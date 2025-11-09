«Υπερτυφώνας» στις Φιλιππίνες: Σχεδόν 1 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στις Φιλιππίνες καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ πλησιάζει σήμερα στη χώρα, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το ήδη καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Καλμάγκι.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια της χώρας, κινείται προς τις Φιλιππίνες από τα ανατολικά με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων την ώρα και ριπές που φθάνουν ως ακόμη και τα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τυφώνας αναμενόταν να φτάσει στην ξηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας (τοπική ώρα), σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Συνολικά 916.863 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στις αρχές του απογεύματος (τοπική ώρα), ανακοίνωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Φιλιππίνες: Κλειστά λόγω τυφώνα τα σχολεία

Τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος των Φιλιππίνων, κυρίως στην πρωτεύουσα Μανίλα, ενώ σχεδόν 300 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες επισήμαναν ότι ο υπερτυφώνας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

«Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν γύρω στις 07:00» (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε», δήλωσε στο AFP ο Έντσον Κασαρίνο, κάτοικος του νησιού Καταντουάνες, στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους.

«Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο που φυσάει», πρόσθεσε ο 33χρονος. Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί «απευθείας» από τον Φουνγκ-γουόνγκ, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία. «Αισθάνονται τις συνέπειες του τυφώνα (…) καθώς το μάτι του τυφώνα βρίσκεται εκεί πιο κοντά », εξήγησε ο Αλεχάντρο.

Χθες, Σάββατο, ορισμένοι κάτοικοι έδεναν με σχοινιά στο έδαφος σπίτια, με την ελπίδα πως έτσι δεν θα τα παρασύρουν οι άνεμοι, σύμφωνα με οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βίντεο, που επαληθεύτηκε από ανεξάρτητη πηγή από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκκλησία της πόλης Μπιράκ φαίνεται να έχει περικυκλωθεί από τα νερά, η στάθμη των οποίων έχει ανέβει ως τη μέση της εισόδου της.

Νοτιότερα, στο νησί Μιντανάο, προβλήματα προκλήθηκαν χθες στην κυκλοφορία λόγω πλημμυρών που συνδέονται με την αναμενόμενη άφιξη του Φουνγκ-γουόνγκ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Στην Σορσογκόν, στο νότιο τμήμα του νησιού Λουζόν, κάποιοι κατέφυγαν ήδη από χθες σε εκκλησία, σύμφωνα με ομάδα του AFP.

«Είμαι εδώ επειδή τα κύματα κοντά στο σπίτι μου είναι τεράστια τώρα. Ζω κοντά στην ακτή και οι άνεμοι εκεί είναι τώρα πολύ δυνατοί», είπε μία από αυτούς, η Μαξίν Ντουγκάν.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει «βροχόπτωση 200 χιλιοστών ή περισσότερων» και να προκαλέσει «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνον σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου ο Μπενίσον Εσταρέχα, στέλεχος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Φιλιππίνες: Αγωνία μετά τον Καλμάγκι

Ο υπερτυφώνας θα φτάσει στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικές ημέρες μετά τον Καλμάγκι, ο οποίος άφησε πίσω του πάνω από 224 νεκρούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της κυβέρνησης, και ήταν ο πιο φονικός τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT.

Η επαρχία Τσεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, είχε τα περισσότερα θύματα. Ωστόσο χθες σταμάτησαν εκεί οι επιχειρήσεις διάσωσης λόγω της αναμενόμενης άφιξης του Φουνγκ-γουόνγκ.

«Δεν μπορούμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα συνεργεία μας διάσωσης. Δεν θέλουμε να είναι τα επόμενα θύματα», δήλωσε η Μίρα Ντάβεν, αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης στην περιοχή.

Κάθε χρόνο γύρω στις είκοσι τροπικές καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται το πιο βαρύ πλήγμα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ολοένα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.