Το living room ενός διαμερίσματος, μέρος του Survival Condo Project. Photograph by Dan Winters for The New Yorker

Οι πλούσιοι προετοιμάζονται διαφορετικά για τον κορωνοϊό: προσωπικοί γιατροί, ναυλωμένα αεροπλάνα και αποστειρωμένα καταφύγια.



Alex Williams και Jonah Engel Bromwich The New York Times, 05.03.2020 * Ο νέος κορωνoϊός δεν γνωρίζει εθνικά σύνορα ή κοινωνικά όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά σύνορα. "En route to Paris", έγραφε η Gwyneth Paltrow την προηγούμενη εβδομάδα στο Instagram, κάτω από μία φωτογραφία του εαυτού της, φορώντας μία μαύρη μάσκα, στο αεροπλάνο που την πήγαινε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού. 'Εχω ήδη βρεθεί σε αυτή την ταινία", πρόσθετε, αναφερόμενη στο ρόλο της στο θρίλερ Contagion. "Μείνετε ασφαλείς."



Η κα. Paltrow δεν πόζαρε με μία οποιαδήποτε μάσκα, σε αντίθεση με την Kate Hudson και την Bella Hadid, οι οποίες πρόσφατα δημοσίευσαν επίσης δικές τους selfies όπου φορούσαν φθηνότερες μάσκες μιας χρήσης. Η ιδρύτρια της Goop και "influencer of influencers" είχε επιλέξει ένα κομψό "urban air mask" από τη σουηδική εταιρεία Airinum, η οποία διαθέτει πέντε στρώματα φίλτρου και ένα "πολύ απαλό και ευχάριστο για το δέρμα φινίρισμα".

Λίγη σημασία έχει αν ο Γενικός Χειρούργος [τίτλος που δίνεται στις ΗΠΑ στον αντιπρόσωπο της κυβέρνησης σε θέματα υγείας - σ.σ.] Jerome M. Adams, ζήτησε από το Twitter το περασμένο Σαββατοκύριακο να μην ενδίδει ο κόσμος στη μανία της μάσκας. Με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ $ 69 και $ 99, η μάσκα Airinum, η οποία έχει διαφημιστεί από στυλίστες στο Instagram, είναι εξαντλημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέχρι τον Απρίλιο (το ίδιο και στο κατάστημα MoMA Design Store, το οποίο διέθετε προς πώληση τη συγκεκριμένη μάσκα). Στο σεβάσμιο φαρμακείο C.O. Bigelow Apothecaries, στο Greenwich Village, οι μάσκες προσώπου N95 που μπορούν να προστατεύον από τους ιούς έχουν εξαντληθεί εδώ και εβδομάδες, δήλωσε ο Justin O'Connor, ο οποίος εργάζεται στο χειρουργικό τμήμα του καταστήματος. Υπάρχει μια λίστα αναμονής 300 ατόμων. "Πολλά ηχηρά ονόματα έρχονται στο C.O. Bigelow· είναι συνήθως αρκετά ταπεινοί ", λέει ο κ. O'Connor. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί που προσπαθούν να αποκτήσουν προστατευτικές μάσκες επικαλούμενοι τη θέση τους. "Του στυλ "Ξέρεις για ποιον εργάζομαι; αλλά δεν μας εντυπωσιάζουν ποτέ", πρόσθεσε.

Η Cambridge Mask Company, μία βρετανική εταιρεία που χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζει "στρώματα φιλτραρίσματος σωματιδίων και άνθρακα στρατιωτικού τύπου", είδε τη ζήτηση για τις μάσκες των 30 δολαρίων να αυξάνεται κατά 20 έως 30 φορές πάνω από τα κανονικά επίπεδα, δήλωσε ο Christopher Dobbing, ο ιδρυτής της.

Οι πλούσιοι δεν φείδονται εξόδων όταν πρόκειται να ελαχιστοποιήσουν την επαφή τους με τον κορωνοϊό. Τα διευθυντικά στελέχη εγκαταλείπουν την πρώτη θέση, προτιμώντας τα ιδιωτικά τζετ. Οι jet-setters αλλάζουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και επιλέγουν συχνότερα νησιώτικους προορισμούς. Και οι πλούσιοι πελάτες συμβουλεύονται τους προσωπικούς τους γιατρούς ή άλλες V.I.P. ιατρικές υπηρεσίες.

