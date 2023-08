Υποψήφια για εθνικό βραβείο μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ

Μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ Β' είναι υποψήφια για βράβευση σε εθνικό διαγωνισμό.

Το βρετανικό κοινό καλείται να επιλέξει μεταξύ 20 φωτογραφιών που τραβήχτηκαν το 2022 για τα βραβεία της Ένωσης Δημιουργών Εικόνας του Ηνωμένου Βασιλείου και μία από τις τελευταίες δημόσιες φωτογραφίες της βασίλισσας Ελισάβετ Β', λοιπόν, είναι μεταξύ εκείνων που διεκδικούν βραβείο, κάτι που θα αποφασιστεί με ψηφοφορία του κοινού. Ο κόσμος μπορεί να επιλέξει μεταξύ 20 φωτογραφιών που τραβήχτηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2022 για τη φωτογραφία της χρονιάς στα ετήσια βραβεία του UK Picture Editors' Guild Awards.

Η συγκλονιστική εικόνα της εκλιπούσας βασίλισσας, που στέκεται δίπλα σε αναμμένη φωτιά στο κάστρο Μπαλμόραλ κρατώντας ένα μπαστούνι πριν συναντήσει την τότε πρωθυπουργό Λιζ Τρας στις 6 Σεπτεμβρίου, είναι μεταξύ των υποψηφίων. Η Ελισάβετ πέθανε στο κάστρο Μπαλμοραλ δύο ημέρες μετά.

One of the last public pictures of the late Queen is among the photographs shortlisted for Photo of the Year 2022.



