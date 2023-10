Η οικογένεια 16χρονης αγνοούμενης ανακοίνωσε τον θάνατό της στην επίθεση της Χαμάς

Η οικογένεια της 16χρονης αγνοούμενης Βρετανίδας Νόγια Σαράμπι επιβεβαίωσε ότι η έφηβη δολοφονήθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς, μαζί με την 13χρονη αδελφή και τη μητέρα της.

Η 16χρονη Νόγια και η Γιαζέλ αγνοούνταν μετά την επίθεση της Χαμάς στο κιμπουτς Be'eri στο νότιο Ισραήλ, όπου δολοφονήθηκε η βρετανικής καταγωγής μητέρας τους Λιάν. Η οικογένειά της δήλωσε στο BBC ότι έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα ο θάνατος.

«Η Nόγια ήταν έξυπνη, ευαίσθητη, διασκεδαστική και γεμάτη ζωή, το χαμόγελό της φώτιζε το δωμάτιο σαν φάρος», ανέφερε η οικογένειά της. Οι αδελφές αγνοούνταν από την επίθεση στο κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου. Ο πατέρας των κοριτσιών, ο Έλι, εξακολουθεί να αγνοείται. Άλλοι συγγενείς έχουν απαχθεί.

Επιβεβαιώνοντας τον θάνατο της Νόγια, η οικογένεια πρόσθεσε ότι το κορίτσι «με κάθε ευκαιρία βοηθούσε τους άλλους, ιδιαίτερα εκείνους που ήταν λιγότερο τυχεροί από εκείνη, και ήταν μια χαρισματική μαθήτρια. Το πιο σημαντικό, ήταν μια καταπληκτική εγγονή, ξαδέλφη και ανιψιά. Μας ραγίζει η καρδιά που έφυγε, αλλά είμαστε για πάντα ευγνώμονες που ήταν εδώ», πρόσθεσε η οικογένεια.

Αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και της Γιαχέλ την περασμένη εβδομάδα, η οικογένεια δήλωσε ότι το κορίτσι ήταν γεμάτη ενέργεια, που αγαπούσε «να κάνει ποδήλατο με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κιμπούτς, να παίζει ποδόσφαιρο, να τραγουδά και να χορεύει στο Tik Tok και στο YouTube με την αδελφή της, Νόγια, και, κατά καιρούς, με τα ξαδέλφια της».

Η μητέρα τους Λιάν, 48 ετών, μετακόμισε για πρώτη φορά στο Ισραήλ ως εθελόντρια σε ένα κιμπούτς όταν ήταν 19 ετών, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα. Τα μηνύματα WhatsApp στα οποία είχε πρόσβαση το BBC αποκαλύπτουν το χάος που κατέκλυσε την κοινότητα Be'eri όταν η Χαμάς άρχισε να στοχεύει το νότιο Ισραήλ με ρουκέτες τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου.

Η Λιάν έστειλε μήνυμα στα μέλη της οικογένειάς της λέγοντας ότι άκουγε πυροβολισμούς και φωνές στα αραβικά σε κοντινή απόσταση. Ζώντας τόσο κοντά στο φράγμα της Γάζας, δεν της ήταν άγνωστο φαινόμενο οι συναγερμοί ασφαλείας. Αλλά «αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία», τους είπε.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι «τουλάχιστον» εννέα Βρετανοί υπήκοοι σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς και άλλοι επτά αγνοούνται.

13-y-old British citizen Yahel Sharabi (left in picture) has now been identified as one of more than 100 victims murdered by Hamas terrorists at Kibbutz Be’eri on October 7th.



Her 16-y-old sister Noiya (right in pic) was identified a few days ago



Their father Eli is kidnapped pic.twitter.com/6VkD7k5546