Γιατί να ξοδέψει κανείς 3,79 δολάρια για ένα μπουκάλι αντισηπτικό χεριών από το Target, όταν η ευρωπαϊκή μάρκα πολυτελείας Byredo προσφέρει αυτό που ονομάζει "υγρό για καθαρισμό χεριών χωρίς ξέπλυμα" με φυτικές νότες αχλαδιού και περγαμόντου για $ 35 (επίσης εξαντλημένο); Μπορεί να έχετε περισσότερη τύχη με την Olika, μια εταιρεία που φτιάχνει ένα απολυμαντικό χεριών που μοιάζει με μοντερνιστικό παπάκι και κοστίζει 14,62 δολάρια για μία συσκευασία των τριών. Ο Alastair Dorward, ο διευθύνων σύμβουλος της Olika, δήλωσε ότι η εταιρεία δέχεται κάθε λεπτό πολλές παραγγελίες, προσθέτοντας ότι "δεν είναι ξεκάθαρο για πόσες ακόμη ημέρες το υπόλοιπο προϊόν θα είναι διαθέσιμο".

Ο κ. Dorward πρόσθεσε ότι οι πελάτες σπεύδουν να αγοράσουν μεγάλες παρτίδες από τα Birdie και Minnie της εταιρείας. "Ο τύπος παραγγελίας έχει αλλάξει σημαντικά, και ο κόσμος προσπαθεί να καρπωθεί το προϊόν όσο μπορεί ακόμη," όπως είπε.

Η ζήτηση έχει επίσης εκτοξευθεί για τα κιτ ετοιμότητας που πωλεί η Judy, μία start-up που διευθύνει ο Simon Huck, διαφημιστής και προσωπικός φίλος της Kim Kardashian West. Από τη Δευτέρα, έχουν εξαντληθεί στην εταιρεία τα κιτ επιβίωσης σε τσαντάκια μέσης (των $ 50) και τα μεγαλύτερα σακίδια (των $ 150), τα οποία περιέχουν ένα κιτ πρώτων βοηθειών, μία τσάντα βιολογικού κινδύνου, υγρά μαντήλια, απολυμαντικό χεριών, μπαταρίες, φακό και άλλα εφόδια. Τα λανσάραμε πριν από 40 μέρες και τρεις εβδομάδες μετά, έχουμε μία παγκόσμια πανδημία", δήλωσε ο κ. Huck. Πετώντας σε ουρανούς χωρίς ιούς Ακόμα και στους καλύτερους καιρούς, υπάρχουν μικρόβια στα αεροπλάνα. Τρίβουμε τα χέρια μας στις στένες τουαλέτες του αεροσκάφους, αποφεύγουμε να τρώμε το μπισκότο Biscoff που πέφτει στο τραπεζάκι του δίσκου και αν είμαστε πραγματικά ιδιότροποι, σκουπίζουμε τα μπράτσα των καθισμάτων με υγρά μαντήλια. Ξέρετε, για να είμαστε σίγουροι.

Αυτοί εδώ δεν είναι οι καλύτεροι καιροί. Από τη στιγμή που κάθε αδέσποτος βήχας τρεις σειρές πιο πίσω ακούγεται σαν ένας χαιρετισμός από το φάντασμα της Typhoid Mary (Ιρλανδή μαγείρισσα που φέρεται να κόλλησε τύφο 51 άτομα - σ.σ.], όσοι έχουν την δυνατότητα πληρώνουν ένα έξτρα κόστος για να παρακάμψουν τις ατελείωτες ουρές στους ελέγχους και τα γεμάτα αεροπλάνα, και να πετάξουν ιδιωτικά - κάτι που θα μπορούσε να είναι μια ελκυστική επιλογή για όσους επιθυμούν να φύγουν μακριά από τις πολυπληθείς πόλεις, μένοντας, για παράδειγμα, σε ένα ασφαλές σπίτι στο Telluride (Colorado). Ορισμένα ευκατάστατα άτομα έχουν πει στο Bloomberg News ότι κατοικούν προς το παρών στα σπίτια τους στα Hamptons, αλλά είναι έτοιμοι να πετάξουν και να μεταφερθούν σε σαλέ στο Idaho αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Ο Guardian έχει αναφέρει επίσης ότι διευθυντικά στελέχη έχουν ναυλώσει ιδιωτικά τζετ για "πτήσεις εκκένωσης" από την Κίνα και άλλες πληγείσες περιοχές.

