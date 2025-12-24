ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέφρι Έπσταϊν: Ψεύτικη η επιστολή προς τον Λάρι Νάσαρ που ανέφερε τον Τραμπ

Το FBI κατέληξε πως το έγγραφο του Έπσταϊν στον Νάσαρ δεν είναι αυθεντικό - Τι ανέφερε

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι επιστολή που εμφανίστηκε στα αρχεία της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν και φερόταν να έχει σταλεί από τον ίδιο προς τον καταδικασμένο, για σεξουαλικά εγκλήματα, Λάρι Νάσαρ είναι πλαστή.

Η επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της αποδέσμευσης εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν, περιείχε αναφορές σε «νεαρά κορίτσια» και υπαινιγμούς για τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον αμερικάνικο, προεδικό κύκλο. Ωστόσο, το FBI κατέληξε πως το έγγραφο δεν είναι αυθεντικό.

Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία επιβεβαίωσε πως η επιστολή είναι ψεύτικη και παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους δεν κρίθηκε γνήσια. Παράλληλα, τόνισε ότι η δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο δεν σημαίνει πως το περιεχόμενό τους ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τζέφρι Έπσταϊν: Τι φέρεται να αναφέρει η επιστολή

Η επιστολή είχε ημερομηνία Αυγούστου 2019, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, ο οποίος επισήμως αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες, το έγγραφο εντοπίστηκε εκ των υστέρων στο ταχυδρομείο φυλακών, γεγονός που είχε εγείρει ερωτήματα για την προέλευσή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του Έπσταϊν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στη σχετική ανακοίνωσή του, σημείωσε ότι στα αρχεία υπάρχουν και «αβάσιμες και αναληθείς καταγγελίες», οι οποίες όμως δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο της διαφάνειας και των νομικών υποχρεώσεων, με την απαραίτητη προστασία για τα θύματα.

Η υπόθεση Έπσταϊν εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τα νέα έγγραφα να επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα γύρω από τον θάνατό του και τις διασυνδέσεις του, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι πραγματικό και τι όχι μέσα στον τεράστιο όγκο των αποχαρακτηρισμένων αρχείων.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν σε ιδιωτικό τζετ μαζί με μια 20χρονη, σύμφωνα με νέα αρχεία

Διεθνή / Ο Τραμπ πέταξε με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη σε ιδιωτικό τζετ, σύμφωνα με νέα αρχεία

Μεταξύ των αρχείων περιλαμβάνεται και μια επιστολή που φαίνεται να έχει σταλεί από τον Έπσταϊν προς τον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της εθνικής ομάδας ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων νεαρών αθλητριών
THE LIFO TEAM
Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Διεθνή / Υπόθεση Έπσταϊν: «Μου βρήκες νέους ακατάλληλους φίλους;» - Email από το Μπαλμόραλ με την υπογραφή «Α»

Ανάμεσα στα νέα έγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται email από το 2001 που ξεκινά με τη φράση «Βρίσκομαι στο εξοχικό της βασιλικής οικογένειας στο Μπαλμόραλ»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΔΑΝΙΑ

Διεθνή / «Ανήκει στον λαό της»: Ο λόγος που οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας «λυπάται» για το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Τραμπ για την περιοχή - Την στήριξή του προς τη Γροιλανδία εξέφρασε και ο Εμανουέλ Μακρόν
THE LIFO TEAM
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια στο Μάντσεστερ: Υποστηρικτές του ISIS σχεδίαζαν επίθεση κατά εβραϊκών στόχων

Εάν το σχέδιο στο Μάντσεστερ είχε υλοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί στη «φονικότερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου» σύμφωνα με τις αρχές
THE LIFO TEAM
Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Διεθνή / Οι ΗΠΑ σκέφτονται να πραγματοποιήσουν διάσκεψη με θέμα την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η διάσκεψη θα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συνεχίσει να προχωρά το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός
THE LIFO TEAM
 
 