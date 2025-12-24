ΔΙΕΘΝΗ
Μελόνι: «Η χρόνια που πέρασε ήταν δύσκολη αλλά μην ανησυχείτε το 2026 θα είναι ακόμα χειρότερο»

Η Τζόρτζια Μελόνι πρότεινε στους συνεργάτες της να ξεκουραστούν «πραγματικά» για το 2026

The LiFO team
Η Τζόρτζια Μελόνι / CHIGI PALACE PRESS OFFICE
Η Τζόρτζια Μελόνι, είπε την Τρίτη στους εργαζόμενους του ιταλικού πρωθυπουργικού γραφείου, στο Παλάτσο Κίτζι στη Ρώμη, να ξεκουραστούν καλά στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, γιατί θα το χρειαστούν, εν όψει μιας χρονιάς που προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

«Σας αγαπώ. Είμαστε μια οικογένεια, δίνουμε μάχες όλο τον χρόνο», είπε η Μελόνι κατά τη διάρκεια συνάντησης με το προσωπικό της στην αυλή του Παλάτσο Κίτζι.

«Η χρονιά που πέρασε ήταν δύσκολη για όλους μας, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί η επόμενη θα είναι ακόμη χειρότερη», πρόσθεσε αστειευόμενη η πρωθυπουργός της Ιταλίας, με την ατάκα της να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

«Γι’ αυτό σας συμβουλεύω να ξεκουραστείτε πραγματικά αυτές τις ημέρες, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε απαντήσεις σε αυτή την εξαιρετική χώρα».

Με πληροφορίες από ANSA