Για ορισμένες εταιρείες ιδιωτικών αεροσκαφών, ο φόβος ισούται με ευκαιρία. Η Southern Jet, μια εταιρία ιδιωτικών τζετ στην Boca Raton της Φλόριντα, έστειλε πρόσφατα ένα μέιλ ως πειραματικό τεστ μάρκετινγκ με το σλόγκαν: "Αποφύγετε τον κορωναϊό πετώντας με ιδιωτικό αεροπλάνο... Ζητήστε τις τιμές μας σήμερα!" Η εταιρεία είδε να αυξάνονται οι αιτήσεις για τις πτήσεις της (που κοστίζουν γύρω στα 20.000 δολάρια για ένα ταξίδι με μεσαίου μεγέθους αεροσκάφος από τη Φλώριδα στη Νέα Υόρκη), αλλά εισέπραξε και μερικά σχόλια που χαρακτήρισαν την καμπάνια "αποτρόπαιη" και "κακόγουστη", δήλωσε ο Eric Sanchez, διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας. "Δεν επιδιώκαμε να διασπείρουμε τον φόβο", λέει ο κ. Sanchez. Θέλαμε απλώς να δείξουμε ότι ο κορωνοϊός μπορεί να αποτελέσει μία σοβαρή απειλή για τον κόσμο, και είμαστε ευτυχείς που διαθέτουμε μία υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει μία επιπλέον ασφάλεια.

Άλλοι πλούσιοι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν διακοπές στις πληγείσες χώρες, όπως η Ιταλία, επιλέγουν την θαλάσσια απομόνωση των σκαφών, για να χαλαρώσουν κάτω από τον μεσογειακό ήλιο, μακριά από τις μολυσμένες ακτές. Η Jennifer Saia, πρόεδρος της B & B Yacht Charter στο Newport, R.I., δήλωσε ότι ένας παλιός πελάτης, συνταξιούχος πρώην διευθυντής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είχε κλείσει μια βίλα για την οικογένειά του στη Φλωρεντία της Ιταλίας για τον Απρίλιο, αλλά τώρα ναυλώνει ένα σκάφος στις Μπαχάμες.

