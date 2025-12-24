Καναδάς: «Πράσινο φως» στην Αλμπέρτα για δημοψήφισμα απόσχισης - Τι αλλάζει

Οι εκλογικές αρχές της καναδικής επαρχίας Αλμπέρτα ενέκριναν επίσημα το ερώτημα για ένα πιθανό δημοψήφισμα απόσχισης από τον Καναδά, ανοίγοντας τον δρόμο για μια διαδικασία που αναμένεται να προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Η Elections Alberta ανακοίνωσε ότι το αίτημα της αυτονομιστικής ομάδας Alberta Prosperity Project πληροί τις προϋποθέσεις, δίνοντάς της πλέον τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών πολιτών.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτούνται σχεδόν 178.000 υπογραφές μέσα σε τέσσερις μήνες, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 10% του εκλογικού σώματος της επαρχίας.

Canada allows signature collection for an Alberta independence referendum



Alberta’s Elections Commission has approved an initiative to hold a referendum on the province’s secession from Canada, clearing the way for independence supporters to begin collecting signatures.



By… pic.twitter.com/c45rc2ZZQv — Visegrád 24 (@visegrad24) December 23, 2025

Καναδάς: Τι άλλαξε και εγκρίθηκε τώρα το δημοψήφισμα

Ως προς το ερώτημα του δημοψηφίσματος στον Καναδά, που εγκρίθηκε, θα τεθεί ως εξής: «Συμφωνείτε η επαρχία της Αλμπέρτα να παύσει να αποτελεί μέρος της χώρας και να γίνει ανεξάρτητο κράτος;». Πρόκειται για αναδιατυπωμένη εκδοχή παλαιότερου ερωτήματος, το οποίο είχε απορριφθεί νωρίτερα μέσα στο 2025 από δικαστήριο της Αλμπέρτα ως αντισυνταγματικό.

Η έγκριση κατέστη δυνατή μετά την ψήφιση του Bill 14 από την κυβέρνηση της επαρχίας, υπό την πρωθυπουργό Danielle Smith. Ο νέος νόμος επιτρέπει την προώθηση πρωτοβουλιών πολιτών ακόμη και αν η συνταγματικότητά τους δεν έχει εξεταστεί εκ των προτέρων από δικαστήριο. Παράλληλα, μόνο ο υπουργός Δικαιοσύνης της επαρχίας έχει πλέον τη δυνατότητα να παραπέμψει σχετικό ερώτημα στη Δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής του Alberta Prosperity Project, Mitch Sylvestre, δήλωσε στο CBC ότι θεωρεί πως η αρχική δικαστική απόρριψη ήταν περιττή και ότι «η ουσία μιας πρωτοβουλίας πολιτών είναι να τίθεται ένα ερώτημα απευθείας στον λαό».

🚨 HUGE VICTORY FOR ALBERTA! 🚨

Today, December 22, 2025, Elections Alberta has officially accepted our Citizen Initiative Petition for a referendum on Alberta Independence!

The mandatory notice period starts now – this is the breakthrough we've been fighting for. Soon, we'll be… pic.twitter.com/ifpEFsBskd — Alberta Prosperity Project (@ABProsperityPrj) December 22, 2025

Καναδάς: Οι πολιτικές αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή, αντίπαλη πρωτοβουλία με τίτλο Alberta Forever Canada (Αλμπέρτα για πάντα στον Καναδά), κατάφερε κι αυτή -πρόσφατα- να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές, ζητώντας να τεθεί σε δημοψήφισμα το ερώτημα αν η Αλμπέρτα πρέπει να παραμείνει εντός χώρας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλμπέρτα και επικεφαλής της καμπάνιας, Thomas Lukaszuk, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δώσει «μια σκληρή μάχη» αν προχωρήσει το αυτονομιστικό εγχείρημα, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή στον Καναδά είναι προς το συμφέρον της επαρχίας.

Ως προς το τι ακολουθεί, το υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλμπέρτα ξεκαθάρισε ότι η επαρχιακή κυβέρνηση θα στηρίξει «το δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες πολιτών», τονίζοντας ότι αν οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας θεωρούν πως διαθέτουν λαϊκή στήριξη, «τώρα έχουν την ευκαιρία να το αποδείξουν».

Η επιτυχία ή η αποτυχία της συλλογής υπογραφών θα κρίνει αν το ζήτημα της απόσχισης της Αλμπέρτα από τον Καναδά θα περάσει από το περιθώριο στο κέντρο της καναδικής πολιτικής σκηνής τους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από CBS Canada