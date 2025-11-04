Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον τυφώνα Kalmaegi στις Φιλιππίνες - Συνετρίβη ελικόπτερο διάσωσης

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς ο τυφώνας Kalmaegi, ένας από τους ισχυρότερους της χρονιάς, σάρωσε το κεντρικό τμήμα των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο τυφώνας προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές, με ολόκληρες πόλεις να βυθίζονται κάτω από τα νερά στο νησί Cebu, το πιο πυκνοκατοικημένο της κεντρικής χώρας, όπου καταγράφηκαν και οι περισσότερες απώλειες. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους, καθώς αυτοκίνητα και κοντέινερ παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Φιλιππίνες: Συντριβή ελικοπτέρου διάσωσης

Στο μεταξύ, στρατιωτικό ελικόπτερο που είχε αναπτυχθεί για επιχειρήσεις διάσωσης κατέπεσε στο νησί Mindanao, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με την Αεροπορία των Φιλιππίνων (PAF). Το ελικόπτερο ήταν ένα από τα τέσσερα που είχαν σταλεί για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης στις πληγείσες περιοχές.

LOOK: A Philippine Air Force Super Huey helicopter deployed to assist relief operations in the Caraga region has crashed in Loreto, Agusan del Sur, the Eastern Mindanao Command (EastMinCom) confirmed on Tuesday afternoon, Nov. 4. | 📷 Delmar Jay-ar Bantuasan II pic.twitter.com/ByeGiye9Ra — Panay News (@panaynewsdotnet) November 4, 2025

«Η επικοινωνία χάθηκε ξαφνικά, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ομάδων έρευνας και διάσωσης», ανέφερε η PAF σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας αργότερα ότι ανασύρθηκαν οι σοροί του πιλότου και του πληρώματος.

Ο τυφώνας, γνωστός τοπικά ως Tino, εξασθένησε μετά την προσθαλάσσωση τα ξημερώματα της Τρίτης, ωστόσο εξακολουθεί να φέρνει άνεμους που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα κινηθεί ανατολικά προς τις νήσους Βισάγιας και θα εξέλθει στη Νότια Σινική Θάλασσα έως την Τετάρτη.

«Περιμέναμε ότι οι άνεμοι θα ήταν το επικίνδυνο στοιχείο, αλλά τελικά το νερό είναι αυτό που απειλεί τον κόσμο μας»

Η περιφέρεια Cebu παραμένει η πιο βαριά πληγείσα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση». «Περιμέναμε ότι οι άνεμοι θα ήταν το επικίνδυνο στοιχείο, αλλά τελικά το νερό είναι αυτό που απειλεί τον κόσμο μας», δήλωσε η περιφερειάρχης Παμέλα Μπαρικούατρο σε ανάρτησή της στο Facebook. «Οι πλημμύρες είναι απλώς καταστροφικές».

Οι περισσότεροι θάνατοι αποδίδονται σε πνιγμούς, καθώς οι κατολισθήσεις και οι χειμάρροι λάσπης κατέκλυσαν οικισμούς και κέντρα πόλεων. Οι ζημιές στις κατοικίες είναι εκτεταμένες: εκατοντάδες μικρά σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ένα παχύ στρώμα λάσπης κάλυψε δρόμους και πλατείες. Ομάδες διάσωσης κινούνται πλέον με βάρκες, απεγκλωβίζοντας κατοίκους που παραμένουν μέσα στα σπίτια τους.

Ο 28χρονος Ντον ντελ Ροσάριο, κάτοικος της πόλης Cebu, περιέγραψε ότι βρήκε καταφύγιο σε ανώτερο όροφο καθώς η στάθμη των υδάτων ανέβαινε. «Ζω εδώ 28 χρόνια, αλλά αυτό που ζήσαμε δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ», είπε στο πρακτορείο AFP.

Σύμφωνα με τον Ραφαελίτο Αλεχάντρο, αναπληρωτή διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις πληγείσες περιοχές.

Ο τρίτος μεγάλος τυφώνας στις Φιλιππίνες μέσα σε λίγους μόλις μήνες

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από 20 τροπικές καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο, γεγονός που καθιστά τη νησιωτική χώρα μία από τις πλέον ευάλωτες στον κόσμο απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο Kalmaegi είναι ο τρίτος μεγάλος τυφώνας μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Τον Σεπτέμβριο, ο υπερτυφώνας Ragasa (γνωστός τοπικά ως Nando) και ο τυφώνας Bualoi (Opong) προκάλεσαν πάνω από δώδεκα θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Η νέα καταστροφή έρχεται μετά από μια εξαιρετικά βροχερή περίοδο μουσώνων, η οποία είχε ήδη προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και οργή των πολιτών για τα ανολοκλήρωτα ή κακοτεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, που αποδίδονται σε διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών είχε πλήξει το κεντρικό τμήμα της χώρας, με το νησί Cebu να υφίσταται τότε το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση των ζημιών από τον Kalmaegi θα διαρκέσει μήνες, καθώς μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου και των υποδομών ύδρευσης παραμένουν κατεστραμμένα.

Σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, ο τυφώνας αναμένεται να κινηθεί προς το Βιετνάμ, το οποίο ήδη βιώνει ιστορικά υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων. Οι αρχές της Μανίλας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης και τη μεταφορά προμηθειών, ενώ ο στρατός έχει θέσει σε επιφυλακή όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις στη νησιωτική ενδοχώρα.

Με πληροφορίες από BBC