"Είναι εντελώς λογικό", είπε η κυρία Saia. "'Εχετε την οικογένειά σας σε ένα πολύ μικρό περιβάλλον που μπορεί να είναι καθαρό. Και πηγαίνετε από το αυτοκίνητό σας στο F.B.O." - που σημαίνει σταθμός σταθερής βάσης ή ιδιωτικός τερματικός σταθμός - "δηλαδή στο ιδιωτική σας τζετ κατευθείαν στην πίστα. Και από εκεί, κατευθείαν στο γιοτ σας, και δεν χρειάζεται να μεσαλοβήσει κανείς." Αλλά για να πας που; Οι κοινωνικές ατζέντες των πλουσίων έχουν αποδιοργανωθεί, καθώς τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ, οι πολυτελείς επιδείξεις και τα καταφύγια ευεξίας που είναι μόνο με πρόσκληση αναβάλλονται ή ακυρώνονται. Την περασμένη εβδομάδα, η βιομηχανία ρολογιών πολυτελείας ακύρωσε δύο από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς: το Watches & Wonders Geneva (πρώην SIHH) και το Baselworld. "Το Baselworld είχε ιδρυθεί το 1917, κατά τη διάρκεια του 'Α Παγκοσμίου Πολέμου και από το 1917 μέχρι σήμερα, δεν είχε ακυρωθεί ποτέ", δήλωσε ο Joe Thompson, αρχισυντάκτης του Hodinkee, ενός σάιτ αφιερωμένου στα ρολόγια και μεταπωλητής. "Και έχουν σημειωθεί κρίσεις όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο ιός SARS του 2003 και διάφορες άλλες περιόδοι ύφεσης. Γι' αυτό και είναι πρωτοφανές." Η Art Basel Hong Kong ακυρώθηκε και η Art Dubai αναβλήθηκε. Η έκθεση Armory Show ανοίγει στη Νέα Υόρκη στις 5 Μαρτίου, παρ' όλο που οι πρώτες περιπτώσεις κορωναϊού εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο Jerry Saltz, κριτικός τέχνης στο περιοδικό New York, δήλωσε ότι περιμένει πως το φιλότεχνο κοινό θα συνεχίσει να απολαμβάνει την τέχνη, ακόμη κι αν χρειαστεί να αγγίζουν όλοι τους αγκώνες τους ως αντιμικροβιακό χαιρετισμό. "Το να αποφύγεις τις χειραψίες και τους περίτεχνους χαιρετισμούς είναι ό,τι καλύτερο για μας τους ντροπαλούς", δήλωσε ο κ. Saltz. "Εξάλλου, πίστευα πάντα ότι δεν έδινα σωστά το διπλό φιλί". Μεταξύ των εκθέσεων που έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί είναι και το Geneva Auto show, το Milan Furniture Fair, το Singapore Yacht Show και το Dubai International Boat Show... Προς το παρόν, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έχει προγραμματιστεί για το Μάιο, αλλά οι διοργανωτές παρακολουθούν τις εξελίξεις. "Προσπαθούμε να το διατηρήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε όσα μπορεί να συμβούν", δήλωσε η Aida Belloulid, εκπρόσωπος του φεστιβάλ. "Στις 3 Μαρτίου, ο Tim Ferriss, ο συγγραφέας των μπεστ σέλερ και παλιός επενδυτής άγγελος της Silicon Valley, ο οποίος ζει στο Austin του Τέξας, ζήτησε από τον δήμαρχο του Austin, Steve Adler, να "εξετάσει προσεκτικά τα μειονεκτήματα" της πραγματοποίησης του φεστιβάλ South by Southwest, τουιτάροντας: "Μετά από πολύ σκέψη, ακύρωσα τη συμμετοχή μου στο SXSW. Λατρεύω το SXSW, αλλά δεν πιστεύω ότι ο νέος κορωνοϊός μπορεί να περιοριστεί. " Τα Amazon Studios, το TikTok, το Facebook και το Twitter αποχώρησαν όλοι από το φεστιβάλ, το οποίο προβλέπεται -για την ώρα- να ξεκινήσει στις 13 Μαρτίου.

'Ενα δωμάτιο έκτακτης ανάγκης για σένα μόνο.

