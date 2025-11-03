Ζόχραν Μαμντάνι: Ο Μπαράκ Ομπάμα προσφέρθηκε να γίνει «σύμβουλός» του εάν εκλεχθεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, φέρεται να δέχτηκε το Σάββατο τηλεφώνημα από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να προσφέρθηκε να γίνει «άτυπος σύμβουλος» του Μαμντάνι, εάν τελικά εκλεχθεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο Ομπάμα επαίνεσε επίσης την προεκλογική εκστρατεία που διεξήγαγε ο Μαμντάνι απέναντι στους βασικούς του αντιπάλους, τον ανεξάρτητο πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο Κέρτις Σλίουα.

Η πληροφορία δημοσιεύτηκε αρχικά στους New York Times και επιβεβαιώθηκε αργότερα από την υπεύθυνη επικοινωνίας του Μαμντάνι, η οποία μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκτίμησε τα λόγια στήριξης του προέδρου Ομπάμα και τη συζήτησή τους για τη σημασία μιας νέας μορφής πολιτικής για την πόλη μας», ανέφερε η εκπρόσωπός του, Ντόρα Πέκετς.

Ο Μαμντάνι, γεννημένος στην Ουγκάντα, διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι των δύο αντιπάλων του. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Atlas, συγκεντρώνει 40%, έναντι 34% του Κουόμο και 24% του Σλίουα.

Ο Κουόμο, που παραιτήθηκε από τη θέση του κυβερνήτη μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, αφού έχασε από τον Μαμντάνι στις προκριματικές των Δημοκρατικών. Ο Σλίουα είναι ιδρυτής της οργάνωσης Guardian Angels, μιας μη κερδοσκοπικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην πρόληψη εγκληματικότητας χωρίς τη χρήση όπλων.

Ο Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής, αιφνιδίασε τον πολιτικό κόσμο στις 24 Ιουνίου, εξασφαλίζοντας καθαρή νίκη στις προκριματικές εκλογές. Έκτοτε, η υποψηφιότητά του έχει λάβει την υποστήριξη κορυφαίων στελεχών του κόμματος, όπως της πρώην αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ, ενώ χρηματοδοτείται κυρίως από μικρούς χορηγούς.

Το πολιτικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει αύξηση της φορολογίας στους πλουσιότερους της Νέας Υόρκης, αύξηση του εταιρικού φόρου, «πάγωμα» των ενοικίων στα σταθεροποιημένα διαμερίσματα και επέκταση των επιδοτούμενων κατοικιών. Ο χρηματοοικονομικός τομέας της πόλης έχει εκφράσει ανησυχίες ότι, εάν εκλεγεί, η Νέα Υόρκη μπορεί να χάσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η άνοδος του Μαμντάνι, πάντως, αποτελεί δίκοπο μαχαίρι για τους Δημοκρατικούς σε εθνικό επίπεδο: από τη μια προσελκύει νέους ψηφοφόρους, από την άλλη όμως τους καθιστά πιο ευάλωτους στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών, λόγω των επικρίσεών του προς το Ισραήλ και της σοσιαλιστικής του ιδεολογίας.

Το βράδυ του Σαββάτου, όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Μαμντάνι συνέχισε την περιοδεία του στα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα της πόλης, με την Κυριακή να είναι η τελευταία μέρα της πρόωρης ψηφοφορίας. Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα, ο Μαμντάνι εμφανίζεται πίσω από μια κονσόλα DJ να ρωτά το πλήθος: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε τον Άντριου Κουόμο;» κάνοντας το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Ο Ομπάμα, από την πλευρά του, βρέθηκε το ίδιο Σάββατο σε προεκλογικές συγκεντρώσεις υπέρ των Δημοκρατικών υποψηφίων για την κυβερνησία του Νιου Τζέρσεϊ, Μάικι Σέριλ, και της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, που δίνουν μάχη σώμα με σώμα με τους Ρεπουμπλικανούς αντιπάλους τους.

Με πληροφορίες από Guardian