακΜάχον (Julian McMahon), γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Charmed, Nip/Tuck και FBI: Most Wanted, καθώς και ως Doctor Doom στις κινηματογραφικές μεταφορές των Fantastic Four, πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του, Κέλι Πανιάγκουα, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, η οποία δεν είχε γνωστοποιηθεί δημοσίως.

«Με ανοιχτή καρδιά, θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο ότι ο αγαπημένος μου σύζυγος, Τζούλιαν ΜακΜάχον, πέθανε ειρηνικά αυτή την εβδομάδα, ύστερα από μια γενναία προσπάθεια να ξεπεράσει τον καρκίνο», δήλωσε η Πανιάγκουα στο Deadline.

«Αγαπούσε τη ζωή, την οικογένειά του, τους φίλους του, τη δουλειά του και τους θαυμαστές του. Η βαθύτερη επιθυμία του ήταν να φέρνει χαρά στους ανθρώπους. Ζητούμε ιδιωτικότητα για να πενθήσουμε και ευχόμαστε όσοι τον αγάπησαν, να συνεχίσουν να βρίσκουν χαρά στη ζωή. Είμαστε ευγνώμονες για τις αναμνήσεις».

Ο Τζούλιαν ΜακΜάχον γεννήθηκε στο Σίδνεϊ το 1968 και ήταν γιος του πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας, σερ Γουίλιαμ «Μπίλι» ΜακΜάχον. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο τη δεκαετία του 1980, προτού στραφεί στην υποκριτική. Έγινε ευρύτερα γνωστός στην Αυστραλία με τον ρόλο του στη σαπουνόπερα Home and Away, με συμμετοχή σε 150 επεισόδια το 1990.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ήρθε το 1992 στην κωμωδία Exchange Lifeguards (γνωστή στις ΗΠΑ ως Wet and Wild Summer!), ενώ σύντομα μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συμμετείχε σε σειρές όπως Another World, Profiler και Will & Grace.

Η διεθνής του αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του Cole Turner, του μισού δαίμονα-μισού ανθρώπου, στη δημοφιλή σειρά Charmed (2000–2003, 2005). Στη συνέχεια, καθιερώθηκε στον ρόλο του δόκτορα Κρίστιαν Τρόι στο ιατρικό δράμα Nip/Tuck (2003–2010), αποσπώντας υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Ο χαρακτήρας του, ένας αλαζονικός πλαστικός χειρουργός με σκοτεινά ένστικτα, έγινε συνώνυμος της σειράς του FX και σύμβολο της εποχής.

Ο Doctor Doom και η στροφή στους τηλεοπτικούς ρόλους

Ο ΜακΜάχον ερμήνευσε τον ρόλο του Doctor Doom στις ταινίες Fantastic Four (2005 και 2007), ενώ δάνεισε τη φωνή του και στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι. Η χαρακτηριστική του ερμηνεία ως γοητευτικός κακός τον καθιέρωσε στον κόσμο των υπερηρώων.

Πιο πρόσφατα, υποδύθηκε τον ηγετικό πράκτορα Jess LaCroix στο FBI: Most Wanted για τρεις σεζόν, προτού αποχωρήσει από τη σειρά. Ο παραγωγός Ντικ Γουλφ χαρακτήρισε τον θάνατό του «σοκαριστική είδηση», εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της ομάδας της Wolf Entertainment.

Ο Αυστραλός σκηνοθέτης Στέφαν Έλιοτ θυμήθηκε τον ΜακΜάχον από τα σχολικά τους χρόνια στο Sydney Grammar School, περιγράφοντάς τον ως «άγριο παιδί που κρατούσε τον πατέρα του σε εγρήγορση, ενώ εκείνος προσπαθούσε να κυβερνήσει μια χώρα». «Τον ακολουθούσαν οι πράκτορες της ASIO κάθε μέρα έξω από το σχολείο, και τους έκανε βόλτα για πλάκα. Ήταν σαν ταινία των Spy Kids», ανέφερε.

Ο Έλιοτ συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία Swinging Safari, όπου ο ΜακΜάχον ερμήνευσε μια σατιρική εκδοχή των γονιών του. «Δεν έχουμε ξαναγελάσει τόσο πολύ στα γυρίσματα. Ήταν ο πιο απελευθερωμένος του ρόλος».

Στους τελευταίους του ρόλους περιλαμβάνονται εμφανίσεις στις σειρές The Residence του Netflix (ως Αυστραλός πρωθυπουργός), The Surfer (δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ) και The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.

Ο Τζούλιαν ΜακΜάχον είχε παντρευτεί τρεις φορές: το 1994 με την τραγουδίστρια Ντάνι Μινόγκ, αδελφή της Κάιλι Μινόγκ, στη συνέχεια με την ηθοποιό Μπρουκ Μπερνς, με την οποία απέκτησε μια κόρη, και από το 2014 με την Κέλι Πανιάγκουα.

Με πληροφορίες από Guardian