Ένα άλλο πράγμα που οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν, ακόμα και στους καλύτερους καιρούς; Τα δωμάτια έκτακτης ανάγκης. Οι εύποροι που επιθυμούν πρόσβαση σε γιατρούς καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, άμεσα ραντεβού με ειδικούς και νοσοκομειακές παροχές μόνο για μέλη στρέφονται σε μόνιμες ιατρικές υπηρεσίες. Ένας πάροχος της Νέας Υόρκης, η Sollis Health, προσφέρει οικογενειακά πακέτα για περίπου 8.000 δολάρια ετησίως, με εγκαταστάσεις - βασικά, V.I.P. δωμάτια έκτακτης ανάγκης - στην Upper East πλευρά του Μανχάταν (όπου ένα αυθεντικό έργο του Chuck Close είναι κρεμασμένο στο λόμπι), στην TriBeCa, και το καλοκαίρι μια υπηρεσία επισκέψεων κατ' οίκον στα Hamptons. Απ' όταν οι φόβοι για τον κοροναϊό έφθασαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αιτήσεις για μέλη αυξήθηκαν, δήλωσε ο Δρ. Ben Stein, ο ιατρικός διευθυντής της Sollis. Το άγχος μερικών τωρινών μελών τούς οδήγησε στο να αποθηκεύσουν αντιϊικά φάρμακα, όπως τα Tamiflu και τα Xofluza για τη γρίπη, φάρμακα για το αναπνευστικό σύστηµα, όπως οι εισπνευστήρες Albuterol και Sudafed, και αντιβιοτικά όπως το Levaquin και το Azithromycin. Καλούν επίσης επειδή ανησυχούν για την συμφόρηση στα νοσοκομεία και την εξάντληση των μασκών προσώπου, δήλωσε ο Δρ Stein. Είπε επίσης πως ένα μέλος τους, μία ηθοποιός, κάλεσε για να εκφράσει την ανησυχία της σχετικά με ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, όπου έπρεπε να γυρίσει μία σκηνή με φιλιά. Ήθελε να σιγουρευτεί ότι θα μπορούσε να αποφύγει τα πολυσύχναστα επείγοντα σε περίπτωση που θα επέστρεφε με συμπτώματα όμοια με της γρίπης. Είναι τα μέτρα αυτά υπερβολικά; Ο Waris Ahluwalia, ένας σχεδιαστής και ηθοποιός μέλος της Sollis, δεν παίρνει κανένα ρίσκο απέναντι σε τόσες αβεβαιότητες. Προετοιμάζοντας την διαμονή του στο ξενοδοχείο Le Sirenuse στο Positano της Ιταλίας για λίγες μέρες ξεκούρασης, ο κ. Ahluwalia κάλεσε την Sollis για να ζητήσει να του παραδοθούν στο σπίτι του μάσκες μαζί με μία προληπτική συνταγογράφηση για το Xofluza, παρόλο που οι γιατροί του είπαν ότι μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό κατά του κορωνοϊού . (Δεν υπάρχει καμία αντιϊική θεραπεία που να συνιστάται σήμερα για το Covid-19, τη νόσο που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό.) "Είναι σαφές ότι κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει", δήλωσε ο κ. Ahluwalia. "Τότε όμως πρέπει να είσαι και κάπως υποψιασμένος ότι όπου υπάρχει καπνός, μπορεί να υπάρχει και φωτιά". Η προσαρμόσιμη μάσκα που είχε παραγγείλει του παραδώθηκε στο σπίτι του. Αποδείχτηκε πως δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον κ. Ahluwalia για να την φορέσει, καθώς είναι Σιχ και έχει μια πλούσια, κυματιστή γενειάδα που σίγουρα θα αντέβαινε κωμικά στον λεπτομερή κατάλογο αποδεκτών χτενισμάτων για μία αναπνευστική μάσκα σαν αυτή που προμηθεύουν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Για να ελέγξει την εφαρμογή, ο κ. Ahluwalia εξήγησε ότι ο γιατρός από τη Sollis έβαλε πάνω από το κεφάλι του μια κουκούλα, παρόμοια με εκείνη που φορούν οι μελισσοκόμοι, και ψεκάσε το εωτερικό της με πιπεράτη μέντα. Δεν υπήρξε κατά τα φαινόμενη οσμή, ούτε διαρροή. Αλλά έκτοτε, υπήρξε μια επιδημία κορωναϊού στην Ιταλία και η διαμονή στο Positano ακυρώθηκε. Το επόμενο επαγγελματικό του ταξίδι είναι στην Κωνσταντινούπολη σε μερικές εβδομάδες. 'Ισως πάει, ίσως και όχι, μας είπε. "Δεν ξέρω αν αυτό θα περάσει ή αν αυτό είναι η αρχή του τέλους," είπε ο κ. Ahluwalia. "Θα απογοητευόμουν πραγματικά αν ήταν η αρχή του τέλους, επειδή δουλεύω πάνω σε πολλά πράγματα".

