Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος πόλεμος στη Γάζα, δεν θα υπάρχει πλέον Χαμάς

Την πεποίθηση πως ο πόλεμος αυτός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πρέπει να είναι ο τελευταίος στη Γάζα, εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε σήμερα ότι «αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος πόλεμος στη Γάζα. Για τον απλό λόγο ότι δεν θα υπάρχει πλέον η Χαμάς». Ο Γκάλαντ μίλησε ενώπιον των στρατιωτών μιας βάσης της πολεμικής αεροπορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο του.

«Θα πάρει έναν μήνα, δύο μήνες, τρείς μήνες και στο τέλος δεν θα υπάρχει πλέον η Χαμάς. Προτού η Χαμάς συναντήσει τα τεθωρακισμένα οχήματά μας και το πεζικό μας θα γνωρίσει τις βόμβες της πολεμικής αεροπορίας. Και κατά τη γνώμη μου, εσείς ξέρετε να το κάνετε αυτό με τρόπο θανάσιμο, ακριβή και ποιοτικό όπως έχετε αποδείξει έως τώρα», πρόσθεσε.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο έδαφός του, το Ισραήλ ορκίστηκε «να εξοντώσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που έχει την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Today, I met with a delegation of bipartisan Senators. Their message of support was loud and clear: we stand together. My message was also direct: the State of Israel will destroy Hamas. The State of Israel will win this war. The State of Israel will prevail. pic.twitter.com/sB3rkU106S

Isreali Minister of Defense, Yoav Gallant stated tonight during a Meeting at the Command Center for the Israeli Air Force, “This should be our Final Maneuver in Gaza, for the simple reason that there will be No Hamas after it. The Operation will take a Month, Two Months, Three,… pic.twitter.com/fpA1cP4LNY