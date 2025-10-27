ΔΙΕΘΝΗ
Νέα Υόρκη: Ρεκόρ συμμετοχής στην πρόωρη ψηφοφορία - Τι σημαίνει αυτό για τον Μαμντάνι

Πιο «ζωντανές» και ανταγωνιστικές από κάθε άλλη φορά προβλέπονται οι δημοτικές εκλογές για τη Νέα Υόρκη με την υποψηφιότητα του Ζοχράν Μαμντάνι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μαμντάνι συμβάλλει στις πιο «ζωντανές» εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης - Αριθμός ρεκόρ στην πρόωρη ψηφοφορία / Φωτ. EPA/SARAH YENESEL
Ως «εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή» περιέγραφε ο διεθνής Τύπος τη νίκη του 33χρονου Ζοχράν Μαμντάνι τον Ιούνιο, όταν κατέλαβε την πρώτη θέση στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τον δήμο της Νέας Υόρκης.

Το ίδιο εντυπωσιακή είναι τώρα και η συμμετοχή στο early voting, την πρόωρη ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές, που ξεκίνησε το Σάββατο. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα πριν από την ημέρα των εκλογών, αυτοπροσώπως και σε καθορισμένους εκλογικούς χώρους.

Σύμφωνα με το New York Magazine, τα πρώτα στοιχεία αντηχούν σε αριθμούς-ρεκόρ, ξεπερνώντας κατά πολύ τόσο την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση όσο και τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 164.190 Νεοϋορκέζοι είχαν ήδη ψηφίσει - «αριθμός εντυπωσιακός για τις δύο πρώτες ημέρες της πρόωρης διαδικασίας», όπως σχολιάζουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Μπρούκλιν προηγείται με 49.432 ψήφους και ακολουθεί το Μανχάταν με 49.191. Αντίθετα, τη χαμηλότερη συμμετοχή καταγράφει το Μπρονξ με 14.225 ψηφοφόρους.

Στην αντίστοιχη διαδικασία για τις προκριματικές του Ιουνίου είχαν ψηφίσει 66.361 άτομα μέχρι τη δεύτερη ημέρα, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2021 μόλις 31.176.

Ωστόσο, η σύγκριση με τη νίκη του δημάρχου Έρικ Άνταμς δεν κρίνεται απόλυτα αντιπροσωπευτική, καθώς, εκείνες οι εκλογές δεν διακρίνονταν από «ουσιαστικό ανταγωνισμό» και διεξήχθησαν εν μέσω πανδημίας.

Τι σημαίνει η υψηλή συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία για τον Μαμντάνι;

Η υψηλή συμμετοχή ερμηνεύεται ως «μεγάλος ενθουσιασμός» των ψηφοφόρων, ο οποίος φαίνεται πως ώθησε τον Μαμντάνι στη διψήφια διαφορά έναντι του Άντριου Κουόμο, χάρη στη μαζική προσέλευση νέων και πρωτοεμφανιζόμενων ψηφοφόρων -ομάδες που δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική επιφύλαξη. Η ανάλυση του Gothamist δείχνει πως οι ψηφοφόροι το 50% των πρόωρων ψήφων ανήκει σε ψηφοφόρους της Generation X και των baby boomers - δύο ηλικιακές ομάδες στις οποίες ο Κουόμο προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις. Μόλις το 16% των ψηφοφόρων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 34 ετών. Δεν είναι σαφές, εάν αυτά τα στοιχεία αντανακλούν την ενίσχυση του Κουόμο ή την κινητοποίηση Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Η έντονη κινητοποίηση των πολιτών έρχεται μια περίοδο, κατά την οποία η εκστρατεία του Μαμντάνι εντείνει τις προσπάθειές της, ξεκινώντας το Σαββατοκύριακο με την υποστήριξη από τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, και κορυφώθηκε με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κουίνς. Εκεί, στο πλευρό του Μαμντάνι εμφανίστηκαν η βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές και ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς του Βερμόντ.

Η αυξημένη συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία αποδεικνύει ότι οι εκλογές είναι πιο «ζωντανές» και ανταγωνιστικές από κάθε προηγούμενη φορά. Για τον Μαμντάνι, αυτό μεταφράζεται σε ενισχυμένη δυναμική και πολιτική ορατότητα, ωστόσο το αν αυτή η κινητοποίηση θα αποτυπωθεί τελικά σε ψήφους υπέρ του, θα φανεί ξεκάθαρα μόνο όταν ανοίξουν οι κάλπες.

Η πρόωρη ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως τις 2 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από New York Magazine

