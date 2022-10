Υποψήφια των Δημοκρατικών, κατά των αμβλώσεων, γεννά σε προεκλογική διαφήμιση- κι έχει λόγο

Μια υποψήφια των Δημοκρατικών από τη Λουιζιάνα έχει γίνει viral επειδή κυκλοφόρησε μια προεκλογική διαφήμιση, όπου απεικονίζεται να γεννά- παίρνοντας θέση κατά της αυστηρής απαγόρευσης των αμβλώσεων στην πολιτεία.

Η Κέιτι Ντάρλινγκ, 36 ετών, στέλεχος επιχειρήσεων, λέει μεταξύ άλλων στη διαφήμιση ότι «η Λουιζιάνα αξίζει κάτι καλύτερο από την πορεία που ακολουθούμε».

Το βίντεο, δείχνει αρχικά την 36χρονη έγκυο στη φάρμα της με τον σύζυγό της, Τζον, και την 6χρονη κόρη της, Ρέμι, καθώς μιλάει για την απαγόρευση των αμβλώσεων στη Λουιζιάνα.

«Θα πρέπει να καθησυχάσουμε τις έγκυες γυναίκες. Όχι να θέτουμε τις ζωές μας σε κίνδυνο», λέει η νεαρή υποψήφια των Δημοκρατικών, που δηλώνει υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Το βίντεο τη δείχνει στη συνέχεια να γεννά το δεύτερο παιδί του ζευγαριού, τον Όλι, τον οποίο στη συνέχεια κρατά αγκαλιά στο στήθος της στη διαφήμιση, η οποία συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες views.

Louisiana ranks 50th in crime, 48th in education, and 46th in health care. I’m running for Congress to stop this race to the bottom because our children deserve better. pic.twitter.com/EenFUpn4ed