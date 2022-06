Βασίλισσα Ελισάβετ: Live οι εορτασμοί για το πλατινένιο ιωβηλαίο

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Βρετανία αλλά και παγκοσμίως, λαμβάνουν μέρος στους εορτασμούς, που ξεκίνησαν σήμερα, για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, η 96χρονη Ελισάβετ έχει παραμένει στο θρόνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο απ' ό,τι όλοι οι προκάτοχοί της.

1.500 στρατιώτες και αξιωματικοί, 400 μουσικοί, 250 άλογα και 70 αεροσκάφη συμμετέχουν στους μεγαλειώδεις εορτασμούς.

Νωρίτερα η βασίλισσα έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα σε όλους, όσοι συμμετέχουν στους εορτασμούς. Μαζί παράθεσε και ένα νέο πορτρέτο της για το πλατινένιο ιωβηλαίο.

Ωστόσο, σε μια ένδειξη των δυσκολιών που υπάρχουν από την προχωρημένη ηλικία της βασίλισσας και τα πρόσφατα ζητήματα «επεισοδιακής κινητικότητας», τα οποία, την ανάγκασαν να ακυρώσει μερικές από τις δημόσιες υποχρεώσεις της, η προσωπική συμμετοχή της στις εκδηλώσεις είναι ενδεχόμενο να είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη. Ωστόσο, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του παλατιού, ικανοποιώντας το κοινό.

Οι εορτασμοί άρχισαν με τη στρατιωτική παρέλαση “Trooping the Colour” στο κεντρικό Λονδίνο και για πρώτη φορά, η Ελίζαμπεθ θα δεχτεί την απόδοση τιμών από 1.500 στρατιώτες και αξιωματικούς μπροστά από τον εξώστη του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του γιου της και διαδόχου 73χρονου πρίγκιπα Καρόλου και του μεγαλύτερου γιου του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, θα λάβουν μέρος σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις για λογαριασμό της βασίλισσας, ενώ μεγάλη προσοχή θα δοθεί και σε αυτούς που απουσιάζουν από τους εορτασμούς.

Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας ο πρίγκιπας Άντριου που διακανόνισε μία αγωγή που είχε κατατεθεί σε βάρος του στις ΗΠΑ το Φεβρουάριο, καθώς κατηγορούνταν για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, όταν αυτή ήταν ανήλικη, δεν αναμένεται ότι θα παραβρεθεί στις τιμητικές εκδηλώσεις.

Ο εγγονός της βασίλισσας Πρίγκιπας Χάρι επίσης απουσιάζει από τη σύναξη της βασιλικής οικογένειας στον εξώστη του παλατιού.

Η υπόλοιπη οικογένεια παρακολουθεί από εκεί τη διέλευση σύγχρονων και παλαιότερων αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) έπειτα από την μεγαλειώδη παρέλαση.

