Ο νεαρός Πικάσο: τα αριστουργήματα της μπλε και ροζ περιόδου σε μια έκθεση

Το Fondation Beyeler στην Ελβετία δημιούργησε μια μοναδική έκθεση αφιερωμένη στα αριστουργήματα του Pablo Picasso από τις πρώιμες περιόδους του, την Μπλε και τη Ροζ. Αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη από πίνακες και γλυπτά του Πικάσο από το 1901 έως το 1906, καθένα από τα οποία αποτελεί ορόσημο στο δρόμο προς την αναγνώρισή του ως έναν από τους κορυφαίους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Οι εικόνες του Picasso από αυτή την περίοδο κατατάσσονται στα πιο όμορφα παραδείγματα της σύγχρονης τέχνης και είναι σίγουρα μερικά από τα πιο πολύτιμα έργα τέχνης οπουδήποτε στον κόσμο.

Σε ηλικία μόλις είκοσι ετών, ο ιδιοφυής Πικάσο (1881 - 1973) είχε ήδη ασχοληθεί με την αναζήτηση νέων θεμάτων και μορφών έκφρασης, τα οποία κατάφερε να τελειοποιήσει άμεσα και η μία καλλιτεχνική επανάσταση ακολουθούσε την άλλη πολύ γρήγορα. Η έκθεση στο Fondation Beyeler επικεντρώνεται στη Μπλε και Ροζ περίοδο που αποτελούν μια κεντρική φάση του έργου του Πικάσο και μια εισαγωγή στον κυβισμό.

Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 75 αριστουργήματα δανεισμένα από σημαντικά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές παγκοσμίως.

Υπαρξιακά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους, όπως η ζωή, η αγάπη, η σεξουαλικότητα, η μοίρα και ο θάνατος, βρίσκουν την ενσάρκωσή τους στη λεπτή ομορφιά νέων γυναικών και ανδρών, αλλά και σε απεικονίσεις παιδιών και ηλικιωμένων που φέρουν μέσα τους την ευτυχία και τη χαρά συνοδευόμενες από τη θλίψη.

Ένας χώρος πολυμέσων, συναρπαστικά και διαδραστικά βιβλία αλλά και μια ταινία επιτρέπουν στους επισκέπτες να γνωρίσουν σε βάθος τη ζωή και το έργο του νεαρού καλλιτέχνη.

Ιnfo:

Fondation Beyeler

The Young PICASSO – Blue and Rose Periods

3 Φεβρουαρίου - 16 Ιουνίου

The Blind Man’s Meal, 1903, New York, The Metropolitan Museum of Art, Purchase Mr. and Mrs. Ira Haupt, Gift 1950 © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © 2017, The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / Scala, Florence

Άγνωστος φωτογράφος, Ο Pablo Picasso, ο Pere Mañach και ο Antonio Torres Fuster στο Παρίσι, 1901. © NMR-Grand Palace (Picasso-Paris National Museum) / Daniel Arnaudet

Pablo Picasso, I Picasso, 1901

Melancholy Woman, 1901, The Detroit Institute of Arts, Bequest of Robert H. Tannahill © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © Bridgeman Images

La toilette, 1906, Collection Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York. Fellows for Life Fund, 1926 © Succession Picasso / 2018 ProLitteris, Zurich 2018

Dora, 1939, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection © Succession Picasso / 2019, ProLitteris, Zürich Φωτο: Peter Schibli

Buveuse d’absinthe (The Absinthe Drinker), 1901. The State Hermitage Museum, St. Petersburg

Courtesan with necklace of gems, 1901. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Woman (‘Demoiselles d’Avignon’ Period), 1907, Fondation Beyeler, Riehen / Basel. © Succession Picasso / 2018 ProLitteris, Zurich. Φωτο: Robert Bayer, Basel

Η στιγμή που κρεμάνε στο μουσείο τον πίνακα "Life" στο Fondation Beyeler

Life, 1903. The Cleveland Museum of Art, Donation Hanna Fund © Succession Picasso / ProLitteris, Zurich 2018. Φωτο: © The Cleveland Museum of Art

The Drinker dozing, 1902. Kunstmuseum Bern, Stiftung Othmar Huber, Berne © Succession Picasso/ 2018, ProLitteris, Zurich

Death (The Burial), 1901 © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Seated Female Nude with Crossed Legs, 1906

The Mistletoe Seller, 1902-03, © Succession Picasso / 2018 ProLitteris, Zurich 2018

Seated Harlequin on Red Background, 1905, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Museum Berggruen © Succession Picasso / 2018 ProLitteris, Zurich 2018 Φωτο: bpk / Nationalgalerie, SMB, Museum Berggruen / Jens Ziehe Harlequin sitting, 1901 © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / Scala, Florence

Harlequin and his companion, 1901 © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Self-portrait, 1901, Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich Φωτο: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Young Woman in a Chemise (Madeleine), 1904-1905, London, Tate, Bequeathed by C. Frank Stoop 1933 © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © Tate, London 2018 Self-portrait, 1906, Musée national Picasso-Paris © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich Φωτο: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Family of acrobats with a monkey, 1905 © Succession Picasso/2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © Göteborg Konstmuseum

Woman from Mallorca, 1905, Moscow, Pushkin State Museum of Fine Arts © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Woman in blue, 1901, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reine Sofía © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Head of a harlequin, 1905, The Detroit Institute of Arts, Bequest of Robert H. Tannahill © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © Bridgeman Images Woman with a fan, 1905, Washington, National Gallery of Art, Gift of the W. Averell Harriman Foundation in memory of Marie N. Hariman © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

The Death of Casagemas, 1901 © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Nude on red background (Young nude woman with hair), 1906, Paris, Musée de l’Orangerie, Collection Jean Walter and Paul Guillaume © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich. Φωτο: © RMN-Grand Palais (Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski

Acrobat and Young Harlequin, 1905, Private collection © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich

Ο Pablo Picasso στη Μονμάρτη το 1904, Musée national Picasso-Paris