'Ενα Panic Room χωρίς μικρόβια Ένα τζετ Gulfstream IV ή μία σούπερ θαλαμηγός 50 μέτρων μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμάσιο πρόσκαιρο καταφύγιο για τους πλουτοκράτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με στυλ σε έναν κόσμο όπου στροβιλίζονται μικρόβια. Αλλά για όσους θέλουν πραγματικά να θωρακιστούν εν όψει της έξαρσης των παγκόσμιων μολύνσεων, ένα καλά εφοδιασμένο σπίτι-μπούνκερ αντιπροσωπεύει την απόλυτη πολυτέλεια. 'Ενα πολυτελές μπούνκερ μπορεί, όπως φαίνεται, να πάρει διάφορες μορφές. Ο Δρ. Stein είπε ότι ένα άλλο μέλος της Sollis, μία κληρονόμος από το Southampton, Ν. Υ., έχτισε ένα ιατρικό δωμάτιο απομόνωσης με ένα σύστημα εξαερισμού. Η λέξη "δωμάτιο", ωστόσο, αδυνατεί να το περιγράψει. Σύμφωνα με τον Δρ. Stein, έχει εξοπλιστεί με ένα σύστημα αρνητικής πίεσης για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των παθογόνων μικροοργανισμών και είναι ουσιαστικά μια απομονωμένη πτέρυγα για φιλοξενούμενους, αποτελούμενη από ένα υπνοδωμάτιο και μια κουζίνα εφοδιασμένη με σύστημα ενυδάτωσης IV, φάρμακα, εξοπλισμό εργαστηρίου, γάντια, ρόμπες, μάσκες, οξυγόνο και τρόφιμα, καθώς και σερβίτσια και κλινοσκεπάσματα. Σε ορισμένες γωνιές της Silicon Valley, όπου η τεχνο-ελίτ των survivalists λιγουρεύεται τα εγκαταλελειμμένα σιλό με πυραύλους που μετατράπηκαν σε πολυτελή μπούνκερ, ο κορωναϊός είναι ακριβώς το σενάριο της αποκάλυψης για το οποίο προετοιμάζονταν. Ο Marvin Liao, πρώην συνεργάτης της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου 500 Startups, έχει αποθηκεύσει κονσέρβες, νερό, απολυμαντικό χεριών και χαρτί υγείας, εν αναμονή μιας επιδημίας, και έχει προμηθευτεί πρόσφατα μία προηγμένη συσκευή καθαρισμού αέρα που ονομάζεται Molekule Air, η οποία κοστίζει 799 δολάρια. "Δεν ξέρω αν θα είμαστε πάντα έτοιμοι για αυτό", δήλωσε ο κ. Liao για τον κορωνοϊό. "Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πιθανώς καλύτερα προετοιμασμένοι από πολλούς ανθρώπους, γιατί τουλάχιστον το έχουμε σκεφτεί και έχουμε προνοήσει για αποθέματα. Κι αν έρθουν τα χειρότερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προστασία από πολλούς ανθρώπους εκεί έξω." Ο Jon Stokes, πρώην ειδικός σε καταστροφολογικές προβολές της Silicon Valley που εγκατέλειψε τη Silicon Valley για λόγους καταστροφολογίας (ζει στο Κολοράντο τώρα), είναι της ίδιας άποψης. Λέει ότι έχει αποθηκεύσει τροφιμα για περίπου τέσσερις μήνες, ενώ αγόρασε πρόσφατα ένα στηθοσκόπιο και ένα παλμικό οξύμετρο που μετρά τον κορεσμό του οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια για να παρακολουθεί αν η οικογένειά του εμφανίζει σημάδια του ιού. "Εν όψει αυτής ακριβώς της κατάστασης προετοιμάζονται οι καταστροφολόγοι", δηλώνει ο κ. Stokes. "Πέρα από την καταστροφολογία του NatGeo ή του History Channel, που είναι για τους κοινούς καταστροφολόγους που περιμένουν την ημέρα της Κρίσεως, αυτό που συμβαίνει τώρα μας αφορά κατά κάποιο τρόπο. Μια πανδημία, ένα είδος καταφυγίου, όπου πρέπει να είσαι αυτάρκης για μερικές εβδομάδες ή για ένα ή δύο μήνες. Αυτό κάνουμε." Alex Williams - Jonah Engel Bromwich Μτφ. Σ.Σ.

