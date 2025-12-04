Ζελένσκι: Στρατιωτικά drones ακολούθησαν το προεδρικό αεροσκάφος πριν την άφιξή του στο Δουβλίνο

Σε εγρήγορση τέθηκαν τη Δευτέρα (1/12) οι ιρλανδικές αρχές, μετά την η πληροφορία ότι το αεροσκάφος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνοδεύτηκε» από τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου, λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Μάλιστα, επρόκειτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ουκρανού προέδρου στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με το «The Journal», τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη απογειώθηκαν από σημείο στα βορειοανατολικά της πόλης και πέταξαν προς την πορεία του αεροσκάφους, παραβιάζοντας τον θεσμοθετημένο περιορισμό πτήσεων.

Οι αστυνομικές αρχές (Gardaí) διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν την προέλευση και τον χειριστή τους, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να προήλθαν από πλοίο που πέρασε απαρατήρητο από τα ραντάρ.

Ζελένσκι: Οι πρώτες πληροφορίες για τα drones

Πηγές ασφαλείας κάνουν λόγο για μεγάλα drones «στρατιωτικής κατηγορίας», ενώ δεν αποκλείουν το περιστατικό να αποτελεί υβριδική επίθεση, σε μια περίοδο όπου αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έχουν καταγγείλει παρόμοιες παραβιάσεις που οδήγησαν ακόμη και σε προσωρινές παύσεις λειτουργίας αεροδρομίων.

Η άφιξη Ζελένσκι στο Δουβλίνο εντάσσεται στην ευρωπαϊκή περιοδεία του για τη διατήρηση της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι αμερικανοκίνητες ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην ομιλία του στο ιρλανδικό κοινοβούλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε την Ιρλανδία να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» προς τη δημιουργία διεθνούς δικαστηρίου για τα εγκλήματα επιθετικότητας της Ρωσίας, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Το περιστατικό με τα drones αναζωπυρώνει τους φόβους για επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης από τη Μόσχα, η οποία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για υβριδικές απειλές με στόχο την υπονόμευση της στήριξης προς το Κίεβο στην Ευρώπη.

Έρευνα για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Independent