Στα δέκα καλύτερα πιάτα με αρνί τα παϊδάκια, το τσιγαριαστό και ο γύρος

Μέσα στα δέκα καλύτερα πιάτα με αρνί στις κουζίνες του κόσμου, το Taste Atlas ξεχωρίζει τα παϊδάκια, το τσιγαριαστό και τον γύρο.

Το Taste Atlas, ένα περιοδικό που λειτουργεί ως «οδηγός» γεύσης παγκοσμίως για τη γαστρονομία, ανέδειξε σε πρόσφατο ηλεκτρονικό δημοσίευμά του τρία ελληνικά πιάτα μέσα στα καλύτερα. Πιο ψηλά βρίσκονται τα παϊδάκια, που «κατέκτησαν» την 5η θέση του καταλόγου, με το Taste Atlas να αναφέρει: «Τα αρνίσια παϊδάκια στη σχάρα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο που είναι δημοφιλές σε όλη τη χώρα και συνήθως οι Έλληνες το απολαμβάνουν ως κυρίως πιάτο. Τα αρνίσια παϊδάκια συνήθως μαρινάρονται σε διάφορους συνδυασμούς ελαιόλαδου, λεμονιού και ποικιλίας φρέσκων βοτάνων πριν ψηθούν στα κάρβουνα σε παραδοσιακές ψησταριές. Συνδυάζονται συνήθως με πατάτες τηγανιτές, σαλάτες και δροσιστικό τζατζίκι».

