Ζελένσκι: Τέλος οι διαπραγματεύσεις αν εξοντωθούν οι τελευταίοι στρατιώτες μας στη Μαριούπολη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η εξόντωση των τελευταίων Ουκρανών στρατιωτών στη Μαριούπολη θα έθετε τέλος σε κάθε ειρηνευτική διαπραγμάτευση.

«Η εξόντωση των στρατιωτών μας, των ανδρών μας στην Μαριούπολη θα θέσει τέλος σε κάθε (ειρηνευτική) διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία», τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη στην Ukrainska Pravda. Σε αυτή την περίπτωση, προειδοποίησε, οι δύο πλευρές θα βρεθούν σε αδιέξοδο.

Σε όρους ανθρώπινων απωλειών, «η Μαριούπολη είναι ίσως δέκα φορές η Μποροντιάνκα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην πόλη κοντά στο Κίεβο που καταστράφηκε από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς και έγινε θέατρο φρικαλεοτήτων κατά τη ρωσική κατοχή. «Και όσο περισσότερη Μποροντιάνκα υπάρχει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να διαπραγματευθούμε», συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ, νέο βίντεο καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής στη Μαριούπολη, που δέχεται το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Το βίντεο καταγράφει την κατάσταση στην ανατολική περιοχή της Μαριούπολης και σε αυτό φαίνονται διαλυμένες πολυκατοικίες. Πρόκειται για υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Published by Mariupol City Council, the new video shows destroyed apartment buildings in the city's Eastern residential district.



Mariupol, a seaport in southeastern Ukraine, has been heavily bombarded since the beginning of Russia's all-out war and besieged since early March. pic.twitter.com/kscGaoVJDn