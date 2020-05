Όταν το 2012 οι δύο δημιουργοί του Instagram πούλησαν την εφαρμογή τους στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ αντί ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το ύψος του ποσού είχε σοκάρει πολύ κόσμο, τελικά όμως το δύσκολο κομμάτι για τον Κέβιν Σίστομ και τον Μάικ Κρίγκερ δεν ήταν η διαδικασία της συναλλαγής με τον ιδιοκτήτη του Facebook.

Πολύ πιο δύσκολη αποδείχθηκε η ενσωμάτωση των ίδιων και των 13 εργαζόμενων του φρέσκου start-up στο σύστημα της μεγαλύτερης εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Αυτή την γεμάτη αναταράξεις διαδικασία περιγράφει στο βιβλίο της που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες με τίτλο "No Filter: The Inside Story of Instagram"η δημοσιογράφος του Bloomberg News, Sarah Frier.

Φυσικά, οι δύο μηχανικοί (απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Stanford) με αδυναμία στο design, δεν περίμεναν πριν από μια δεκαετία όταν ξεκινούσαν την λειτουργία του Instagram ότι κάποτε η κομψή εφαρμογή τους θα έφτανε το ένα δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες το μήνα, θα ξεκινούσε νέες τάσεις, θα έχτιζε celebrities και influencers και θα αποτελούσε το ένα τέταρτο των εσόδων του Facebook.

Η εξέλιξη του Instagram υπό την αιγίδα του Facebook υπήρξε ραγδαία και δραματική, όπως και η παγκόσμια επιρροή του, εμφανέστατη ακόμα και σε όσους δεν είναι χρήστες του.

Ο Ζούκερμπεργκ πάντως είδε διακρίνει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Δεν ήταν πάντως ο πρώτος. Τον είχε προλάβει ο Τζακ Ντόρσεϊ του Twitter, αλλά ο Σίστρομ απέρριψε τις προτάσεις του παρότι ήταν φίλος του και ένας από τους πρώτους ένθερμους υποστηρικτές του Instagram. Ο ιδρυτής του Facebook δεν έχασε χρόνο και μάλιστα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής υποσχέθηκε στους δύο δημιουργούς της πλατφόρμας ότι εκείνοι θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο του προϊόντος τους. Προς γενική έκπληξη, την κράτησε την υπόσχεσή του. Μέχρι που την πήρε πίσω.

Η εξέλιξη του Instagram υπό την αιγίδα του Facebook υπήρξε ραγδαία και δραματική, όπως και η παγκόσμια επιρροή του, εμφανέστατη ακόμα και σε όσους δεν είναι χρήστες του. Δημόσιοι χώροι ανά τον πλανήτη έγιναν ξαφνικά "Insta-worthy" ενώ πολλά καφέ και εστιατόρια άρχισαν να διαμορφώνουν τον χώρο τους έτσι ώστε να είναι όσο γίνεται πιο «φιλικός» προς την εφαρμογή.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ εμφανίζεται στο βιβλίο συγχρόνως προβλέψιμος και μυστηριώδης. Σε αρκετά σημεία, η συγγραφέας τον αποκαλεί «παρανοϊκό», ειδικά σε σχέση με οτιδήποτε θεωρούσε ότι απειλεί την παντοδυναμία του Facebook. Όσο για το Instagram συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ως εξαιρετικά διχασμένος: από τη μία έσπρωχνε το νέο του ακριβό απόκτημα κι από την άλλη ανησυχούσε μήπως η επιτυχία του θα λειτουργούσε διαβρωτικά εις βάρος του Facebook. Έξι χρόνια μετά την εξαγορά, οι δύο ιδρυτές του Instagram εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στην εταιρεία, μην μπορώντας πλέον να αντέξουν τις διαρκείς τριβές στη συνεργασία τους με τον Ζούκερμπεργκ.

Άξιζε τον κόπο; Θα γνώριζε τόση επιτυχία το Instagram χωρίς τις τεράστιες υποδομές του Facebook ή θα κατέληγε στο νεκροταφείο των start-ups μαζί με άλλες ωραίες ιδέες που όμως δεν είχαν ούτε τα κεφάλαια ούτε την εύνοια της τύχης ούτε το σωστό timing; Αληθεύει ότι ο Ζούκερμπεργκ αρχικά ήθελε να ενσωματώσει το Instagram στην πλατφόρμα του Facebook αλλά τελικά αποφάσισε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο ως αυτόνομη πλατφόρμα;

Αυτά τα ερωτήματα θέτει η συγγραφέας του βιβλίου, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Είχε κάθε πρόθεση μάλιστα να τα θέσει απευθείας στον ιδιοκτήτη του Facebook. Η πρώτη ερώτηση που του έστειλε ήταν τι τον οδήγησε στην αγορά του Instagram. Η απάντηση του ήταν εντελώς διεκπεραιωτική και ουδόλως διαφωτιστική: «Είναι απλό. Επρόκειτο για μια σπουδαία υπηρεσία και θέλαμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή της».

Με στοιχεία από την Washington Post