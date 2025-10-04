Ζιζέλ Πελικό: Eπιστρέφει στο δικαστήριο μετά τη δίκη που διέλυσε την οικογένειά της και την έκανε σύμβολο

Την πρώτη μέρα που η Ζιζέλ Πελικό ανέβηκε τα σκαλιά του δικαστηρίου στην Αβινιόν, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν μια άγνωστη, συνταξιούχος γιαγιά.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Ζιζέλ Πελικό, το θύμα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης για βιασμό στην ιστορία της Γαλλίας -και όχι μόνο, είχε μετατραπεί σε φεμινιστικό σύμβολο. Τελευταία φορά εμφανίστηκε δημόσια όταν ανακοινώθηκαν οι ετυμηγορίες τον Δεκέμβριο, όταν πλήθος υποστηρικτών φώναζε το όνομά της.

Τη Δευτέρα η Ζιζέλ Πελικό, επιστρέφει στο δικαστήριο, αυτή τη φορά στη Νιμ, για την έφεση του μοναδικού από τους 51 κατηγορουμένους που αμφισβήτησε την ποινή του. Πρόκειται για τον 44χρονο Husamettin Dogan, παντρεμένο και πατέρα ενός παιδιού.

Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η υπόθεση Πελικό έκανε τον γύρο του κόσμου. Για πάνω από μια δεκαετία, ο σύζυγός της, Ντομινίκ, τη νάρκωνε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και την παρέδιδε σε δεκάδες άντρες που εντόπιζε σε διαδικτυακά chat rooms. Στη συνέχεια βιντεοσκοπούσε τους βιασμούς και τους κατηγοριοποιούσε με τάξη σε σκληρό δίσκο, κάτι που επέτρεψε στις Αρχές να εντοπίσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των δραστών. Περίπου 20 δεν κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν και παραμένουν ασύλληπτοι.

Μετά από μια δίκη διάρκειας 16 εβδομάδων, 46 άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, δύο για απόπειρα βιασμού και δύο για σεξουαλική επίθεση. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε στη μέγιστη ποινή των 20 ετών φυλάκισης.

Η έφεση του Husamettin Dogan, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα, θα αποτελέσει ουσιαστικά μια νέα δίκη. Τα βίντεο των βιασμών της, θα προβληθούν ξανά στο δικαστήριο και η ίδια αυτή τη φορά θα παραστεί μόνο ως μάρτυρας. Αν και δεν είναι υποχρεωμένη, η Ζιζέλ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

«Όλοι θα την κατανοούσαν αν δεν ερχόταν, προσπαθεί να ξαναβρεί μια φυσιολογική ζωή. Αλλά αισθάνεται ότι έχει την ευθύνη να είναι παρούσα μέχρι το τέλος», δήλωσε ο δικηγόρος της Stéphane Babonneau στο BBC.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ζιζέλ Πελικό θα δημοσιεύσει τα απομνημονεύματά της

Ζιζέλ Πελικό: Ο 44χρονος υποστήριξε ή ότι δε γνώριζε πως ήταν αναίσθητη

Τον Δεκέμβριο, ο 44χρονος κρίθηκε ένοχος για βιασμό και καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, για λόγους υγείας, του χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής, και δε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Έχει καταθέσει έφεση τόσο κατά της καταδίκης όσο και κατά της διάρκειας της ποινής.

Όπως και πολλοί άλλοι από τους 51 κατηγορούμενους, βασίστηκε στην υπερασπιστική γραμμή ότι δε γνώριζε πως η Ζιζέλ ήταν αναίσθητη. Ωστόσο, ο Ντομινίκ Πελικό είχε ξεκαθαρίσει σε όσους προσκαλούσε ότι η σύζυγός του θα ήταν ναρκωμένη.

Ο Dogan είχε παραδεχτεί ενώπιον του δικαστηρίου ότι είχε πει στον Ντομινίκ πως «η γυναίκα σου μοιάζει νεκρή». Ωστόσο, αρνήθηκε έντονα τις κατηγορίες λέγοντας «δεν δέχομαι να με αποκαλούν βιαστή, είναι πολύ βαρύ για μένα».

Πέρυσι, η δικηγόρος του είχε ισχυριστεί ότι τα βίντεο δείχνουν ένα «σεξουαλικό παιχνίδι με τη συναίνεση τριών προσώπων» και υπαινίχθηκε ότι η Ζιζέλ ίσως να είχε συμμετάσχει με τη θέλησή της. Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την οργισμένη αποχώρηση της 72χρονης από την αίθουσα.

Αν και πέρυσι μίλησε στο δικαστήριο μόνο λίγες φορές, κάθε φορά που το έκανε, υπογράμμιζε πως στόχος της ήταν να βοηθήσει και άλλα θύματα σεξουαλικής βίας: «Θέλω να μπορούν να πουν: αν τα κατάφερε η κυρία Πελικό, τότε μπορώ και εγώ». Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά, να περάσει από το θύμα στον θύτη, επέμενε.

Αυτή η σκέψη ήταν στο επίκεντρο της απόφασής της να αρθεί η ανωνυμία της, να ανοίξει η δίκη στα ΜΜΕ και το κοινό, και να προβληθούν τα βίντεο των βιασμών της στο δικαστήριο. Ήταν μια κομβική απόφαση και ο λόγος που η υπόθεση απέκτησε παγκόσμια απήχηση.

Έκτοτε, η Ζιζέλ Πελικό έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Time με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα και έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις, όπως το Γαλλικό Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής, ενώ έχει λάβει και προσωπική επιστολή από τη Βασίλισσα Καμίλα.

Με πληροφορίες από BBC